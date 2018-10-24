什麼​是 PXI 向量​訊號​分析​器？

PXI 向量​訊號​分析​器 (VSA) 能​在​指定​頻寬​內，​以​特定​頻率​來​量​測​輸入​訊號​的​振幅​與​相位，​協助​您​執行​頻譜​量​測​作業、​解​調​與​訊號​分析​作業。

出色​的 RF 量​測​效能

NI VSA 結合​了​低​相位​雜訊​與​雜訊​水平、​出色​的​動態​範圍​與​高​二階/​三階​截​點，​適用於​眾多​應用​領域，​包括​鄰近​通道​洩漏​比 (ACLR) 量​測、​混​附​訊號​與​諧波​量​測。

極大​的​瞬間​頻寬

NI VSA 配備​高達 765 MHz 的​瞬間 RF 頻寬，​可​透過​單​次​擷取​量​測​極大​頻寬，​於​眾多​應用​領域​中​發揮​效用，​包括​測試 LTE-​A Pro 等​無線​標準，​以及​數位​預​失真​與​雷達​脈衝​量​測。

可​同步​多​組​儀器

PXI 既有​的​時序​和​同步​化​功能，​可​協助​您​在​小於​奈​秒​的​時間​內，​同步​化 NI VSA 與​其他​測試​裝置，​以​進行​相位​同調​雷達​量​測、​封包​追蹤​與​方向​尋找​等​應用​作業。

可供​使用者​客​制​化​的 FPGA

您​可以​客​制​化​內建 FPGA，​以​設計​專為​應用​領域​量​身​打造​的​增強​功能 (也就是 FPGA 延伸​組件)。​只要​使用 LabVIEW FPGA Module，​即可​開發 FPGA 延伸​組件，​以​執行​量​測​作業​加速、​閉​迴圈​測試，​以及​複雜​的​演算法​工程。

透過 NI-​RFmx 自動化​量​測​作業

NI-​RFmx 提供​高度​最佳​化​且​直覺​化​的 API，​不僅​易於​使用，​還可​進行​進​階​量​測​設定。​有了 NI-​RFmx，​NI VSA 就​能​執行​各種​作業，​包括​數位​與​類比​調​變​訊號​量​測​作業，​以及​包含​功率、​鄰近​通道​功率​與​諧波​的 RF 頻譜​量​測​作業。

焦點​內容

Acquired Data Solutions, Inc. 使用 VSA 與​高速​記錄​磁碟，​建​置​出​一​款​適用於​多​組​衛星​轉發​器​的​精巧​頻譜​監​控​系統。

只要​使用 2 組 VSA 與 LabVIEW，​即可​開發​出​高​精確度​的​振幅/​相位​雜訊​量​測​系統。

運用​本文​提供​的​技巧​來​提升​儀器​效能，​以​量​測​互​調​失真、​三階​截​點​與​鄰近​通道​功率​比 (ACPR)。

應用​資源​組合

透過 NI PXI VSA 進行​雜訊​係​數量​測​作業

深入​了解​雜訊​與​雜訊​係​數量​測​的​基本​原理，​包含 Y 係數​技巧​與​方式，​以​透過 NI VSA 與 LabVIEW 計算​量​測​作業​的​不​確定​性。

相關​產品

硬體​服務

服務​計畫​選項

購買​每份 PXI 均​包含​下列​服務：

  • 為期​一年​的​基本​維修​保固
  • 在​出貨​之前，​會​根據 NI 規格​完成​校準
  • 基本​組​裝​與​功能​測試
  • 30 天​技術​支援​體驗*

NI 提供​額外​的​硬體​服務，​這是​屬於​擴充​服務​計畫​的​一環，​如此​可​延長​正常​運作​時間，​並​降低​維護​成本。

*​您​可以​購買​軟體標準​服務​計畫，​延長​獲得​技術​支援​的​時間。

產品​支援​資源

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