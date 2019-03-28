為了​理解​圍繞​這​兩種​方法​的​問題，​我們​可以​將​機器​的​健康​想​成​我們​自己​的​身體​健康。 每年​進行​一次​健康​檢查​是​一種​常見​的​方法​來​評估​我們​的​整體​健康​狀況​並​預測​可能​出現​的​健康​問題。 設想​您​去​找​家庭​醫生​時，​在​候診室​坐了​一個​小時，​最後​您​終於​見​到了​醫生，​醫生​給​您​量​了​體溫，​但​僅僅​只是​測量​體溫。 為了​檢查​得​更​全面，​她​測量​了​您​身體​不同​部位​的​體溫，​然後​給​您​開​具​了​一份​健康​狀況​良好​的​診斷​報告。 整個​過程​沒有​其他​交流，​然後​她​送​您​離開，​當然，​是在​您​付​完​錢​之後。 對於​這樣​一個​場景，​從​醫療​保健​的​角度​上​看​好像​每件​事情​都是​不可​理解​的。 但是，​這​正是​很多​公司​對​機器​進行​維護​的​方法。 他們​僅僅​在​機器​上​安裝​加速度​計，​然後​僅僅​通過​振動​來​監測​機器​的​健康​狀況，​這就​好比​醫生​僅僅​將​體溫​作為​病人​整體​健康​狀況​的​指標​一樣。 雖然​振動​可以​很好​地​反映​健康​狀況，​但是​這​並不是​唯一​的​指標。 在​傳統​的​方法​中，​數量​有限​的​診斷​工具​就是​一大​問題​—​不管是​在​手動​檢查​還是​自動​檢查​中​都是​如此。 這​兩種​方法​都有​各自​的​缺點，​手動​解決​方案​中​技術​人員​缺少​測量​和​分析​其它​感​測​器​的​專業​知識，​而​自動化​方案​中，​測量​平台​缺乏​靈活性，​無法​整合​或​支持​新的​或者​自訂​的​感​測​器。

記住​這次​行程​的​終極​目標​是 全面​瞭解​您​的​整體​健康​狀況

現在​我們​回到​找​醫生​體檢​的​比喻。 您​決定​進行​詳細​的​檢查，​確保​自己​的​健康​狀況​良好。​為此，​您​需要​去​找​另一​名​醫生​來​幫​您​測量​血壓​和​膽固醇​指標。 同樣​地，​您​需要​付費​給​這位​醫生，​然而​最後​得到​的​卻是​一份​僅僅​基於​血壓​和​膽固醇​的​評估​報告。 這​聽起來​很​傻，​但是​它​卻是​傳統​機器​健康​評估​方案​的​真實​反映。 維護​管理​人員​試圖​為他們​的​設備​進行​更加​全面​的​診斷，​但​結果​還是​非常​片面​的​評估。 這是​他們​將​多種​不同​的​監測​系統​拼湊​起來​進行​測量​導致​的。 最後，​就​如同​去​找​不同​的​醫生​做​檢查​一樣，​如果​將​這種​監測​方案​應用於​所有​設備，​不僅​成本​高昂，​而且​困難重重，​這是​因為​初始​系統的​前期​成本、​後續​增加​系統的​成本，​以及​將​所有​系統​想​整合​的​成本​都​非常​高。



​另一方面，​公司​可以​使用​手動​進行​測量，​這種​方案​從​理論​上​看​相對​便宜，​但是​在​實際​中，​這種​方法​不能​應用於​監測​大量​設備。 測量​和​分析​所​需要​的​技術​知識​以及​勞動力​老​齡​化​的​現狀​使得​公司​無法​隨意​地​增加​測量​人員。 即使​真實​情況​並非​如此，​使用​這種​方法​我們​也​無法​實現​規模​經濟。​需要​監測​的​設備​數量​增加​五​倍，​那麼​成本​也會​增加​五​倍，​而且​需要​更多​人員。​比如，​設備​是​2000​台​時，​每個​月​需要​30​個人​進行​6​萬​次​測量，​而​當​設備​增加到​1​萬​台​時，​每個​月​就​需要​有​150​人​執行​30​萬​次​測量。 為什麼？ 因為​人​無法​分身。 增加​不同​的​感​測​器​會​導致​需要​更多​的​人員，​因為​不同​的​測量​需要​不同​的​專業​知識。 正是​測量​的​這種​本質​使得​這種​方法​非常​的​低​效。 專業​人員​花​在​手動​採集​資料​的​時間​高達​80%，​而​只有​20%​的​時間​用來​主動​分析​這些​資料​以及​發現​根本​原因，​以​避免​未來​代價​高昂​的​維修。 另外，​由於​資料​是​由​不同​人員​手動​採集​的，​因此​資料​之間​可能​沒有​關聯性，​甚至​毫無用處。

我們​需要​一種​更好​的​方案​進行​狀態​監測

我們​總結​一下​上述​比喻，​記住​這次​行程​的​終極​目標​是​全面​瞭解​您​的​整體​健康​狀況。​在​拜訪​了​多個​醫生​並​得到​不同​診斷​結果​後，​您​肯定​決定​很​鬱悶。 每個​醫生​使用​獨立​的​工具​來​評估​您​的​健康​狀況，​但是​卻沒有​能力​整合​您​的​所有​健康​資料。 因此​您​得不到​一個​全面​或者​精確​的​健康​評估，​因為​這些​醫生​不可能​聚​到​一起​交流​他們​所​觀察到​的​結果，​並​給​出​精確​的​診斷。 綜合​以上​因素，​您​身體檢查​結果​是不​確定​的，​而且​還​浪費​了​您​的​時間​以及​金錢。 這​並不是​因為​醫生​不想​給​您​一份​全面​的​評​測​結果，​而是​受限於​他們​的​角色、​儀器​以及​與​其他​醫生​或者​病人​（也就是​您）​進行​交流​的​能力。 使用​獨立​的​監測​系統​進行​檢測​時​（有時候​是​手工​輸入​資料），​這種​情況​時常​發生。 不僅僅是​監測​系統​之間​以及​監測​系統​與​企業​系統​之間​無法​進行​通信，​而且​您​也沒有​辦法​自己​進行​分析，​因為​沒有​可以​訪問​原始​資料​的​路徑。



​總的來說，​傳統​方法​主要​存在​以下​四個​方面​的​問題：

靈活性– 與​大量​感​測​器​整合

可​擴充性 –​在​財務​和​後勤​方面​能夠​進行​擴充​以​覆蓋​所有​設備​的​可能性

可​存取​性 –​在​企業​層面​上​可以​輕鬆​地​整合​和​分析​原始​資料

成本 – 端​對​端​解決​方案​的​資本​支出

我們​需要​一種​更好​的​方案​進行​狀態​監測。 該​方法​應​能夠​提供​全面​的​機器​健康​資訊，​而且​要​具有​足夠​高​的​成本​效益​來​應用於​更多​設備，​同時​還有​足夠​靈活​來​支援​機器​監測​所需​的​新​感​測​器​和​技術。