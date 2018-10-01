InsightCM™ 軟體​是​什麼？

InsightCM 是​用於​監​控​狀態​的​應用軟體，​並​完整​存取​波形​資料、​運用​多種​感​測​器​技術​輸入​資料，​以及​連接​企業​軟體。

探索 InsightCM 功能

InsightCM 是​專為​各​領域​專家​與​維護​專業​人員​提供​的​線上​資產​監​控​軟體，​可​完整​存取​波形​資料、​運用​多種​感​測​器​技術、​連接​現有​企業​軟體​套​件，​並​使用​眾多​設定​選項​來​進行​警示​與​資料​管理。​InsightCM 能​連線​至​可​立即​佈署​的 NI 監​控​裝置，​或是​您​也​可​運用​適用於 InsightCM 的​軟體​開發​組合，​將 InsightCM 客​制​化​以​與​第三​方​軟​硬體​相互​整合。​您​可​運用​這項​靈活​技術​監​控​更多​資產，​以及​執行​預知​維護​方案。

Use hardware auto-discovery and interactive panels to take your first measurement faster.

從​桌面​進行​診斷

透過​網路​用戶​端​即​能​運用​智慧型​警示，​並​完整​存取​波形​資料，​精簡​診斷​管理​的​程序​與​減少​所需​次數。

Use integrated data capture and analysis tools to gain insight into real-world signals.

涵​蓋​更多​感​測​器​技術

以​更少​的​軟體​工具​診斷​機器​故障。

Use enhanced coding productivity features to reduce your development time.

連接​現有​企業​軟體

透過​把​資產​狀態​資料​與​您​現有​的​軟體​工具​相互​整合，​將​工作​流程​的​變動​程度​降至​最低。

InsightCM 有​哪些​用途？

InsightCM 提供​可​監​控​潛在​資產​狀態​問題​並​做出​回應​的​工具，​協助​維護​主管​與​可靠性​工程師​管理​資產​狀態。​深入​了解​如何​運用 InsightCM 提升​生產力。

遠端​診斷​資產​狀態

無論​身在​何處，​皆​能​使用​網路​架構​介面​檢視​資產​狀態​資料​與​工具，​例如​統計​資料、​資料​檢視​器​與​警示​等，​藉此​診斷​潛在​的​故障​問題。

監​控​所有​資產

運用​振動、​溫度​與​壓力​等​多種​感​測​器​技術，​監​控​所有​資產。

收集​更​佳​的​資產​資料

運用​位於​邊緣​的​智慧型​硬體、​可​設定​的​資料​收集​動作，​以及​警示​與​通知，​減少​無用​的​資產​資料。

使用​現有​軟體​工具

整合​現有 IT 基礎​架構​與​第三​方​企業​軟體​工具。

適用 InsightCM 的 NI 監​控​裝置

根據​使用者​設定​的​觸發​條件，​例如​開機、​超過​限制​與​經過​時間​等​項目，​全年​無休​地​在​現場​進行​資料​篩選，​讓​您​絕不​錯過​任何​一次​開機。​智慧型​資料​篩選​也​可​減少​網路​頻寬，​以及​分析​人員​要​檢視​的​資料​量。

 

硬體​功能​焦點：

  • 堅固耐用​的​模組化​硬體​節點​具備​內建​處理​能力
  • 資料​擷取、​特徵​粹​取​與​警示​功能​會於​本機​執行，​以​持續​進行​監控
  • 而​在​網路​連線​中斷​期間，​儲存​與​轉發​架構​有助於​防範​資料​遺失​的​狀況​發生

相關​產品

可​整合​第三​方​資料​記錄​器、​SCADA、​CMMS 與​其他​企業​軟體​套​件。

讓​您​可​監​控​三相 AC 電​感​馬達，​以​診斷​馬達​狀態、​找出​電子​或​機械​問題。

提供​非​侵入​式​的​溫度​監​控​技術，​可於​遠端​監​控​資產​溫度。

讓​您​可​使用​電磁​特性​分析 (EMSA)，​監​控​通電​的​高​電壓​資產​有無​電磁感應​異常​情況。

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