DIAdem 備有可自行設定的資料管理系統，可提供現成可用的進階搜尋與精密的資料探勘功能，適合用來探勘與管理資料。
DIAdem 的 NAVIGATOR 面板可用來概覽外部資料、瀏覽檔案內部資料、搜尋資料，以及載入與儲存資料。 您可以使用 DIAdem NAVIGATOR 面板來迅速搜尋所需資料，無論資料大小或數量為何，都沒問題。 歡迎觀看下方的簡短影片，以迅速掌握 DIAdem NAVIGATOR 面板的功能。
圖 1：DIAdem NAVIGATOR
每個版本的 DIAdem 軟體都會安裝一項名為 My DataFinder 的 DataFinder 技術，可持續監控且系統化存取所定義搜尋區域中的檔案。 您可以使用 DataPlugins 存取不同的檔案格式，而每個檔案的後設資料都會自動進行索引，以便於 DIAdem 中搜尋。 My DataFinder 可設定為定期更新；如此一來，只要有新的資料檔案可供搜尋，它就會立即識別變更，並將其納入已索引資料中。 My DataFinder 提供 2 種搜尋介面：「簡單」(Simple) 與「進階」(Advanced)。若使用簡單搜尋介面，您可以像使用 Google 或 Yahoo 等網路搜尋引擎一樣，直接輸入搜尋字串。 若使用進階搜尋介面，則可根據資料檔案的描述屬性來進行參數搜尋。兩種搜尋功能都會回傳清單，以列出符合查詢條件的檔案、群組與通道。您也可以縮小搜尋範圍，或是載入資料，再於 DIAdem 中著手分析並製作報表。 請閱讀這篇技術文章，進一步了解 DataFinder 技術。
DataPlugin 可擴充 LabVIEW、DIAdem 與 NI DataFinder 的資料檔案存取功能。 DataPlugin 為 VBScript，能用來讀取客制化檔案格式。 目前有超過 200 筆的 DataPlugin 可供搜尋、下載與使用，或者您也可以前往 http://www.ni.com/downloads/dataplugins/zht/，了解如何建立專屬的 DataPlugin。 歡迎使用這份互動式流程圖，取得搭配 DIAdem 使用 DataPlugin 的更多資源。