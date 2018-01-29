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什麼​是 CompactRIO 系統​模組？

CompactRIO 系統​模組 (SOM) 為​小巧、​靈活​的​嵌入式​電腦，​適用於​需要​高效能​與​高​穩定性​的​工業​應用​領域。​當中​結合​了 ARM 處理器、​NI Linux Real-​Time OS、​可​程式​化​的 Xilinx FPGA，​以及​可​介​接​應用​專屬 I/​O 的​高密度​接頭。

更​快速​地​建​置​客​制​化​的​嵌入式​系統

SOM 可​用來​加快​嵌入式​系統的​開發​與​佈署​速度。​SOM 是以​強大​的 Zynq SoC 為​基礎，​不僅​體積​小巧，​更​提供​立即​可用​的 Linux 架構 Real-​Time OS、​經過​驗證​的​驅動​程式，​以及​生產​開發​與​佈署​軟體，​能​有效​節省​時間​與​心力，​並​降低​風險。

運用​易於​使用​的 FPGA 程式設計​功能

LabVIEW FPGA Module 可​用來​設計​任​一​款 CompactRIO 控制器​的 FPGA。​這​款​模組​能​透過​圖形​化​方式​取代 HDL，​進而​簡化 I/​O 介​接​與​資料​通訊，​並​免除​定義​複雜​時序​限制、​地點​與​路​由​設定​的​必要性。

使用​開放式​的 Linux Real-​Time OS

NI Linux Real-​Time 兼具​開放式​特性​與​精確度，​可​用來​建​置​多種​應用。​運用​這項​靈活性，​您​能​以​多種​語言​進行 SOM 的​程式設計，​或​運用​第三​方​套​件​擴充​其​功能。​此外，​NI Linux Real-​Time 也​可​實現​更​緊密​的​迴路​控制​時序，​或​透過​經​檢驗​的​精確​作業系統​來​執行​作業。

專注​於​您​的​核心​專業​領域

只要​使用 SOM，​您​就​能將​複雜​機​板​設計​相關​的​低階​工程​作業​外​包，​進而​專注​在​差異​化 IP 上。​畢竟，​之所以​會​決定​採用​堅固耐用、​可​客​制​化​的​商用​現貨​解決​方案，​通常​都是​基於​成本、​上市​時間​與​機會​成本​等​商業​考量。

焦點​內容

Airbus 運用 SOM 與 LabVIEW 推動​標準化，​將​開發​時間​縮短​至​原本​的​十分​之一。​歡迎​了解​他們​如何​建立​更​具​智慧​效能​的​工廠，​進而​提高​操作​人員​與​機器​之間​的​協同​合作​度。

嵌入式​專業​夥伴​可​針對​嵌入式​專案​提供​解決​方案​與​諮詢​服務。​從​軟體​諮詢、​載​板​設計，​到​現成​可用​的​解決​方案​等​服務，​應有盡有。

您​可以​透過​這個​體驗​組合​試用 CompactRIO 平台，​該​組合​在​封​裝​控制器、​Single-​Board 控制器​與 SOM 等​領域​中，​運用​相同​的​可​重設 I/​O (RIO) 架構。

網路​研討會

LabVIEW FPGA Module 簡介

歡迎​探索 FPGA 架構​硬體​的​效益，​以及 LabVIEW 如何​憑藉​資料​流​範例​與​既有​的​平行​機制，​成為 FPGA 程式設計​作業​的​最佳​選擇。​

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