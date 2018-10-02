Multisim™ 軟體將 SPICE 模擬與電路設計功能整合為最佳化的單一環境，有助於簡化常見設計工作，協助您提升效能、盡可能減少錯誤，並縮短原型製作時間。內建函式庫一舉囊括 55,000 款經製造商驗證的元件，而且能順暢整合 Ultiboard™1 PCB 配置工具，可讓您信心十足地迭代設計決策，並標註配置與電路圖之間的差異。只要運用 Multisim™ 搭配 Ultiboard™，即可迅速製作原型、建置介面電路，以及疑難排解電子系統。具備標準服務計畫 (SSP) 有效會員資格的 Multisim™ 使用者，皆可進行升級。
軟體優勢
標準服務計畫
您所購買的每份軟體，均隨附為期 1 年的軟體標準服務計畫 (SSP) 會員資格。SSP 會員資格包含下列特點：
無論何時何地，Multisim Live™ 皆能為您提供 SPICE 模擬。互動式線上環境已針對觸控最佳化，搭配任何裝置使用，協助您學習電子相關知識。社群資料庫提供超過 30,000 個電路，可將靈感迅速轉換成模擬。歡迎立即免費試用！
1 Ultiboard™ 為印刷電路板設計與配置軟體，能與 Multisim™ 順暢整合，加快 PCB 原型的開發速度。您必須另行購買 Ultiboard™ 軟體。