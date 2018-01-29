NI Linux Real-​Time 兼具​開放式​特性​與​精確度，​可​用來​建​置​多種​應用。​運用​這項​靈活性，​您​能​以​多種​語言​進行 SOM 的​程式設計，​或​運用​第三​方​套​件​擴充​其​功能。​此外，​NI Linux Real-​Time 也​可​實現​更​緊密​的​迴路​控制​時序，​或​透過​經​檢驗​的​精確​作業系統​來​執行​作業。