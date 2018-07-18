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DIAdem 軟體​可​協助​您​透過​單一​軟體​工具，​迅速​找到​所需​的​量​測​資料，​並​進一步​檢驗​與​分析​這些​資料，​再​將​其​製​作成​報表。​您​也​可​使用 DIAdem 中的​指令​碼​編寫​介面 (選購)，​將​一般​作業​自動化​以​提升​效率。​請​選擇​最​符合​您​需求​的​版本。

  DIAdem 基本版 DIAdem 進​階版 DIAdem 專業版
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免費​體驗版

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主要​差異
  • 利用 DataFinder 技術​搜尋​與​載​入​各種​檔案​格式​的​資料
  • 利用​標準​分析​與​視覺​化​物件​進行​調查​並​製作​報表
  • 可​執行​以 DIAdem 進​階​版​或​專業​版​編寫​的​指令碼
  • 可​使用​樣式​比對​與​快速​傅利葉​轉換 (FFT) 等​進​階​分析​函式
  • 將​資料​播放​與​影片​檔案​同步，​進行​互動​式​調查
  • 編寫​指令​碼​以​將​一般​工作​流程​自動化，​並​自訂 DIAdem 環境
  • 推薦​用於​完整​的​分析​與​報表​製作​作業
  • 可​執行​複雜​的​分析​函式，​例如​階​次​追蹤、​環狀​迴​歸​與​延伸​分類等
  • 利用​柱狀​圖、​地圖​與 3D 模型，​呈現​複雜​的​資料集
標準​服務​計畫
為期​一年​的​技術​支援      
為期​一年​的​軟體​升級      
全天候​線上​訓練​課程      
作業系統​支援
僅​限 Windows      
僅​限 64 位元​版本 1      
資料​管理​與​探勘
透過 DIAdem DataFinder 探勘​資料      
將 DataPlugin 用於​客​制​化​檔案​格式      
從​檔案​與​資料庫​載​入​資料      
使用 ASCII DataPlugin Wizard    
在​單元​目錄​中​管理​實體​單元    
將 CAN 記錄​檔​轉換​為 TDM 格式    
互動​式​的​視覺​化​顯示​功能
播放 3D 模型、​地圖​與​影片​配置 2      
縮放、​捲動、​移動​游標​區塊      
透過​圖表​與​文字​框​來​檢視​資料      
使用​極化​圖​顯示​資料      
建​置​影片​配置​與​等高線圖    
嵌入​客​制​化​的​使用者​對話框    
建​置 3D 模型​與​地圖​配置  
使用​波​德圖  
使用​柱狀圖  
使用​軌道​圖​與​輪軸​軸線圖  
進​階​資料​計算
基本​數學​功能      
通道​函式      
可​建立​並​分配 Calculation Manager 計算​作業      
曲線​擬合      
資料​縮減​與​分類      
敘述​統計      
可​開啟​並​執行 Calculation Manager 計算​作業      
相位​纏繞      
迴歸      
重新​取樣      
文字​操作      
3D 數學​功能    
A、​B、​C 加權​濾波器    
AC/​DC 偶合    
近似值    
可​進行​資料​單元​轉換    
可​建立​並​管理​複雜​計算​作業    
數位​濾波器    
FFT    
全​頻譜 FFT    
高斯​曲線​擬合    
一般 LS 曲線​擬合    
非線性​曲線​擬合    
樣式​比對    
曲線​顯示    
轉速​計​脈波​計算    
波​德​階​次​追蹤  
環狀​迴歸  
延伸​分類  
頻率​加權​加速度  
階​次​分析  
雨​流​分析  
輪軸​軸線​演算法  
客​制​化​報表
將​報表​匯出​為 PDF、​HTML、​PPT 等​多種​格式      
建立​並​載​入​報表​配置      
建立 2D 軸線​系統、​表格​與​極化​軸線​系統      
建立 3D 軸線​系統​與​表格      
使用​圖表​精靈​功能      
使用​裝飾​與​圖形      
建立​極化​軸線​系統      
在 REPORT 中​以​特定​單元​顯示 2D 軸線​系統​資料    
自動化​分析​與​報表​製作​作業
從​指令​碼​呼叫 LabVIEW VI      
執行​指令碼      
建立​與​編輯​指令碼    
使用 Script Profiler    
建立​對話框    
新增​或​編輯 Microsoft Office 文件、​PDF 檔案​與​圖形​的​屬性，​以便​在 DataFinder 中​搜尋​這些​文件    
建立​資料​預​處理器 (適用於 DataFinder Server) 與 Analysis Server 常式    

1 DIAdem 2018 與​任何​更新​版本​皆​僅​提供 64 位元​版本。
2 「播放」​指​開啟​配置​檔案 (.tdv)、​將​資料​與​配置​內​的​顯示​區​建立​關聯，​並將​區域​間​的​游標​同步​化。​可能​需​使用​較高​版本​的 DIAdem，​才​可在​配置​檔案​中​建立​所需​的​顯示​區。