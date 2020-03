National Instruments kündigt kostenlose Online-Fortbildungskurse an

AUSTIN, Texas, USA – 23. März 2020 - NI (Nasdaq: NATI) gab bekannt, die weltweite Ingenieurgemeinschaft während der durch den Koronavirus COVID-19 erzwungenen Unterbrechung zu unterstützen, indem bis zum 30. April ein kostenloser Zugriff auf alle NI-Online-Lehrgänge gewährt wird. Zusätzliche virtuelle, von Ausbildern geleitete Lernerfahrungen, die dem regionalen Schulungsprogramm nachempfunden sind, sind ebenfalls zu reduzierten Kosten zugänglich.

„Angesichts der veränderten Umstände unseres alltäglichen Lebens ist NI virtuell bereit und zur Stelle, um bei der Navigation durch diese neue Arbeitsumgebung zu helfen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Fortschritte zu machen, sich weiter zu verbessern und innovative Entwicklungen zu machen, um aus dieser Situation gestärkt hervorzugehen“, so Paul Hofstadler, Vice President von NI für globale Dienstleistungen.

Alle Online-Kurse und -Materialien von NI sind jetzt für jedermann, von überall, zu jeder Zeit und in jedem Tempo* verfügbar. Der Lehrplan bietet Ingenieuren und Fachleuten aus der Industrie die Möglichkeit, wertvolle Qualifikationen zu erwerben, beispielsweise den Certified LabVIEW Developer and Architect. Die Kurse werden in sechs Sprachen angeboten, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Portugiesisch.

„NI ist sich bewusst, dass sich viele unserer Kunden und Kollegen sowie die gesamte Bevölkerung in einer Notlage befinden“, so Hofstadler weiter. „Wir halten es für wichtig, sie mit Fachwissen zu versorgen, das sie befähigt, weiterhin Außergewöhnliches zu leisten, trotz der enormen Herausforderung, vor der wir alle derzeit stehen.“

Kostenlose Online-Schulungen sind derzeit bis Ende April geplant. NI verfolgt jedoch die Situation unablässig und überlegt, wie sie den Ingenieuren weltweit auch in Zukunft Unterstützung bieten kann.

Der gesamte Kurskatalog sowie weitere Informationen zum begleiteten Lernen sind ab sofort unter learn.ni.com/training abrufbar.

*Die Verfügbarkeit unterliegt den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Geschäftsbedingungen

