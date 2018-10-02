主要​差異

適合​進行​基本​的​電路​設計

包含​超過 47,000 款​經​製造商​驗證​的​元件​與​模型

包含 Multisim Live™ 進​階​版​存取​權限 (隨​附 SSP 會員​資格)

可​整合 Ultiboard™ 軟體​1 配置，​迅速​完成 PCB 原型​製作

適合​進行​標準​的​電路​設計

包含​超過 49,000 款​經​製造商​驗證​的​元件​與​模型、​17 項​分析​功能，​以及​適用於​分析​的​表示式

具備 Multisim™ 基本​版​的​所有​功能