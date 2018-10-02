選擇​適用​的 Multisim™ 設計​工程師版

Multisim™ 軟體​將​直覺​化​的​擷取​功能​與​強大​的​模擬​功能​合而為一，​可​協助​您​迅速、​輕鬆​且​效率​十足​地​設計​與​檢驗​電路。​敬請​挑選​最​符合​您​需求​的​版本，​或​透過​購買電路​設計​套餐來​取得 Multisim™。

  Multisim™ 基本版 Multisim™ 完整版 Multisim™ Power Pro 版
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免費​體驗版

免費​體驗版
主要​差異
  • 適合​進行​基本​的​電路​設計
  • 包含​超過 47,000 款​經​製造商​驗證​的​元件​與​模型
  • 包含 Multisim Live™ 進​階​版​存取​權限 (隨​附 SSP 會員​資格)
  • 可​整合 Ultiboard™ 軟體​1 配置，​迅速​完成 PCB 原型​製作
  • 適合​進行​標準​的​電路​設計
  • 包含​超過 49,000 款​經​製造商​驗證​的​元件​與​模型、​17 項​分析​功能，​以及​適用於​分析​的​表示式
  • 具備 Multisim™ 基本​版​的​所有​功能
  • 適合​進行​進​階​研究​與​電路​設計
  • 包含​超過 55,000 款​經​製造商​驗證​的​元件​與​模型，​以及 20 項​分析​功能
  • 內含 Multisim™ 完整​版​的​所有​功能

標準​服務​計畫
為期​一年​的​技術​支援
為期​一年​的​軟體​升級
全天候​線上​訓練​課程
擷取​功能 
可​客​制​化​的 GUI
非​模​態​定位​與​接線
Netlist 報表
以​橡膠​固定​的​移動​式​零件
可​一次​替換​多個​元件
元件​編輯
元件​精靈
階層​式​設計
可​重新​排序​多​表​單​設計
電路​註解​與​電路圖​註釋
電子​規則​檢查
重新​建構​的 Ultiboard™ 向前/​向後​註解 1
可​匯出​為 Mentor PADS 配置
專案​封​裝 (之前​為​封存)
試算表​檢視
交換​針腳​與​閘道
以​圖形​化​方式​標示​不​連接​的​針腳 (切換 NC 標示​工具)
進​階​報表
搭配 Ultiboard™ 執行​交叉​探測 1
匯出/​匯入​資料庫​元件​與​使用者​欄位
可​客​制​化/​進​階 BOM
程式碼​片段​—​建立
程式碼​片段​—​開啟
範本​建立
範本​開啟 (*.mst)
元件​資料庫 2 部分 部分 完整
模擬​功能 
全​混合​模式 A/​D 模擬
標準 SPICE 3X5/​XSPICE
進​階​模型​支援
Convergence Assistant
虛擬、​互動​與​模擬​零件
適用於​互動​式​零件​的​滑鼠​點​選​支援
量​測​探測器
進​階​圖形​顯示
匯入​與​匯出 NI 量​測​資料​檔案
電路​參數
RF 設計​模組​元件​限制 17 個​零件 76 個​零件 無​限制
將 LabVIEW VI 做為​儀器​或​來源
可在 netlist 產生​期間，​將​錯誤​插入​至​元件中
在​分析​中​使用​表現式
「拆解」​零件
可​將​軌跡​新增​至 Grapher 與​後續​分析
模擬​微​控制器
MCU 功能

在​互動​式​模擬​中​提供​元件​容錯
Grapher - 數位​顯示
匯出 SPICE 矩陣
LabVIEW 協同​模擬
運算​放大器​精靈
555 計時器​精靈
濾波器​精靈
共​射​放大器​精靈
切換​模式​電源​供應​器​模擬​模型
自動化 API
LabVIEW Multisim™ API Toolkit
從 DLL 載​入​程式碼​模型
XSpice 指令​列​介面
虛擬​儀器3 4 28 35
分析 3
互動​式​模擬
AC 掃頻
單一​頻率 AC
DC 操作點
DC 掃頻
失真
傅利葉 (Fourier)
蒙地卡羅 (Monte Carlo)
雜訊
參數​掃頻
極​零 (Pole-​zero)
敏感度
溫度​掃頻
佈線​寬度
轉換​函式

瞬變
最糟​情況
批次
雜訊​係數
使用者​定義

所有​體驗​版​軟體​皆為 Multisim™ 專業​版。

1 Ultiboard™ 為​印刷​電路板​設計​與​配置​軟體，​能​與 Multisim™ 順暢​整合，​加快 PCB 原型​的​開發​速度。​您​必須​另行​購買 Ultiboard™ 軟體。

2 檢視​各個​版本​中的元件

3 深入​了解 Multisim™ 完整​版​與 Power Pro 版​中的儀器​與​分析