CompactDAQ 機箱可從超過 60 個量測特定的模組中取得同步量測資料，以直接連接您的感測器或訊號。透過多個時序引擎，您可以在相同系統中以不同速率分別執行硬體時序 I/O 作業。
CompactDAQ 機箱耐用的機體設計、-40 °C 到 70 °C 的大範圍作業溫度、50 g 衝擊等級與 5 g 振動等級，可方便您將裝置佈署到更靠近量測作業的地方，縮短容易發出雜訊的感測器佈線。
您可以使用具備時效性網路 (TSN) 的機箱，精確進行長距離同步作業並減少接線成本；此機箱可透過乙太網路進行時間同步作業，簡化分散式量測作業的複雜度。整合式網路切換器讓您輕鬆擴充系統效能，簡單完成串聯作業。
LabVIEW 透過緊密的硬體整合、易於使用的程式設計功能與內建分析演算法，簡化自動化與客制化作業。搭配 CompactDAQ 機箱使用 LabVIEW 來呈現與分析實際訊號，並協助您做出資料導向的決策。
高靈活度的 CompactDAQ 可以讓您輕鬆因應不斷變動的專案需求，像是在不產生非必要成本或複雜性的前提下，增加新的 I/O。
系統建置指南
CompactDAQ
運用這些關鍵元件與考量要素，成功建置與佈署 CompactDAQ 系統，包括開箱設定、佈線、同步化與安裝。