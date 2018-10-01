過去​的 IC 較為​簡單、​整合​度​也​較低，​因此​固定​功能​的​箱​型​儀器​已​足以​因應​實驗室​需求。​然而，​由於​測試​要求​隨著​整合​度​提升​而​逐漸​增加，​對​結合​更多​樣​儀​控​設備​的​需求​也​與​日​漸增。​常見​情況​是，​許多​特性​參數​描述​機​台上​皆​放滿​了​儀​控​設備；​但是，​空間​並不是​唯一​的​問題。​箱​型​儀器​是​針對​獨立​運作​進行​最佳​化，​而​非​協同​作業；​就​高​資料​傳輸​量、​低​延遲​通訊​與​緊密​同步​而言，​透過 GPIB 或​乙太網路​進行​整合​也不是​最​理想​的​方式。​NI 的​半導體​特性​參數​描述​與​檢驗​方案​採用 PXI 與​軟體​的​單一​基礎​平台​架構，​生產​後​即可​於​實驗室​使用。​透過​此​方案，​您​即​能​更​快速​地​對​元件​進行​特性​參數​描述、​降低​資本​設備​成本​與​提升​團隊​效率，​進而​改善​上市​時間。