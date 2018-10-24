什麼是 PXI 向量訊號分析器？
PXI 向量訊號分析器 (VSA) 能在指定頻寬內，以特定頻率來量測輸入訊號的振幅與相位，協助您執行頻譜量測作業、解調與訊號分析作業。
NI VSA 結合了低相位雜訊與雜訊水平、出色的動態範圍與高二階/三階截點，適用於眾多應用領域，包括鄰近通道洩漏比 (ACLR) 量測、混附訊號與諧波量測。
NI VSA 配備高達 765 MHz 的瞬間 RF 頻寬，可透過單次擷取量測極大頻寬，於眾多應用領域中發揮效用，包括測試 LTE-A Pro 等無線標準，以及數位預失真與雷達脈衝量測。
PXI 既有的時序和同步化功能，可協助您在小於奈秒的時間內，同步化 NI VSA 與其他測試裝置，以進行相位同調雷達量測、封包追蹤與方向尋找等應用作業。
您可以客制化內建 FPGA，以設計專為應用領域量身打造的增強功能 (也就是 FPGA 延伸組件)。只要使用 LabVIEW FPGA Module，即可開發 FPGA 延伸組件，以執行量測作業加速、閉迴圈測試，以及複雜的演算法工程。
NI-RFmx 提供高度最佳化且直覺化的 API，不僅易於使用，還可進行進階量測設定。有了 NI-RFmx，NI VSA 就能執行各種作業，包括數位與類比調變訊號量測作業，以及包含功率、鄰近通道功率與諧波的 RF 頻譜量測作業。
Acquired Data Solutions, Inc. 使用 VSA 與高速記錄磁碟，建置出一款適用於多組衛星轉發器的精巧頻譜監控系統。
只要使用 2 組 VSA 與 LabVIEW，即可開發出高精確度的振幅/相位雜訊量測系統。
運用本文提供的技巧來提升儀器效能，以量測互調失真、三階截點與鄰近通道功率比 (ACPR)。
應用資源組合
透過 NI PXI VSA 進行雜訊係數量測作業
深入了解雜訊與雜訊係數量測的基本原理，包含 Y 係數技巧與方式，以透過 NI VSA 與 LabVIEW 計算量測作業的不確定性。
結合 RF 與基頻向量訊號分析器、向量訊號產生器，以及使用者可設定功能的 FPGA，以即時處理並控制訊號。
運用 LabVIEW 開發軟體，在圖形化程式設計環境中，建置客制化測試、設計與控制系統。
透過標準的調變配置與標準專用波形，產生任意調變訊號，以利無線連線與手機通訊。
硬體服務
服務計畫選項
購買每份 PXI 均包含下列服務：
NI 提供額外的硬體服務，這是屬於擴充服務計畫的一環，如此可延長正常運作時間，並降低維護成本。
*您可以購買軟體標準服務計畫，延長獲得技術支援的時間。
尋找完整的產品說明文件，以了解如何使用此產品。
找出支援產品的驅動程式與相關產品下載。
探索豐富的支援內容，包含範例與疑難排解資訊。
本網站使用 Cookies 功能，藉此提供您更優質的瀏覽體驗。 進一步了解 NI 的隱私權政策。