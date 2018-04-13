適用於航太與國防的測試工程深入分析
無論您正在規劃下一個測試專案出價，或是負責管理產品系列以協助旗下軟體工程師支援舊款測試系統，一切成敗，全繫於您的成本與風險管理能力。歡迎查看 LabVIEW FPGA 程式設計的最佳做法，以提升測試工程和作業支援能力，繼而因應業務風險，並取得長久的市場優勢。
若能協助測試團隊依照客戶需求進行最佳化，即可化阻力為助力，運用測試取得競爭優勢。
掌握增加測試部門預算的重要因素，預先因應日益限縮的預算與緊湊時程。
測試不僅僅是一項技術性操作，更是攸關業務成敗的重要項目。在規劃預算與贏得新的業務時，若能導入總擁有成本概念，將有助於完整剖析測試的重要性。
運用商用現貨 (COTS) 技術建置系統，不僅有助於減輕零件維護與汰換管理等負擔，還能協助您運用自身的專業能力製造最先進的航太與國防設備，無須建置客制化測試機架元件。
運用分散式系統與資料管理策略，降低老舊自動化系統的作業成本。
在測試組合的生命週期成本中，占比最高的往往都是作業與維護項目；因此，您的工程團隊應妥善規劃，才能從一開始就壓低相關費用。
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