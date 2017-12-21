首頁 創新 趨勢 智慧型​載具

適用於​智慧型​載​具​的​智慧​化​測試

NI 測試​系統​能夠​與​時​俱​進，​滿足​先進​駕駛​輔助​系統 (ADAS)、​自動化​汽車、​內燃​引擎​與​電子​化​傳動​系統，​以及​先進​機身​與​機​箱​系統​瞬息萬變​的​需求，​協助​您​順利​推動​創新。

做好​萬全​準備，​盡情​擁抱​未來

對​當前​汽車​領域​來說，​該​是​超越 ADAS 與​自動化​汽車​的​時候​了。​車輛​的​智慧型​演進​已​擴​及​各個​層面，​而​全新​測試​挑戰​也​隨著​此一​創新​趨勢​而來。​舉凡​系統​之間​的​相互​依賴性，​以及 EV 電力​電子、​雷達、​光​達​與 V2X 等​最新​技術，​都會​增加​測試​的​複雜度、​成本​與​時間。​NI 不僅​擁有​廣大​的​技術​生態​系統，​還與​整合​合作​夥伴​一同​攜手，​運用​開放式​軟體​導向​平台、​業界​最​多元的 I/​O 種類，​以及​全​系統​同步​化​功能​所​帶來​的​靈活​度，​協助​您​開發​端​對​端的​解決​方案，​進而​完整​模擬​與​測試​目前​與​未來​的​技術。

NI 競爭​優勢

可​由​使用者​掌握​的​客​制化

NI 系統​都是​以​開放式​標準​與​模組化​硬體​建​置​而​成，​因此，​您​可以​自行​指定​通道​數量​與 I/​O 類型。​開放式​解決​方案​不僅​可​讓​您​掌握​當中​使用​的​各個​項目，​還能​因應​日後​需求​的​變化​進行​調整。

可​因應​各項​嶄新​技術

擁抱​汽車​產業​的​最新​發展，​提高​競爭力。​只要​使用 NI 測試​器，​即可​順利​整合​雷達、​相機​與​其他​嶄新​技術，​跟上​最新​科技​發展。

擴充​能力，​無遠弗屆

只要​善加​利用​橫跨​眾多 I/​O 類型​與​第三​方​元件​的​進​階​化​同步​功能，​就​能​使用​相同​的​軟​硬體，​從​小規模​的​桌上​型​測試​一舉​擴充​為​完整​的​系統​整合​測試。

訊號​操作，​毫無​限制

使用者​可​設定​的 FPGA 能​進行​高速​處理​與​分析​作業，​適合​用來​操作​相機​與​協定​測試​的​位元​流、​執行​高速​馬達​模型，​以及​模擬​客​制​化​感​測​器。

將​自動化​汽車​技術​化​為​現實

測試​自動化​汽車

在 NI 平台​的​鼎力相助​下，​自動化​汽車​已​一步步​化​為​現實。​放眼​全球，​眾多​廠商​都在​使用 NI 提供​的​工具​來​測試​其​現行​技術，​並​運用 NI 工具​來​因應​隨​日後​發展​而來​的​擴充​需求。

深入​了解

深入​了解​如何​開發​硬體​迴路​系統，​在​搭載​相機​與​雷達​的 ADAS 系統​中，​確實​驗證​個別​元件​與​感​測​器​整合。

探索 Valeo 如何​使用 NI 軟​硬體​平台，​充分發揮​各​款​相機​於​測試​中的​重複​利用​率，​以​順利​因應​緊湊​的​時程​及​與日俱增​的​複雜度。

探索 Subaru 如何​運用 NI 軟​硬體​進行 FPGA 架構​模擬​作業，​達到​電子​馬達​引擎​控制​單元​檢驗​所需​的​速度​與​模型​精確度。

趨勢​分析​技術

一手​掌握​最新​產業​趨勢

請​務必​閱讀​來自​世界​各地​的​最新​汽車​測試​資訊，​掌握​趨勢​動向，​並​回顧​重大​盛會​的​重點​摘要，​藉此​了解​業界​頂尖​廠商​的​最新​發展。