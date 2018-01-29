SOM 可用來加快嵌入式系統的開發與佈署速度。SOM 是以強大的 Zynq SoC 為基礎，不僅體積小巧，更提供立即可用的 Linux 架構 Real-Time OS、經過驗證的驅動程式，以及生產開發與佈署軟體，能有效節省時間與心力，並降低風險。
LabVIEW FPGA Module 可用來設計任一款 CompactRIO 控制器的 FPGA。這款模組能透過圖形化方式取代 HDL，進而簡化 I/O 介接與資料通訊，並免除定義複雜時序限制、地點與路由設定的必要性。
NI Linux Real-Time 兼具開放式特性與精確度，可用來建置多種應用。運用這項靈活性，您能以多種語言進行 SOM 的程式設計，或運用第三方套件擴充其功能。此外，NI Linux Real-Time 也可實現更緊密的迴路控制時序，或透過經檢驗的精確作業系統來執行作業。
只要使用 SOM，您就能將複雜機板設計相關的低階工程作業外包，進而專注在差異化 IP 上。畢竟，之所以會決定採用堅固耐用、可客制化的商用現貨解決方案，通常都是基於成本、上市時間與機會成本等商業考量。
Airbus 運用 SOM 與 LabVIEW 推動標準化，將開發時間縮短至原本的十分之一。歡迎了解他們如何建立更具智慧效能的工廠，進而提高操作人員與機器之間的協同合作度。
您可以透過這個體驗組合試用 CompactRIO 平台，該組合在封裝控制器、Single-Board 控制器與 SOM 等領域中，運用相同的可重設 I/O (RIO) 架構。
網路研討會
LabVIEW FPGA Module 簡介
歡迎探索 FPGA 架構硬體的效益，以及 LabVIEW 如何憑藉資料流範例與既有的平行機制，成為 FPGA 程式設計作業的最佳選擇。