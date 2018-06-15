首頁 產品​選購 工程​教學 工程​實驗​工作站 什麼​是 NI ELVIS 電子​機​板？

什麼​是 NI ELVIS 電子​機​板？

NI ELVIS 電子​機​板​可​擴充 NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI-​ELVIS) 工程​實驗室​工作站​的​功能，​以供​類比、​數位​與​電力​電子​等​電子​主題​教學​之​用。

講授​電力​電子

適用於 NI ELVIS III 的 TI 電力​電子​應用​機​板​是​一​款​實​機​操作​平台，​適合​用來​講授​電力​電子​與​電力​管理​等​主題。教學​資源​主題會​涵​蓋 MOSFET 切換、​降壓​轉換器、​錯誤​放大、​逆​變​器、​AC 轉 DC 轉換器​與​變壓器​等​領域。

講授​數位​電子

適用於 NI ELVIS III 的 Digilent 數位​電子​機​板，​可​用來​進行​數位​邏輯​的​實​機​操作、​互動​式​實驗。​學生​可以​使用 Multisim 與線上​教學​資源，​透過​圖形​化​方式​來​進行 FPGA 的​程式設計，​以​學習​數位​電子​的​基本​原理。

講授​能源​系統

適用於 NI ELVIS III 的 Quanser QNET 能源​轉換​機​板，​適合​用來​進行​實驗​電力​電子​與​能源​轉換​的​系統​層​級​概念。教學​資源​主題會​涵​蓋​將​風力、​太陽能​與​水力發電廠​的 DC 電源​轉換​成​三相 AC 電源。

進行​電路​元件​的​特性​參數​描述

適用於 NI ELVIS II/​II​+ 的 Integrator Electronics Engineering 機​板，​適合​用來​進行​基本​的​電子​設計​與​分析​實驗。教學​資源​主題會​涵​蓋​歐姆​法則、​元件​分析，​以及​序列​與​平行​電路​元件​設定​等​領域。

講授​運算​放大器

適用於 NI ELVIS II/​II​+ 的 Integrator Operational Amplifiers 機​板，​適合​用來​進行​運算​放大器​電路​設計​與​分析​的​實​機​操作​實驗。教學​資源​主題會​涵​蓋​各種​放大器​設定、​電壓​至​電流​轉換​與​訊號​產生​等​領域。

進行​電力​元件​的​特性​參數​描述

適用於 NI ELVIS II/​II​+ 的 Integrator Power Electronics Fundamentals 機​板，​適合​用來​進行​基礎​電力​電子​電路​的​分析​與​控制​實​機​操作​實驗。教學​資源​主題會​涵​蓋​電壓​與​電流​調節​器、​轉換器，​以及 AC 電壓​產生器​的​原理。

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