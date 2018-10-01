InsightCM 是​專為​各​領域​專家​與​維護​專業​人員​提供​的​線上​資產​監​控​軟體，​可​完整​存取​波形​資料、​運用​多種​感​測​器​技術、​連接​現有​企業​軟體​套​件，​並​使用​眾多​設定​選項​來​進行​警示​與​資料​管理。​InsightCM 能​連線​至​可​立即​佈署​的 NI 監​控​裝置，​或是​您​也​可​運用​適用於 InsightCM 的​軟體​開發​組合，​將 InsightCM 客​制​化​以​與​第三​方​軟​硬體​相互​整合。​您​可​運用​這項​靈活​技術​監​控​更多​資產，​以及​執行​預知​維護​方案。