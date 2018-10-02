Multisim™ 軟體將直覺化的擷取功能與強大的模擬功能合而為一，可協助您迅速、輕鬆且效率十足地設計與檢驗電路。敬請挑選最符合您需求的版本，或透過購買電路設計套餐來取得 Multisim™。
|免費體驗版
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免費體驗版
|主要差異
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標準服務計畫
|為期一年的技術支援
|為期一年的軟體升級
|全天候線上訓練課程
|擷取功能
|可客制化的 GUI
|非模態定位與接線
|Netlist 報表
|以橡膠固定的移動式零件
|可一次替換多個元件
|元件編輯
|元件精靈
|階層式設計
|可重新排序多表單設計
|電路註解與電路圖註釋
|電子規則檢查
|重新建構的 Ultiboard™ 向前/向後註解 1
|可匯出為 Mentor PADS 配置
|專案封裝 (之前為封存)
|試算表檢視
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|交換針腳與閘道
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|以圖形化方式標示不連接的針腳 (切換 NC 標示工具)
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|進階報表
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|搭配 Ultiboard™ 執行交叉探測 1
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|匯出/匯入資料庫元件與使用者欄位
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|可客制化/進階 BOM
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|程式碼片段—建立
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|程式碼片段—開啟
|範本建立
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|範本開啟 (*.mst)
|元件資料庫 2
|部分
|部分
|完整
|模擬功能
|全混合模式 A/D 模擬
|標準 SPICE 3X5/XSPICE
|進階模型支援
|Convergence Assistant
|虛擬、互動與模擬零件
|適用於互動式零件的滑鼠點選支援
|量測探測器
|進階圖形顯示
|匯入與匯出 NI 量測資料檔案
|電路參數
|RF 設計模組元件限制
|17 個零件
|76 個零件
|無限制
|將 LabVIEW VI 做為儀器或來源
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|可在 netlist 產生期間，將錯誤插入至元件中
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|在分析中使用表現式
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|「拆解」零件
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|可將軌跡新增至 Grapher 與後續分析
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|模擬微控制器
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|MCU 功能
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在互動式模擬中提供元件容錯
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|Grapher - 數位顯示
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|匯出 SPICE 矩陣
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|LabVIEW 協同模擬
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|運算放大器精靈
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|555 計時器精靈
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|濾波器精靈
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|共射放大器精靈
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|切換模式電源供應器模擬模型
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|自動化 API
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|LabVIEW Multisim™ API Toolkit
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|從 DLL 載入程式碼模型
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|XSpice 指令列介面
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|虛擬儀器3
|4
|28
|35
|分析 3
|互動式模擬
|AC 掃頻
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|單一頻率 AC
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|DC 操作點
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|DC 掃頻
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|失真
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|傅利葉 (Fourier)
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|蒙地卡羅 (Monte Carlo)
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|雜訊
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|參數掃頻
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|極零 (Pole-zero)
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|敏感度
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|溫度掃頻
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|佈線寬度
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|轉換函式
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瞬變
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|最糟情況
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|批次
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|雜訊係數
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|使用者定義
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所有體驗版軟體皆為 Multisim™ 專業版。