Multisim™ 軟體與 Ultiboard™ 軟體1 順暢整合，建立完全同步的環境，加快從簡圖到配置的印刷電路板 (PCB) 原型開發作業。
Multisim™ 軟體讓您可在單一的整合環境中，從 55,000 個經驗證的製造商元件進行挑選、快速擷取簡圖、模擬與分析 (包括使用 LabVIEW 進行協同模擬)，並設計 PCB 原型的配置。
檢驗作業能確保腳位圖映射與焊盤樣式尺寸準確，同時符合製造商的規格。這在設計程序中是重要的一環，如此可提早發現錯誤，節省重複作業與反覆製作 PCB 原型的工時。
Ultiboard™ PCB 配置與路由功能跟 Multisim™ 簡圖擷取與模擬軟體緊密整合，構成一套完整的端對端 PCB 原型製作解決方案。
由於 Multisim™ 與 Ultiboard™ 彼此整合，您可以針對設計型態的變更提供註解；在 Multisim™ 的註解可傳輸至 Ultiboard™，Ultiboard™ 的註解也可傳回 Multisim™。
在 Multisim™ 與 Ultiboard™ 中皆有階層區塊，可將設計模組化。讓您可以在簡圖與 PCB 配置階段，輕鬆建立可重複使用的子電路。
1 Ultiboard™ 為印刷電路板設計與配置軟體，能與 Multisim™ 順暢整合，加快 PCB 原型的開發速度。您必須分開購買 Ultiboard™ 軟體。