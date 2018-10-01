InsightCM 是專為各領域專家與維護專業人員提供的線上資產監控軟體，可完整存取波形資料、運用多種感測器技術、連接現有企業軟體套件，並使用眾多設定選項來進行警示與資料管理。InsightCM 能連線至可立即佈署的 NI 監控裝置，或是您也可運用適用於 InsightCM 的軟體開發組合，將 InsightCM 客制化以與第三方軟硬體相互整合。您可運用這項靈活技術監控更多資產，以及執行預知維護方案。
InsightCM 提供可監控潛在資產狀態問題並做出回應的工具，協助維護主管與可靠性工程師管理資產狀態。深入了解如何運用 InsightCM 提升生產力。
根據使用者設定的觸發條件，例如開機、超過限制與經過時間等項目，全年無休地在現場進行資料篩選，讓您絕不錯過任何一次開機。智慧型資料篩選也可減少網路頻寬，以及分析人員要檢視的資料量。
硬體功能焦點：
可整合第三方資料記錄器、SCADA、CMMS 與其他企業軟體套件。
讓您可監控三相 AC 電感馬達，以診斷馬達狀態、找出電子或機械問題。
提供非侵入式的溫度監控技術，可於遠端監控資產溫度。
讓您可使用電磁特性分析 (EMSA)，監控通電的高電壓資產有無電磁感應異常情況。