CompactRIO Single-Board 控制器配備功能強大的 Zynq All-Programmable 系統單晶片、多款 I/O 與電源週邊，以及適用於客制化子電路板的高密度接頭。如果搭配生產力開發與佈署軟體運用，即可做為完整的中介資料解決方案，並縮短上市時間。
LabVIEW FPGA Module 可用來設計任一款 CompactRIO 控制器的 FPGA。這款模組能透過圖形化方式取代 HDL，進而簡化 I/O 介接與資料通訊，並免除定義複雜時序限制、地點與路由設定的必要性。
NI Linux Real-Time 兼具開放式特性與精確度，可用來建置多種應用。運用這項靈活度，您能以多種語言進行程式設計，或運用第三方套件來擴充功能。此外，NI Linux Real-Time 也可實現更緊密的迴路控制時序，或透過經檢驗的精確作業系統來執行作業。
只要使用 CompactRIO Single-Board 控制器，您就能將複雜機板設計相關的低階工程作業外包，進而專注於核心 IP 上。畢竟，之所以會決定採用堅固耐用、可客制化的商用現貨解決方案，通常是基於成本、上市時間與機會成本等商業考量。
Ventura Aerospace 運用 CompactRIO，為聯邦快遞 (FedEx Express) 建置出具成本效益且可靠的滅火控制系統。
您可以透過這個體驗組合試用 CompactRIO 平台，該組合在封裝控制器、Single-Board 控制器與系統模組 (SOM) 等領域中，運用相同的可重設 I/O (RIO) 架構。
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LabVIEW FPGA Module 簡介
歡迎探索 FPGA 架構硬體的效益，以及 LabVIEW 如何憑藉資料流範例與既有的平行機制，成為 FPGA 程式設計作業的最佳選擇。