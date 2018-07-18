選擇 DIAdem 版本

DIAdem 軟體可協助您透過單一軟體工具，迅速找到所需的量測資料，並進一步檢驗與分析這些資料，再將其製作成報表。您也可使用 DIAdem 中的指令碼編寫介面 (選購)，將一般作業自動化以提升效率。請選擇最符合您需求的版本。
|免費體驗版
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免費體驗版
|主要差異
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|標準服務計畫
|為期一年的技術支援
|為期一年的軟體升級
|全天候線上訓練課程
|作業系統支援
|僅限 Windows
|僅限 64 位元版本 1
|資料管理與探勘
|透過 DIAdem DataFinder 探勘資料
|將 DataPlugin 用於客制化檔案格式
|從檔案與資料庫載入資料
|使用 ASCII DataPlugin Wizard
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|在單元目錄中管理實體單元
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|將 CAN 記錄檔轉換為 TDM 格式
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|互動式的視覺化顯示功能
|播放 3D 模型、地圖與影片配置 2
|縮放、捲動、移動游標區塊
|透過圖表與文字框來檢視資料
|使用極化圖顯示資料
|建置影片配置與等高線圖
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|嵌入客制化的使用者對話框
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|建置 3D 模型與地圖配置
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|使用波德圖
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|使用柱狀圖
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|使用軌道圖與輪軸軸線圖
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|進階資料計算
|基本數學功能
|通道函式
|可建立並分配 Calculation Manager 計算作業
|曲線擬合
|資料縮減與分類
|敘述統計
|可開啟並執行 Calculation Manager 計算作業
|相位纏繞
|迴歸
|重新取樣
|文字操作
|3D 數學功能
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|A、B、C 加權濾波器
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|AC/DC 偶合
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|近似值
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|可進行資料單元轉換
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|可建立並管理複雜計算作業
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|數位濾波器
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|FFT
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|全頻譜 FFT
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|高斯曲線擬合
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|一般 LS 曲線擬合
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|非線性曲線擬合
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|樣式比對
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|曲線顯示
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|轉速計脈波計算
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|波德階次追蹤
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|環狀迴歸
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|延伸分類
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|頻率加權加速度
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|階次分析
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|雨流分析
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|輪軸軸線演算法
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|客制化報表
|將報表匯出為 PDF、HTML、PPT 等多種格式
|建立並載入報表配置
|建立 2D 軸線系統、表格與極化軸線系統
|建立 3D 軸線系統與表格
|使用圖表精靈功能
|使用裝飾與圖形
|建立極化軸線系統
|在 REPORT 中以特定單元顯示 2D 軸線系統資料
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|自動化分析與報表製作作業
|從指令碼呼叫 LabVIEW VI
|執行指令碼
|建立與編輯指令碼
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|使用 Script Profiler
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|建立對話框
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|新增或編輯 Microsoft Office 文件、PDF 檔案與圖形的屬性，以便在 DataFinder 中搜尋這些文件
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|建立資料預處理器 (適用於 DataFinder Server) 與 Analysis Server 常式
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1 DIAdem 2018 與任何更新版本皆僅提供 64 位元版本。
2 「播放」指開啟配置檔案 (.tdv)、將資料與配置內的顯示區建立關聯，並將區域間的游標同步化。可能需使用較高版本的 DIAdem，才可在配置檔案中建立所需的顯示區。