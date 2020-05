NI veröffentlicht kostenfreie Editionen der Flaggschiffsoftware: LabVIEW

AUSTIN, Texas – 28. April 2020 – NI (Nasdaq: NATI) trägt mit seiner softwaredefinierten Plattform zu einer schnelleren Entwicklung leistungsstarker automatisierter Mess- und Prüfsysteme bei. Das Unternehmen stellt heute die LabVIEW Community Edition und die LabVIEW NXG Community Edition für den Einsatz in persönlichen Projekten vor.

Die „LabVIEW Community“-Editionen sind für die meisten nicht-kommerziellen Anwendungen kostenlos und bieten denselben Funktionsumfang wie die professionelle Version der beliebten Systems-Engineering-Software. Sie enthalten eine aktualisierte Version des LINX-Toolkits, mit dem Hobbyingenieure LabVIEW-Anwendungen mit den beliebten Einplatinencomputern wie Arduino, Raspberry Pi und BeagleBoards koppeln und/oder einsetzen können.

„Wir freuen uns sehr, den Erfindergeist und das technische Potenzial unserer Mitglieder der LabVIEW-Community zu fördern, die an Heim- und Hobbyprojekten beteiligt sind“, so Jeff Kodosky, Mitbegründer von NI und Erfinder von LabVIEW. „Wir haben die ‚LabVIEW Community‘-Editionen entwickelt, damit Ingenieure die Software kostenlos nutzen können – um ihre persönlichen Projekte umzusetzen, mit Programmierideen zu experimentieren und patentreife Konzepte zu erstellen sowie mit Gleichgesinnten zu teilen.“

Die „LabVIEW Community“-Editionen ersetzen auch die Version für die Sekundarstufe (LabVIEW for Secondary Schools) und bieten Schülerinnen und Schülern bis zur 12. Klasse eine spannende Möglichkeit, um mehr über Naturwissenschaften, Technik, das Ingenieurwesen und Mathematik zu erfahren.

In der „LabVIEW NXG Community Edition“ ist auch das „LabVIEW NXG Web Module“ enthalten, mit dem Anwender mit geringen bis keinen Kenntnissen in der Webentwicklung leichter Webanwendungen erstellen können. Durch den Einsatz der grafischen Programmiersprache können sie Anwendungen in LabVIEW erstellen, die problemlos in einem Webbrowser ausgeführt werden können, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist. Für das Hosting und die gemeinsame Nutzung von Webanwendungen wird auch eine „SystemLink™ Cloud“-Evaluierungsversion angeboten.

„Mit der LabVIEW Community Edition und der LabVIEW NXG Community Edition erhalten immer mehr Entwickler und Ingenieure Zugriff auf die intuitive grafische Programmiersprache der Software“, so Chris Cilino, Gründer und Präsident von GCentral.org und Berater bei Composed Systems. „Ich freue mich schon darauf, zu sehen, wie Entwickler durch diese Editionen ihren Ideen und Initiativen freien Lauf lassen sowie auf neue Art und Weise miteinander kooperieren können.“

In den letzten Monaten haben Entwickler mit der Betaversion von „LabVIEW Community“ bereits neue Möglichkeiten zur Anwendung der Software unter Beweis gestellt, u. a. mit einem Crowd-Source-gesteuerten Roboter, einer Tablet-Benutzeroberfläche für einen Roboterarm und einem digitalen Zwilling eines realen Geräts, das für Testsimulationen verwendet wird.

NI veröffentlichte vor über 30 Jahren erstmals LabVIEW, um Ingenieuren, die an Anwendungen in der Prüf-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik arbeiten, Einblicke in die Hardwareintegration und Datennutzung zu geben. Im Laufe der Jahre wurde die Software im Zuge der Branchenentwicklung immer weiter verbessert, um den Bedürfnissen der Auftraggeber und den Marktanforderungen gerecht zu werden. Heute umfasst sie:

eine intuitive grafische Programmiersprache

umfangreiche IP-Bibliotheken

Einbindung verschiedenster Hardware

eine riesige Entwicklergemeinschaft

Um mehr über die „LabVIEW Community“-Editionen zu erfahren und diese herunterzuladen, besuchen Sie bitte ni.com/labviewcommunity.