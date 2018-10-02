首頁 產品​選購 電子​測試​與​儀控 適用於​電子​測試​與​儀​控​設備​的​應用軟體 Multisim™ 什麼​是 Multisim™ 設計​工程師​版？ 我要​如何​透過​將​簡​圖​傳輸​至 PCB 配置，​使用 Multisim™ 更​快速​地​製作​原型？

我要​如何​透過​將​簡​圖​傳輸​至 PCB 配置，​使用 Multisim™ 更​快速​地​製作​原型？

Multisim™ 軟體​與 Ultiboard™ 軟體​1 順暢​整合，​建立​完全​同步​的​環境，​加快​從​簡​圖​到​配置​的​印刷​電路板 (PCB) 原型​開發​作業。

結合 Multisim™ 與 Ultiboard™，​節省​成本​並​製作​更​佳​的​原型

您​可​利用 Multisim™ 與 Ultiboard™，​縮短​開發​時間​並​減少​反覆​製作 PCB 的​次數。​透過​這​兩者​的​順暢​整合，​即​能​在​同​一個​環境​中​完成​電路​簡​圖、​SPICE 模擬​與 PCB 配置。

Multisim™ 軟體​加快 PCB 原型​製作​的​方式

了解 PCB 原型​製作​的​最佳​做法

Multisim™ 軟體​讓​您​可在​單一​的​整合​環境​中，​從 55,000 個​經驗​證​的​製造商​元件​進行​挑選、​快速​擷取​簡​圖、​模擬​與​分析 (包括​使用 LabVIEW 進行​協同​模擬)，​並​設計 PCB 原型​的​配置。

檢驗​腳​位​圖​映射​與​焊​盤​樣式​尺寸

檢驗​作業​能​確保​腳​位​圖​映射​與​焊​盤​樣式​尺寸​準確，​同時​符合​製造商​的​規格。​這​在​設計​程序​中​是​重要​的​一環，​如此​可​提早​發現​錯誤，​節省​重複​作業​與​反覆​製作 PCB 原型​的​工​時。

善用​快速​配置​與​路​由​工具​的​優勢

Ultiboard™ PCB 配置​與​路​由​功能​跟 Multisim™ 簡​圖​擷取​與​模擬​軟體​緊密​整合，​構成​一套​完整​的​端​對​端 PCB 原型​製作​解決​方案。

在​簡​圖​與​配置​之間，​自動​來回​傳輸​設計​變更

由於 Multisim™ 與 Ultiboard™ 彼此​整合，​您​可以​針對​設計​型態​的​變更​提供​註解；​在 Multisim™ 的​註解​可​傳輸​至 Ultiboard™，​Ultiboard™ 的​註解​也​可​傳回 Multisim™。

利用​階層​區塊​重複​常見​電路​與​子​電路

在 Multisim™ 與 Ultiboard™ 中​皆有​階層​區塊，​可​將​設計​模組化。​讓​您​可以​在​簡​圖​與 PCB 配置​階段，​輕鬆​建立​可​重複​使用​的​子​電路。

1 Ultiboard™ 為​印刷​電路板​設計​與​配置​軟體，​能​與 Multisim™ 順暢​整合，​加快 PCB 原型​的​開發​速度。​您​必須​分​開​購買 Ultiboard™ 軟體。