什麼​是 Multisim™ 設計​工程師​版？

Multisim™ 提供 SPICE 模擬、​分析​與​印刷​電路板 (PCB) 工具，​可​協助​您​迅速​迭代​設計，​並​提升​原型​製作​效能，​讓​您​將​電路圖​完美​轉化​為​實際​配置，​以​節省​時間，​同時​減少​原型​的​反覆​製作​次數。

探索 Multisim™ 設計​工程師​版​的​功能

Multisim™ 軟體​將 SPICE 模擬​與​電路​設計​功能​整合​為​最佳​化​的​單一​環境，​有助於​簡化​常見​設計​工作，​協助​您​提升​效能、​盡可能​減少​錯誤，​並​縮短​原型​製作​時間。​內建​函式​庫​一舉​囊括 55,000 款​經​製造商​驗證​的​元件，​而且​能​順暢​整合 Ultiboard™1 PCB 配置​工具，​可​讓​您​信心十足​地​迭代​設計​決策，​並​標​註​配置​與​電路圖​之間​的​差異。​只要​運用 Multisim™ 搭配 Ultiboard™，​即可​迅速​製作​原型、​建​置​介面​電路，​以及​疑難​排解​電子​系統。​具備​標準​服務​計畫 (SSP) 有效​會員​資格​的 Multisim™ 使用者，皆可​進行​升級​。

運用​快速​電路圖​擷取​功能，​縮短​設計​時間

運用 55,000 款​經​製造商​驗證​的​元件，​以及 30 款​模擬​桌上​型​儀器，​迅速​建​置、​分析​與​迭代​電路​設計。

透過​進​階​分析​功能​來​及早​定義​電路

提供 20 款​易於​設定​的​進​階​分析​功能，​有助於​及早​掌握​各項​限制​與​設計​效率​不​彰​的​問題，​以​減少​反覆​製作​原型​的​次數​與其​衍生​的​高昂​成本。

從​電路圖​輕鬆​邁向 PCB 原型​製作

與 Ultiboard™ 順暢​整合，​只需​輕​點​幾下，​就​能​完成​設計​與​電路​模擬，​並​迅速​進入 PCB 原型​製作​階段。

Multisim™ 設計​工程師​版​有​哪些​用途？

在​設計​流程​初期​執行​進​階​分析

Multisim™ 提供 20 款​進​階​分析​功能，​可​讓​您​更​輕鬆​地​及早​掌握​各項​限制​與​設計​效率​不​彰​的​問題，​以​減少​反覆​製作 PCB 原型​的​次數​與其​衍生​的​高昂​成本。

輕鬆​將​電​路途​轉換​成 PCB 配置，​以​縮短​原型​製作​時間

只要​與 Ultiboard 相互​整合，​Multisim 就​能​讓​您​從​設計​到​配置​一路​暢行無阻，​並​加快​您​的 PCB 原型​製作​開發​速度。

軟體​優勢

標準​服務​計畫

您​所​購買​的​每份​軟體，​均​隨​附​為期 1 年​的​軟體​標準​服務​計畫 (SSP) 會員​資格。​SSP 會員​資格​包含​下列​特點：

  • 由​當地​合格​工程師​透過​電話​與​電子郵件​提供​的​即時​技術​支援
  • Multisim™ 與 Ultiboard™ 軟體​的​自動​版本​更新
  • 全天候​存取​精選​線上​訓練​課程​與​虛擬​示範
  • 舊​版​軟體​存取​權限 (如果​需要​與​團隊​共用​程式碼)

 

您​的​專案​適合​使用​哪個​版本？

Multisim™ 設計​工程師​基本版

索取​報價
  • 適合​進行​基本​的​電路​設計
  • 包含​超過 47,000 款​經​製造商​驗證​的​元件​與​模型
  • 包含 Multisim Live™ 進​階​版​存取​權限 (隨​附 SSP 會員​資格)
  • 可​整合 Ultiboard™ 配置，​迅速​完成 PCB 原型​製作

Multisim™ 設計​工程師​完整版

索取​報價
  • 適合​進行​標準​的​電路​設計
  • 包含​超過 49,000 款​經​製造商​驗證​的​元件​與​模型、​17 項​分析​功能，​以及​適用於​分析​的​表示式
  • 內含 Multisim™ 基本​版​的​所有​功能

Multisim™ 設計​工程師 Power Pro 版

索取​報價
  • 適合​進行​進​階​研究​與​電路​設計
  • 包含​超過 55,000 款​經​製造商​驗證​的​元件​與​模型，​以及 20 項​分析​功能
  • 具備 Multisim™ 完整​版​的​所有​功能

如何​購買 Multisim™ 設計​工程師版

每份 Multisim™ 單機​授權，​都可​與​個人​或​特定​電腦 ID 建立​關聯。

大量​授權​方案​適用於​需要 5 份​以上​授權​的​團隊，​為​貴​公司​提供​簡化​的​資產​管理​功能，​以​降低​整體​擁有​成本。

不​確定​哪個​類型​的​授權​適合​您​嗎？

歡迎聯絡​我們以​深入​了解。

擴充 Multisim™ 功能

無論​何時何地，​Multisim Live™ 皆​能為​您​提供 SPICE 模擬。​互動​式​線上​環境​已​針對​觸控​最佳​化，​搭配​任何​裝置​使用，​協助​您​學習​電子​相關​知識。​社​群​資料庫​提供​超過 30,000 個​電路，​可​將​靈感​迅速​轉換​成​模擬。​歡迎​立即​免費​試用！

立即​免費​體驗

1 Ultiboard™ 為​印刷​電路板​設計​與​配置​軟體，​能​與 Multisim™ 順暢​整合，​加快 PCB 原型​的​開發​速度。​您​必須​另行​購買 Ultiboard™ 軟體。