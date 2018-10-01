晶片​製造商​必須​提供​整合性​更​佳​的​功能、​確保​關鍵​任務​應用​達到​最高​可靠性、​在​成本​上​保有​高​競爭力，​同時​確保​能​在​短時間​內​上市，​以​滿足​緊迫​的​上市​時程。​公司​合併​的​情況​讓​半導體 ATE 市場​內​的​供應​商​減少，​因此​選擇​也​受到​侷限。​現在​該​是​做出​改變​的​時候​了。​40 年來，​NI 持續​協助​測試​與​量​測​可​滿足​未來​需求​的​裝置。​現在，​我們​是​成長​最快​的​半導體​生產​測試​供應​商​之一，​因為​我們​相信​在 5G、​IoT 與​智慧型​汽車​需求​的​帶動​之下，​更​智慧​化​的​未來​解決​方案​將會​由​客戶​定義，​而​非​操​控​在​廠商​手中。