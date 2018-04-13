適用於​航​太​與​國防​的​測試​工程​深入​分析

無論​您​正在​規劃​下​一個​測試​專案​出價，​或是​負責​管理​產品​系列​以​協助​旗下​軟體​工程師​支援​舊​款​測試​系統，​一切​成敗，​全​繫於​您​的​成本​與​風險​管理​能力。​歡迎​查看 LabVIEW FPGA 程式設計​的​最佳​做法，​以​提升​測試​工程​和​作業​支援​能力，​繼而​因應​業務​風險，​並​取得​長久​的​市場​優勢。

測試​工程​深入​分析

運用​測試​取得​競爭​優勢

若能​協助​測試​團隊​依照​客戶​需求​進行​最佳​化，​即可​化​阻力​為​助力，​運用​測試​取得​競爭​優勢。

計算​總​擁有​成本

掌握​增加​測試​部門​預算​的​重要​因素，​預先​因應​日益​限​縮​的​預算​與​緊湊​時程。

運用​總​擁有​成本​來​分析​測試​投資​是否​值得

測試​不僅僅是​一項​技術​性​操作，​更是​攸關​業務​成敗​的​重要​項目。​在​規劃​預算​與​贏得​新的​業務​時，​若能​導入​總​擁有​成本​概念，​將​有助於​完整​剖析​測試​的​重要性。

管理​方案​風險：​COTS 與​客​制化

運用​商用​現貨 (COTS) 技術​建​置​系統，​不僅​有助於​減輕​零件​維護​與​汰​換​管理​等​負擔，​還能​協助​您​運用​自身​的​專業​能力​製造​最​先進​的​航​太​與​國防​設備，​無須​建​置​客​制​化​測試​機架​元件。

透過​系統​與​資料​管理​提升​作業​效能

運用​分散​式​系統​與​資料​管理​策略，​降低​老舊​自動化​系統的​作業​成本。

降低​測試​系統​維護​成本

在​測試​組合​的​生命​週期​成本​中，​占​比​最高​的​往往​都是​作業​與​維護​項目；​因此，​您​的​工程​團隊​應​妥善​規劃，​才能​從一​開始​就​壓低​相關​費用。