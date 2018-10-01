首頁 創新 半導體 實驗室​特性​參數​描述​與​檢驗

實驗室​特性​參數​描述​與​檢驗

業界​領導​廠商​正​使用​全新​方法​進行​半導體​測試，​以此​因應​最新​的 RF 與​混合​訊號 IC 測試​挑戰。​透過 NI 的​開放式​軟體​定義​平台，​客戶​即​能​滿足​日新月異​的​測試​要求，​並​妥善​因應​排​程​壓力。

更​智慧​化​的​特性​參數​描述​測試​方案

過去​的 IC 較為​簡單、​整合​度​也​較低，​因此​固定​功能​的​箱​型​儀器​已​足以​因應​實驗室​需求。​然而，​由於​測試​要求​隨著​整合​度​提升​而​逐漸​增加，​對​結合​更多​樣​儀​控​設備​的​需求​也​與​日​漸增。​常見​情況​是，​許多​特性​參數​描述​機​台上​皆​放滿​了​儀​控​設備；​但是，​空間​並不是​唯一​的​問題。​箱​型​儀器​是​針對​獨立​運作​進行​最佳​化，​而​非​協同​作業；​就​高​資料​傳輸​量、​低​延遲​通訊​與​緊密​同步​而言，​透過 GPIB 或​乙太網路​進行​整合​也不是​最​理想​的​方式。​NI 的​半導體​特性​參數​描述​與​檢驗​方案​採用 PXI 與​軟體​的​單一​基礎​平台​架構，​生產​後​即可​於​實驗室​使用。​透過​此​方案，​您​即​能​更​快速​地​對​元件​進行​特性​參數​描述、​降低​資本​設備​成本​與​提升​團隊​效率，​進而​改善​上市​時間。

PXI 平台​資源​組合

了解​適用於​半導體​特性​參數​描述​的 PXI 平台​基本​概念，​包含​架構​說明、​相關​使用者​解決​方案​與​效能​指標。

焦點​內容

使用 PXI 與​測試​執行​軟​以​提升 PMIC 測試​效能、​涵​蓋​範圍​與​可靠性，​同時​減少​整體​測試​時間。

採用 PXI 平台​以​擴大​測試​涵​蓋​範圍，​讓​分析​與​品質​皆​優於​桌上​型​儀​控​設備。

了解​量​測​自動化、​DUT 設備、​硬體​抽象​化​層​與​共用​軟體​程式​庫，​如何​在​實驗室​中​大幅​提升​品質​與​可​重複​性。

產品​與​解決​方案

NI 聯盟​夥伴​網路

聯盟​夥伴​網路​囊括​全球​超過 1,000 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司，​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​NI 聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

NI 聯盟​夥伴​為​獨立​於 NI 之外​的​商業​實體，​與 NI 之間​不​具有​任何​代理、​合夥​或​合資​關係。