PXI 波形​產生器​會​隨​附​一​款​名為 InstrumentStudio 的​軟體​人​機​介面，​以​協助​您​立即​執行​操作。​您​也可以​將 PXI 波形​產生器​與 PXI 示波器​結合​成​單一​檢視。