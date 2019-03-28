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確保​製造​流程​順暢

已​更新 Mar 19, 2019

目錄

  1. 介紹
  2. 問題​比​你​想像​中的​嚴重
  3. 更好​的​方法？
  4. 傳統​方法
  5. 一種​新的​方法

介紹

公然​揮霍​的​大幅度​支出​已經​成為​過去​式​了。 電力​公司​依靠​維護​管理​人員​來​確保​渦輪機​和​壓縮機​等​重要​資產​以及​泵、​電機​等​輔助​型​設備​更​高效​地、​更​持久​地​運作。 然而，​這些​挑戰​僅僅是​問題​的​開始。 維護​管理​人員​每天​都要​面對​許多​運營​挑戰，​比如​機器​維修​費用、​機器​重置成本、​工人​安全​隱患​以及​設備​老化​等。 雖然​維護​管理​人員​採用​了​各種​維護​技術---​稱為​維護​組合，​但是​由於​前期​成本​高昂，​通常​較為​先進​的​維護​技術​都​被​保留，​僅​用於​最​關鍵​資產​的​維護。


​在​最​常見​的​情況​下，​維護​管理​人員​依賴​於​對​設備​資產​進行​定期​（預防​性）​維護。 這​也是​我們​在​日常生活​中​比較​認可​的​一種​做法，​正如​我們​每天​刷牙、​每​三個月​幫​汽車​換​油​一樣。 我們​都​習慣於​採用​定期​維護​的​方式​來​保證​事情​按照​原先​的​秩序​運作。 因此，​在​設備​的​維護​中​這種​定期​維護​的​方式​是​一種​預設​的​慣例，​這一點​並​不足為奇。 這種​定期​維護​計畫​是​維修​管理​人員​延長​設備​正常​執行​時間​及​節省​高額​設備​維修​費用​的​一種​簡單​方法。

事實上，​定期​或​預防​性​維護​策略​是​維持​設備​正常​運作​的​方案​中​最糟糕​的​一種。

預防​性​維護​方法​會​導致​維護​人員​將​他們​的​大部分​時間​花​在​解決​一個​又​一個​的​危機​上，​以​盡可能​減少​設備​故障​產生​的​影響。 而​隨著​公司​對​效率​和​預算​的​審核​要求​越來越​嚴格，​這些​管理​人員​通常​覺得​沒有​資源​也沒有​時間​去​研究​更好、​更​主動​的​維護​方法。 現在​是​時候​深​吸​一口氣​往後​退一步​了，​是​時候​開始​評估​一種​整體​性的​維護​策略​了，​也是​時候​調整​我們​的​維護​組合​了。


​事實上，​定期​或​預防​性​維護​策略​是​維持​關鍵​和​輔助​型​設備​正常​運作​的​維護​組合​方案​中​最糟糕​的​一種​方案。 這類​維修​計畫​的​成本​實際上​比​機器​運作​到​出現​故障​的​成本​要​高。 因為​很多​時間、​精力​以及​金錢​都​浪費​在​維護​完全​正常​運轉​的​設備​上。 反過來​也是​一樣；​在​小​問題​升級​到​大​問題​之前​必須​對​其​進行​修復。 如果​及早​檢測​到，​那麼​一個​軸承​的​小小​缺陷​可以​快速​而​容易​地​解決，​但是​如果​沒有​進行​檢查，​那麼​該​問題​可能會​逐漸​變​嚴重​並​帶來​更大​的​問題。 好​在​有​一種​更好​的​方法​可以​在​小​問題​演變成​為​成本​高昂​的​難題​之前​加以​檢測​並​解決，​而且​這種​方法​不需要​對​機器​進行​沒有​必要​的​或者​過度​的​維護。

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問題​比​你​想像​中的​嚴重

這個​問題​可能​比​你​想像​中的​要​嚴重。 這種​情況​不僅​發生​在​發電​應用​中，​而是​幾乎​存在​於​所有​使用​關鍵​設備​的​應用​中。 美國​電力​研究院​(EPRI)​以​美元​對​不同​維護​技術​每年​每​馬力​(HP)​的​維護​成本​進行​了​對比。 研究​人員​發現​定期​維修​的​成本​最高，​每​馬力​要​花費​24​美元。 突發​性​（運作​至​故障）​維護​策略​的​成本​其次，​每​馬力​17.00​美元，​但​可能​存在​安全​隱患​導致​的​額外​成本。 根據​EPRI​的​調查，​對於​發電​應用​中​使用​的​泵​和​電機​等​設備，​定期​維護​一個​1,000​馬力​的​泵​每年​大約​需要​花費​2.4​萬​美元，​而​突發​性​維護​策略​每年​的​成本​是​1.7​萬​美元。 這​看起來​並不是​很多，​但是​如果​乘​以​整個​公司​的​設備​數量​（1,500​台），​那麼​這​兩個​數字​就​分別​飛漲​到​3,600​萬​美元​和​2,500​萬​美元。 隨著​這些​數字​不斷​增加，​我們​很​容易​理解​為什麼​設備​維護​是​一個​如此​重要​的​話題。 事實上，​正如​富​比​士​雜誌​上所​說的：​花​在​預防​性​（定期）​維護​的​費用​中，​每​3​美元​有​1​美元​是​浪費​的。 一個​工廠​巨額​的​資產​維護​成本​可以​説明​我們​大致​瞭解​設備​維護​所需​的​成本，​但是​這裡​我們​僅僅​只是​想​說明​設備​管理​不良​的​代價。

美國​超過​50%​的​發電​設備​已經​使用​了​超過​30年

為了​確定​設備​管理​不良​導致​的​真正​成本，​我們​更進一步​來看​一下​這個​問題。 維護​一個​泵​會​產生​許多​相關​成本，​比如​每年​大約​2.4​萬​美元​的​定期​維護​成本，​而​渦輪機​的​維護​成本​就​更高​了，​達​1​千萬​美元。 而且​還​需要​算上​計畫​之外​的​隱性​採購​成本​及其​相關​的​運營​成本。 例如，​根據​美國​Corporate Executive Board​公司​進行​的​一項​調查​表明，​如果​考慮​運營​和​物流​成本，​計畫​外​採購​的​一個​17​美元​風扇​可能會​最終​產生​117​美元​的​費用。 但是​這些​費用​與​發電​設備​故障​導致​的​損失​相比​根本​是​小巫見大巫，​發電​設備​故障​不僅​會​停電、​導致​巨大​的​經濟​損失，​而且​還會​帶來​負面​的​公眾​影響。 因此，​避免​設備​故障​而​導致​停機​對於​電力​公司​的​運營​至​關​重要。 Electric Power Monthly​的​一份​報告​指出，​美國​能源​資訊​署​發現​美國​超過​50%​的​發電​設備​已經​使用​了​超過​30​年。 這​大大​增加​了​設備​故障​的​可能性，​根據​不同​類型​設備，​很​可能會​導致​電力​供應​中斷​或​不​穩定。 在​西歐，​這一​情況​更加​糟糕，​75%​的​發電​設備​已經​進入​使用​壽命​的​後半​段。 我們​需要​更好​的​方法​來​確保​設備​的​可靠性，​以​提高​正常​執行​時間，​避免​損失。

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更好​的​方法？

在​上​文​提到​的​美國​電力​研究​協會​的​研究​中，​研究​人員​找到​了​一種​更為​可靠​的​維護​策略。 他們​發現​預測​性​維護​策略​是​最​具​成本​效益​的​一種​策略，​每​馬力​僅​需​花費​9​美元，​而且​避免​了​災難​性​故障​導致​的​連帶​損壞​風險。 通過​採用​預測​性​維護​方案，​運營​和​維護​管理​人員​能夠​瞭解​機器​何時​將會​發生​故障，​而且​能夠​事先​獲得​足夠​的​資訊​來​進行​必要​的​準備​和​解決​問題，​以​盡可能​減少​停機​時間。 從​表面上​看，​這​似乎是​一種​沒有​缺點​的​最優​化​方案。 公司​不僅​可以​節省​維護​成本，​還可以​確保​更​長​的​正常​執行​時間。

預測​性​維護​策略​是​最​具​成本​效益​的​一種​策略，​每​馬力​僅​需​花費​9​美元，​而且​避免​了​災難​性​故障​導致​的​連帶​損壞​風險。

但是，​諸多​因素​導致​公司​不能​採用​這種​預測​性​維護​策略​或​享受​這種​策略​帶來​的​好處。 這些​因素​主要​與​實現​這一​戰略​的​傳統​方法​有關，​而不是​預測​性​維護​策略​本身​的​問題。 這​兩種​傳統​方法​分別​是： （1）​完全​的​端​對​端​自動化​解決​方案，​這種​方案​覆蓋​了​從​現場​勘測、​安裝​到​遠端​監​控​的​全部​過程。 （2）​手動​解決​方案，​技術​人員​以及​專家​們​定期​地​檢查​每​台​設備​並​採集​測量​資料，​然後​回去​進行​分析。

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傳統​方法

為了​理解​圍繞​這​兩種​方法​的​問題，​我們​可以​將​機器​的​健康​想​成​我們​自己​的​身體​健康。 每年​進行​一次​健康​檢查​是​一種​常見​的​方法​來​評估​我們​的​整體​健康​狀況​並​預測​可能​出現​的​健康​問題。 設想​您​去​找​家庭​醫生​時，​在​候診室​坐了​一個​小時，​最後​您​終於​見​到了​醫生，​醫生​給​您​量​了​體溫，​但​僅僅​只是​測量​體溫。 為了​檢查​得​更​全面，​她​測量​了​您​身體​不同​部位​的​體溫，​然後​給​您​開​具​了​一份​健康​狀況​良好​的​診斷​報告。 整個​過程​沒有​其他​交流，​然後​她​送​您​離開，​當然，​是在​您​付​完​錢​之後。 對於​這樣​一個​場景，​從​醫療​保健​的​角度​上​看​好像​每件​事情​都是​不可​理解​的。 但是，​這​正是​很多​公司​對​機器​進行​維護​的​方法。 他們​僅僅​在​機器​上​安裝​加速度​計，​然後​僅僅​通過​振動​來​監測​機器​的​健康​狀況，​這就​好比​醫生​僅僅​將​體溫​作為​病人​整體​健康​狀況​的​指標​一樣。 雖然​振動​可以​很好​地​反映​健康​狀況，​但是​這​並不是​唯一​的​指標。 在​傳統​的​方法​中，​數量​有限​的​診斷​工具​就是​一大​問題​—​不管是​在​手動​檢查​還是​自動​檢查​中​都是​如此。 這​兩種​方法​都有​各自​的​缺點，​手動​解決​方案​中​技術​人員​缺少​測量​和​分析​其它​感​測​器​的​專業​知識，​而​自動化​方案​中，​測量​平台​缺乏​靈活性，​無法​整合​或​支持​新的​或者​自訂​的​感​測​器。

記住​這次​行程​的​終極​目標​是 全面​瞭解​您​的​整體​健康​狀況

現在​我們​回到​找​醫生​體檢​的​比喻。 您​決定​進行​詳細​的​檢查，​確保​自己​的​健康​狀況​良好。​為此，​您​需要​去​找​另一​名​醫生​來​幫​您​測量​血壓​和​膽固醇​指標。 同樣​地，​您​需要​付費​給​這位​醫生，​然而​最後​得到​的​卻是​一份​僅僅​基於​血壓​和​膽固醇​的​評估​報告。 這​聽起來​很​傻，​但是​它​卻是​傳統​機器​健康​評估​方案​的​真實​反映。 維護​管理​人員​試圖​為他們​的​設備​進行​更加​全面​的​診斷，​但​結果​還是​非常​片面​的​評估。 這是​他們​將​多種​不同​的​監測​系統​拼湊​起來​進行​測量​導致​的。 最後，​就​如同​去​找​不同​的​醫生​做​檢查​一樣，​如果​將​這種​監測​方案​應用於​所有​設備，​不僅​成本​高昂，​而且​困難重重，​這是​因為​初始​系統的​前期​成本、​後續​增加​系統的​成本，​以及​將​所有​系統​想​整合​的​成本​都​非常​高。


​另一方面，​公司​可以​使用​手動​進行​測量，​這種​方案​從​理論​上​看​相對​便宜，​但是​在​實際​中，​這種​方法​不能​應用於​監測​大量​設備。 測量​和​分析​所​需要​的​技術​知識​以及​勞動力​老​齡​化​的​現狀​使得​公司​無法​隨意​地​增加​測量​人員。 即使​真實​情況​並非​如此，​使用​這種​方法​我們​也​無法​實現​規模​經濟。​需要​監測​的​設備​數量​增加​五​倍，​那麼​成本​也會​增加​五​倍，​而且​需要​更多​人員。​比如，​設備​是​2000​台​時，​每個​月​需要​30​個人​進行​6​萬​次​測量，​而​當​設備​增加到​1​萬​台​時，​每個​月​就​需要​有​150​人​執行​30​萬​次​測量。 為什麼？ 因為​人​無法​分身。 增加​不同​的​感​測​器​會​導致​需要​更多​的​人員，​因為​不同​的​測量​需要​不同​的​專業​知識。 正是​測量​的​這種​本質​使得​這種​方法​非常​的​低​效。 專業​人員​花​在​手動​採集​資料​的​時間​高達​80%，​而​只有​20%​的​時間​用來​主動​分析​這些​資料​以及​發現​根本​原因，​以​避免​未來​代價​高昂​的​維修。 另外，​由於​資料​是​由​不同​人員​手動​採集​的，​因此​資料​之間​可能​沒有​關聯性，​甚至​毫無用處。

我們​需要​一種​更好​的​方案​進行​狀態​監測

我們​總結​一下​上述​比喻，​記住​這次​行程​的​終極​目標​是​全面​瞭解​您​的​整體​健康​狀況。​在​拜訪​了​多個​醫生​並​得到​不同​診斷​結果​後，​您​肯定​決定​很​鬱悶。 每個​醫生​使用​獨立​的​工具​來​評估​您​的​健康​狀況，​但是​卻沒有​能力​整合​您​的​所有​健康​資料。 因此​您​得不到​一個​全面​或者​精確​的​健康​評估，​因為​這些​醫生​不可能​聚​到​一起​交流​他們​所​觀察到​的​結果，​並​給​出​精確​的​診斷。 綜合​以上​因素，​您​身體檢查​結果​是不​確定​的，​而且​還​浪費​了​您​的​時間​以及​金錢。 這​並不是​因為​醫生​不想​給​您​一份​全面​的​評​測​結果，​而是​受限於​他們​的​角色、​儀器​以及​與​其他​醫生​或者​病人​（也就是​您）​進行​交流​的​能力。 使用​獨立​的​監測​系統​進行​檢測​時​（有時候​是​手工​輸入​資料），​這種​情況​時常​發生。 不僅僅是​監測​系統​之間​以及​監測​系統​與​企業​系統​之間​無法​進行​通信，​而且​您​也沒有​辦法​自己​進行​分析，​因為​沒有​可以​訪問​原始​資料​的​路徑。


​總的來說，​傳統​方法​主要​存在​以下​四個​方面​的​問題：

  • 靈活性– 與​大量​感​測​器​整合
  • 可​擴充性 –​在​財務​和​後勤​方面​能夠​進行​擴充​以​覆蓋​所有​設備​的​可能性
  • 可​存取​性 –​在​企業​層面​上​可以​輕鬆​地​整合​和​分析​原始​資料
  • 成本 – 端​對​端​解決​方案​的​資本​支出

我們​需要​一種​更好​的​方案​進行​狀態​監測。 該​方法​應​能夠​提供​全面​的​機器​健康​資訊，​而且​要​具有​足夠​高​的​成本​效益​來​應用於​更多​設備，​同時​還有​足夠​靈活​來​支援​機器​監測​所需​的​新​感​測​器​和​技術。

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一種​新的​方法

幸運​的是，​現在​有​一種​新的​基於​平台​的​狀態​監測​方法​可​説明​您​重新​掌握​維護​策略​的​控制權。 為了​解決​傳統​維護​組合​所​面臨​的​挑戰，​這種​平台​必須​提供：

  • 靈活​的​解決​方案 - 滿足​您​規模​不斷​發展​的​需求，​比如：​支援​新​演算法、​支援​各種​I/​O​和​新​感​測​器，​擴充​到​多​數量​系統的​能力。
  • 開放​性 -​允許​您​訪問​原始​工程​測量​資料，​採用​創新​的​分析​技術，​以及​擴充​解決​方案​來​滿足​您​維護​計畫​需求。
  • 與​協力​廠商​硬體​和​套裝軟體​的​互通性 - 使​您​可以​整合​現有​CMMS​和​ERP​系統​以及​企業​軟體​使用​的​任何​歷史​資料庫​或​流程​管理。
  • 堅固​的​機械​設計​以及​豐富​的​演算法庫
  • 高​性​價​比​的​軟​硬體​監測​方案 - 可以​讓​您​將​線上​狀態​監測​方案​應用於​大量​旋轉​機械​設備
  • 服務 - 説明​您​快速​實現​設備​直接​或​通過​外部​網路​連接​到​IT​基礎​設施​的​端​對​端​解決​方案

 


現在​有​一種​新的​基於​平台​的​狀態​監測​方法​可​説明​您​重新​掌握​維護​策略​的​控制權。

NI InsightCM™ Enterprise​為​這一​困境​提供​了​解決​方案。 NI InsightCM™ Enterprise​是​一​款​可​立即​佈署​的​線上​狀態​監測​軟​硬體​解決​方案，​旨​在​説明​公司​通過​瞭解​旋轉​設備​的​健康​狀態​來​制定​和​優​化​運營​和​維護​計畫。 這一​可​擴充​的​套​件​可​採集​和​分析​測量​資料、​生成​報警、​允許​使用者​視覺​化​管理​資料​和​結果，​並​簡化​了​監測​系統的​批量​化​遠端​系統​管理。 NI InsightCM Enterprise​提供​了：

  • 內​置​分析​和​報警​功能​以及​遠端​互動​式​視覺​化​波形​資料
  • 每個​伺服器​可​支援​數百​個​採集​設備
  • 使用​整合​的​硬體​選項​來​支援​振動​和​過程​測量
  • 遠端​系統​管理​監測​系統​和​使用者
  • IT​支援​的​安全​特性，​包括​使用者​和​設備​身份​驗證

借助​這些​新的​解決​方案，​您​就​可以​重新​掌握​維護​組合​的​控制權​並​主動​地​管理​您​的​設備。

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