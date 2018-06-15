適用於 NI ELVIS III 的 TI 電力電子應用機板是一款實機操作平台，適合用來講授電力電子與電力管理等主題。教學資源主題會涵蓋 MOSFET 切換、降壓轉換器、錯誤放大、逆變器、AC 轉 DC 轉換器與變壓器等領域。
適用於 NI ELVIS III 的 Digilent 數位電子機板，可用來進行數位邏輯的實機操作、互動式實驗。學生可以使用 Multisim 與線上教學資源，透過圖形化方式來進行 FPGA 的程式設計，以學習數位電子的基本原理。
適用於 NI ELVIS III 的 Quanser QNET 能源轉換機板，適合用來進行實驗電力電子與能源轉換的系統層級概念。教學資源主題會涵蓋將風力、太陽能與水力發電廠的 DC 電源轉換成三相 AC 電源。
適用於 NI ELVIS II/II+ 的 Integrator Electronics Engineering 機板，適合用來進行基本的電子設計與分析實驗。教學資源主題會涵蓋歐姆法則、元件分析，以及序列與平行電路元件設定等領域。
適用於 NI ELVIS II/II+ 的 Integrator Operational Amplifiers 機板，適合用來進行運算放大器電路設計與分析的實機操作實驗。教學資源主題會涵蓋各種放大器設定、電壓至電流轉換與訊號產生等領域。
適用於 NI ELVIS II/II+ 的 Integrator Power Electronics Fundamentals 機板，適合用來進行基礎電力電子電路的分析與控制實機操作實驗。教學資源主題會涵蓋電壓與電流調節器、轉換器，以及 AC 電壓產生器的原理。