大量生產測試
生產測試主管需要更智慧化的替代方案來取代傳統 ATE，如此才能在 RF 與混合訊號 IC 益發複雜之際，滿足其成本與涵蓋範圍要求。
晶片製造商必須提供整合性更佳的功能、確保關鍵任務應用達到最高可靠性、在成本上保有高競爭力，同時確保能在短時間內上市，以滿足緊迫的上市時程。公司合併的情況讓半導體 ATE 市場內的供應商減少，因此選擇也受到侷限。現在該是做出改變的時候了。40 年來，NI 持續協助測試與量測可滿足未來需求的裝置。現在，我們是成長最快的半導體生產測試供應商之一，因為我們相信在 5G、IoT 與智慧型汽車需求的帶動之下，更智慧化的未來解決方案將會由客戶定義，而非操控在廠商手中。
利用 STS，以符合成本效益的方式開發出高端的可調整混合訊號產生測試器，可針對新一代影像感測器進行晶圓排序與最終測試。
Integrated Device Technology 使用 STS 測試一系列裝置類型，同時保有高測試效能與擴充性，以符合將來的效能需求。
NI 半導體測試系統 (STS)
NI 半導體測試系統將 NI PXI 平台、模組化儀器、系統設計軟體合而為一，以建立可進行 RF 與混合式訊號產生測試的測試系統。
聯盟夥伴網路囊括全球超過 1,000 家能夠提供完整解決方案的專業公司，從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，NI 聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
NI 聯盟夥伴為獨立於 NI 之外的商業實體，與 NI 之間不具有任何代理、合夥或合資關係。