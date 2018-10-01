實驗室特性參數描述與檢驗
業界領導廠商正使用全新方法進行半導體測試，以此因應最新的 RF 與混合訊號 IC 測試挑戰。透過 NI 的開放式軟體定義平台，客戶即能滿足日新月異的測試要求，並妥善因應排程壓力。
過去的 IC 較為簡單、整合度也較低，因此固定功能的箱型儀器已足以因應實驗室需求。然而，由於測試要求隨著整合度提升而逐漸增加，對結合更多樣儀控設備的需求也與日漸增。常見情況是，許多特性參數描述機台上皆放滿了儀控設備；但是，空間並不是唯一的問題。箱型儀器是針對獨立運作進行最佳化，而非協同作業；就高資料傳輸量、低延遲通訊與緊密同步而言，透過 GPIB 或乙太網路進行整合也不是最理想的方式。NI 的半導體特性參數描述與檢驗方案採用 PXI 與軟體的單一基礎平台架構，生產後即可於實驗室使用。透過此方案，您即能更快速地對元件進行特性參數描述、降低資本設備成本與提升團隊效率，進而改善上市時間。
使用 PXI 與測試執行軟以提升 PMIC 測試效能、涵蓋範圍與可靠性，同時減少整體測試時間。
聯盟夥伴網路囊括全球超過 1,000 家能夠提供完整解決方案的專業公司，從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，NI 聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
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