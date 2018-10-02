由於 Multisim™ 與 Ultiboard™ 彼此​整合，​您​可以​針對​設計​型態​的​變更​提供​註解；​在 Multisim™ 的​註解​可​傳輸​至 Ultiboard™，​Ultiboard™ 的​註解​也​可​傳回 Multisim™。