什麼​是 PXI 波形​產生器？

波形​產生器​可​運用​資料​序列，​或是​從​混合​訊號​測試​系統​中的​主機​或​點對點​儀器​持續​串​流，​以​產生​精確​波形，​包括​正弦波、​方​波、​三角波、​斜​波​與​任意​的​使用者​定義​波形。

InstrumentStudio™ 互動​式​軟體

PXI 波形​產生器​會​隨​附​一​款​名為 InstrumentStudio 的​軟體​人​機​介面，​以​協助​您​立即​執行​操作。​您​也可以​將 PXI 波形​產生器​與 PXI 示波器​結合​成​單一​檢視。

標準​的​波形​產生​作業

波形​產生器​可​運用 LabVIEW、​LabWindows™/​CVI 與 .NET 語言​中的 NI-​FGEN API，​輸出​多種​標準​功能​類型，​像是​正弦波、​方​波、​三角波、​斜​波​或​雜訊​波形，​以及​任意​的​使用者​定義​波形。

波形​指令

透過 NI-​FGEN 驅動​程式，​您​可以​定義​標準​與​任意​波形，​並​運用​指令​碼​來​激發​這些​波形​與​使​其​迴圈。

波形​串流

要​產生​長時間​或​持續​改變​的​訊號，​波形​串​流​至​關​重要。​一台​波形​產生器​可​串​流​數百​筆​取樣​率​為​每秒​百萬​次 (MS/​s) 的​取樣​至​儀器​記憶體。

焦點​內容

透過 PXIe-54x3 任意​波形​產生器，​取得​新的​碎​形​重新​取樣​架構，​以及​波形​指令​碼​產生​與​串​流​功能。

取得​類比​訊號​與​訊號​產生​硬體，​以及​儀器​與​訊號​品質​量​測​的​介紹。

深入​了解​不同​類型​的​類比​訊號​產生器，​選擇​最適合​新增​至​您​量​測​系統的​儀器。

平台​資源​組合

PXI 101

PXI 101 包括​可​協助​您​深入​了解 PXI 優勢​的​資訊，​以及​可​用來​著手​建​置​專屬 PXI 系統的​秘訣​與​教學​課程。

相關​產品

產品​支援​資源

尋找​完整​的​產品​說明​文件，​以​了解​如何​使用​此​產品。

找出​支援​產品​的​驅動​程式​與​相關​產品​下載。

探索​豐富​的​支援​內容，​包含​範例​與​疑難​排解​資訊。