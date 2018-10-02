Multisim™ 軟體​將 SPICE 模擬​與​電路​設計​功能​整合​為​最佳​化​的​單一​環境，​有助於​簡化​常見​設計​工作，​協助​您​提升​效能、​盡可能​減少​錯誤，​並​縮短​原型​製作​時間。​內建​函式​庫​一舉​囊括 55,000 款​經​製造商​驗證​的​元件，​而且​能​順暢​整合 Ultiboard™1 PCB 配置​工具，​可​讓​您​信心十足​地​迭代​設計​決策，​並​標​註​配置​與​電路圖​之間​的​差異。​只要​運用 Multisim™ 搭配 Ultiboard™，​即可​迅速​製作​原型、​建​置​介面​電路，​以及​疑難​排解​電子​系統。​具備​標準​服務​計畫 (SSP) 有效​會員​資格​的 Multisim™ 使用者，皆可​進行​升級​。

