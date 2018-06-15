適用於 NI ELVIS III 的 Digilent 數位​電子​機​板，​可​用來​進行​數位​邏輯​的​實​機​操作、​互動​式​實驗。​學生​可以​使用 Multisim 與線上​教學​資源，​透過​圖形​化​方式​來​進行 FPGA 的​程式設計，​以​學習​數位​電子​的​基本​原理。

