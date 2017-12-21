對​當前​汽車​領域​來說，​該​是​超越 ADAS 與​自動化​汽車​的​時候​了。​車輛​的​智慧型​演進​已​擴​及​各個​層面，​而​全新​測試​挑戰​也​隨著​此一​創新​趨勢​而來。​舉凡​系統​之間​的​相互​依賴性，​以及 EV 電力​電子、​雷達、​光​達​與 V2X 等​最新​技術，​都會​增加​測試​的​複雜度、​成本​與​時間。​NI 不僅​擁有​廣大​的​技術​生態​系統，​還與​整合​合作​夥伴​一同​攜手，​運用​開放式​軟體​導向​平台、​業界​最​多元的 I/​O 種類，​以及​全​系統​同步​化​功能​所​帶來​的​靈活​度，​協助​您​開發​端​對​端的​解決​方案，​進而​完整​模擬​與​測試​目前​與​未來​的​技術。