每個​版本​的 DIAdem 軟體​都會​安裝​一項​名為 My DataFinder 的 DataFinder 技術,​可​持續​監​控​且​系統​化​存取​所​定義​搜尋​區域​中的​檔案。 您​可以​使用 DataPlugins 存取​不同​的​檔案​格式,​而​每個​檔案​的​後​設​資料​都會​自動​進行​索引,​以便​於 DIAdem 中​搜尋。 My DataFinder 可​設定​為​定期​更新;​如此一來,​只要有​新的​資料​檔案​可供​搜尋,​它​就會​立即​識別​變更,​並將​其​納入​已​索引​資料​中。 My DataFinder 提供 2 種​搜尋​介面:​「簡單」​(Simple) 與​「進​階」​(Advanced)。​若​使用​簡單​搜尋​介面,​您​可以​像​使用 Google 或 Yahoo 等​網路​搜尋引擎​一樣,​直接​輸入​搜尋​字串。 若​使用​進​階​搜尋​介面,​則​可​根據​資料​檔案​的​描述​屬性​來​進行​參數​搜尋。​兩種​搜尋​功能​都會​回​傳​清單,​以​列出​符合​查詢​條件​的​檔案、​群組​與​通道。​您​也可以​縮小​搜尋​範圍,​或是​載​入​資料,​再​於 DIAdem 中​著手​分析​並​製作​報表。 請​閱讀​這篇​技術​文章,​進一步​了解 DataFinder 技術。