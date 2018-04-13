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什麼​是 CompactDAQ 機​箱？

CompactDAQ 機​箱​可​控制 NI C 系列 I/​O 模組​與​外接​主機​之間​的​時序、​同步​化​與​資料​傳輸。​此​機​箱​內建 USB、​乙太網路​或 WiFi 連線​功能，​並​隨​附​多個​插​槽​以​提供​正確​的 I/​O 數量，​因應​各種​應用軟體​需要。

取得​混合​式​量​測​結果

CompactDAQ 機​箱​可​從​超過 60 個​量​測​特定​的​模組​中​取得​同步​量​測​資料，​以​直接​連接​您​的​感​測​器​或​訊號。​透過​多個​時序​引擎，​您​可以​在​相同​系統​中​以​不同​速率​分別​執行​硬體​時序 I/​O 作業。

在​嚴苛​環境​下​進行​佈署

CompactDAQ 機​箱​耐用​的​機體​設計、-40 °C 到 70 °C 的​大​範圍​作業​溫度、​50 g 衝擊​等級​與 5 g 振動​等級，​可​方便​您​將​裝置​佈署​到​更​靠近​量​測​作業​的​地方，​縮短​容易​發出​雜訊​的​感​測​器​佈線。

同步​化​分散​式​系統

您​可以​使用​具備​時效性​網路 (TSN) 的​機​箱，​精確​進行​長距離​同步​作業​並​減少​接線​成本；​此​機​箱​可​透過​乙太網路​進行​時間​同步​作業，​簡化​分散​式​量​測​作業​的​複雜度。​整合​式​網路​切換​器​讓​您​輕鬆​擴充​系統​效能，​簡單​完成​串聯​作業。

客​制​化​您​的​應用

LabVIEW 透過​緊密​的​硬體​整合、​易於​使用​的​程式設計​功能​與​內建​分析​演算法，​簡化​自動化​與​客​制​化​作業。​搭配 CompactDAQ 機​箱​使用 LabVIEW 來​呈現​與​分析​實際​訊號，​並​協助​您​做出​資料​導向​的​決策。

焦點​內容

了解​使用 TSN 打造​同步​化​分散​式​系統的​最佳​做法。

在​選擇​足以​承受​極端​溫度、​高度​衝擊​與​振動​以及​其他​危險​狀況​的​硬體​時，​深入​了解​應該​考慮​的​要素。

高​靈活​度​的 CompactDAQ 可以​讓​您​輕鬆​因應​不斷​變動​的​專案​需求，​像是​在​不​產生​非​必要​成本​或​複雜性​的​前提​下，​增加​新的 I/​O。

系統​建​置​指南

CompactDAQ

運用​這些​關鍵​元件​與​考量​要素，​成功​建​置​與​佈署 CompactDAQ 系統，​包括​開​箱​設定、​佈線、​同步​化​與​安裝。

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