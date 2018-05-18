什麼是 PXI 波形產生器？
波形產生器可運用資料序列，或是從混合訊號測試系統中的主機或點對點儀器持續串流，以產生精確波形，包括正弦波、方波、三角波、斜波與任意的使用者定義波形。
PXI 波形產生器會隨附一款名為 InstrumentStudio 的軟體人機介面，以協助您立即執行操作。您也可以將 PXI 波形產生器與 PXI 示波器結合成單一檢視。
波形產生器可運用 LabVIEW、LabWindows™/CVI 與 .NET 語言中的 NI-FGEN API，輸出多種標準功能類型，像是正弦波、方波、三角波、斜波或雜訊波形，以及任意的使用者定義波形。
透過 NI-FGEN 驅動程式，您可以定義標準與任意波形，並運用指令碼來激發這些波形與使其迴圈。
要產生長時間或持續改變的訊號，波形串流至關重要。一台波形產生器可串流數百筆取樣率為每秒百萬次 (MS/s) 的取樣至儀器記憶體。
透過 PXIe-54x3 任意波形產生器，取得新的碎形重新取樣架構，以及波形指令碼產生與串流功能。
取得類比訊號與訊號產生硬體，以及儀器與訊號品質量測的介紹。
深入了解不同類型的類比訊號產生器，選擇最適合新增至您量測系統的儀器。
平台資源組合
PXI 101
PXI 101 包括可協助您深入了解 PXI 優勢的資訊，以及可用來著手建置專屬 PXI 系統的秘訣與教學課程。
使用靈活、軟體定義的儀器，進行時域與頻域量測作業。
運用數位電錶，以執行 AC/DC 電壓、AC/DC 電流、2 或 4 線式電阻、頻率/週期量測與二極體測試。
InstrumentStudio 是一款免費的應用軟體，可透過整合化方式來進行互動式 PXI 量測。
運用 LabVIEW 開發軟體，在圖形化程式設計環境中，建置客制化測試、設計與控制系統。
尋找完整的產品說明文件，以了解如何使用此產品。
找出支援產品的驅動程式與相關產品下載。
探索豐富的支援內容，包含範例與疑難排解資訊。
本網站使用 Cookies 功能，藉此提供您更優質的瀏覽體驗。 進一步了解 NI 的隱私權政策。