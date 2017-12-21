適用於智慧型載具的智慧化測試
NI 測試系統能夠與時俱進，滿足先進駕駛輔助系統 (ADAS)、自動化汽車、內燃引擎與電子化傳動系統，以及先進機身與機箱系統瞬息萬變的需求，協助您順利推動創新。
對當前汽車領域來說，該是超越 ADAS 與自動化汽車的時候了。車輛的智慧型演進已擴及各個層面，而全新測試挑戰也隨著此一創新趨勢而來。舉凡系統之間的相互依賴性，以及 EV 電力電子、雷達、光達與 V2X 等最新技術，都會增加測試的複雜度、成本與時間。NI 不僅擁有廣大的技術生態系統，還與整合合作夥伴一同攜手，運用開放式軟體導向平台、業界最多元的 I/O 種類，以及全系統同步化功能所帶來的靈活度，協助您開發端對端的解決方案，進而完整模擬與測試目前與未來的技術。
NI 系統都是以開放式標準與模組化硬體建置而成，因此，您可以自行指定通道數量與 I/O 類型。開放式解決方案不僅可讓您掌握當中使用的各個項目，還能因應日後需求的變化進行調整。
擁抱汽車產業的最新發展，提高競爭力。只要使用 NI 測試器，即可順利整合雷達、相機與其他嶄新技術，跟上最新科技發展。
只要善加利用橫跨眾多 I/O 類型與第三方元件的進階化同步功能，就能使用相同的軟硬體，從小規模的桌上型測試一舉擴充為完整的系統整合測試。
使用者可設定的 FPGA 能進行高速處理與分析作業，適合用來操作相機與協定測試的位元流、執行高速馬達模型，以及模擬客制化感測器。
將自動化汽車技術化為現實
測試自動化汽車
在 NI 平台的鼎力相助下，自動化汽車已一步步化為現實。放眼全球，眾多廠商都在使用 NI 提供的工具來測試其現行技術，並運用 NI 工具來因應隨日後發展而來的擴充需求。
探索 Valeo 如何使用 NI 軟硬體平台，充分發揮各款相機於測試中的重複利用率，以順利因應緊湊的時程及與日俱增的複雜度。
探索 Subaru 如何運用 NI 軟硬體進行 FPGA 架構模擬作業，達到電子馬達引擎控制單元檢驗所需的速度與模型精確度。
趨勢分析技術
一手掌握最新產業趨勢
請務必閱讀來自世界各地的最新汽車測試資訊，掌握趨勢動向，並回顧重大盛會的重點摘要，藉此了解業界頂尖廠商的最新發展。