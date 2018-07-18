選擇 DIAdem 版本

DIAdem 軟體​可​協助​您​透過​單一​軟體​工具，​迅速​找到​所需​的​量​測​資料，​並​進一步​檢驗​與​分析​這些​資料，​再​將​其​製​作成​報表。​您​也​可​使用 DIAdem 中的​指令​碼​編寫​介面 (選購)，​將​一般​作業​自動化​以​提升​效率。​請​選擇​最​符合​您​需求​的​版本。