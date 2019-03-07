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使用 DIAdem 探勘​與​管理​資料

已​更新 Mar 7, 2019

綜覽

概觀

DIAdem 備有​可​自行​設定​的​資料​管理​系統，​可​提供​現成​可用​的​進​階​搜尋​與​精密​的​資料​探勘​功能，​適合​用來​探勘​與​管理​資料。

 

下載 DIAdem 免費​體驗版

DIAdem NAVIGATOR

DIAdem 的 NAVIGATOR 面板​可​用來​概​覽​外部​資料、​瀏覽​檔案​內部​資料、​搜尋​資料，​以及​載​入​與​儲存​資料。 您​可以​使用 DIAdem NAVIGATOR 面板​來​迅速​搜尋​所需​資料，​無論​資料​大小​或​數量​為何，​都沒​問題。 歡迎​觀看​下方​的​簡短​影片，​以​迅速​掌握 DIAdem NAVIGATOR 面板​的​功能。

Managing and Mining Your Test Data

 

 

圖 1：​DIAdem NAVIGATOR

DataFinder 技術

每個​版本​的 DIAdem 軟體​都會​安裝​一項​名為 My DataFinder 的 DataFinder 技術，​可​持續​監​控​且​系統​化​存取​所​定義​搜尋​區域​中的​檔案。 您​可以​使用 DataPlugins 存取​不同​的​檔案​格式，​而​每個​檔案​的​後​設​資料​都會​自動​進行​索引，​以便​於 DIAdem 中​搜尋。 My DataFinder 可​設定​為​定期​更新；​如此一來，​只要有​新的​資料​檔案​可供​搜尋，​它​就會​立即​識別​變更，​並將​其​納入​已​索引​資料​中。 My DataFinder 提供 2 種​搜尋​介面：​「簡單」​(Simple) 與​「進​階」​(Advanced)。​若​使用​簡單​搜尋​介面，​您​可以​像​使用 Google 或 Yahoo 等​網路​搜尋引擎​一樣，​直接​輸入​搜尋​字串。 若​使用​進​階​搜尋​介面，​則​可​根據​資料​檔案​的​描述​屬性​來​進行​參數​搜尋。​兩種​搜尋​功能​都會​回​傳​清單，​以​列出​符合​查詢​條件​的​檔案、​群組​與​通道。​您​也可以​縮小​搜尋​範圍，​或是​載​入​資料，​再​於 DIAdem 中​著手​分析​並​製作​報表。 請​閱讀​這篇​技術​文章，​進一步​了解 DataFinder 技術

DataPlugin

DataPlugin 可​擴充 LabVIEW、​DIAdem 與 NI DataFinder 的​資料​檔案​存取​功能。 DataPlugin 為 VBScript，​能​用來​讀取​客​制​化​檔案​格式。 目前​有​超過 200 筆​的 DataPlugin 可供​搜尋、​下載​與​使用，​或者​您​也可以​前往 http://​www.ni.com/​downloads/​dataplugins/​zht/，​了解​如何​建立​專屬​的 DataPlugin。 歡迎​使用​這份互動​式​流程圖，​取得​搭配 DIAdem 使用 DataPlugin 的​更多​資源。

DIAdem 的​重要​資料​探勘​與​管理​功能

  • 透過 DataFinder，​根據​資料​的​描述​屬性​來​探勘​資料
  • 使用 DataPlugin 載​入​以​任何​格式​儲存​的​資料​檔案
  • 使用匯流排​記錄​轉換器
  • 匯入 CAN、​LIN 與 FlexRay 資料
  • 透過 ASCII Import Wizard 功能​來​產生 DataPlugin
  • 透過 DIAdem Data Portal 管理​已​匯入​與​已​分析​的​資料
  • 於​多​達 65,535 欄​中​同步​載​入​與​管理​超過 1,000 億​筆​資料值
  • 匯入 DAT、​TDM、​ASCII、​二進位、​Excel、​NI LabVIEW、​LVM、​DIF、​EGV、​ERG、​LAX、​GPX、​NMEA、​MME、​TDF、​RPC3、​TEAC、​nCode、​ATF、​MP3、​WAV 與​其他​檔案​格式
  • 從 ASAM-​ODS、​NI VI Logger、​LabVIEW 資料​記錄​與​監​控 (DSC) 模組​與 NI Lookout 即時​資料庫，​直接​瀏覽​與​載​入​資料
  • 使用 SQL、​ODBC、​ADO 與 AOP (ASAM) 協定​來​利用​標準​的​讀寫​資料庫
  • 將​結果​匯出​為​二進位、​ASCII 與 Excel 檔案，​並​匯​至​資料庫

深入​了解 DIAdem