PXI 既有​的​時序​和​同步​化​功能，​可​協助​您​在​小於​奈​秒​的​時間​內，​同步​化 NI VSA 與​其他​測試​裝置，​以​進行​相位​同調​雷達​量​測、​封包​追蹤​與​方向​尋找​等​應用​作業。