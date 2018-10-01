首頁 創新 半導體 大量​生產​測試

大量​生產​測試

生產​測試​主管​需要​更​智慧​化​的​替代​方案​來​取代​傳統 ATE，​如此​才能​在 RF 與​混合​訊號 IC 益發​複雜​之際，​滿足​其​成本​與​涵​蓋​範圍​要求。

更​智慧​化​的 ATE 生產​方案

晶片​製造商​必須​提供​整合性​更​佳​的​功能、​確保​關鍵​任務​應用​達到​最高​可靠性、​在​成本​上​保有​高​競爭力，​同時​確保​能​在​短時間​內​上市，​以​滿足​緊迫​的​上市​時程。​公司​合併​的​情況​讓​半導體 ATE 市場​內​的​供應​商​減少，​因此​選擇​也​受到​侷限。​現在​該​是​做出​改變​的​時候​了。​40 年來，​NI 持續​協助​測試​與​量​測​可​滿足​未來​需求​的​裝置。​現在，​我們​是​成長​最快​的​半導體​生產​測試​供應​商​之一，​因為​我們​相信​在 5G、​IoT 與​智慧型​汽車​需求​的​帶動​之下，​更​智慧​化​的​未來​解決​方案​將會​由​客戶​定義，​而​非​操​控​在​廠商​手中。

NI 半導體​手冊

深入​了解​如何​運用​平台​架構​的​半導體​測試​方案，​降低​測試​成本。

焦點​內容

利用 STS，​以​符合​成本​效益​的​方式​開發​出​高​端的​可​調整​混合​訊號​產生​測試​器，​可​針對​新一代​影像​感​測​器​進行​晶圓​排序​與​最終​測試。

NI 半導體​測試​方案​讓​工程師​可​滿足​營運​需求，​同時​還能​降低​成本​並​維持​靈活​彈性。

Integrated Device Technology 使用 STS 測試​一系列​裝置​類型，​同時​保有​高​測試​效能​與​擴充性，​以​符合​將來​的​效能​需求。

產品​與​解決​方案

NI 半導體​測試​系統 (STS)

NI 半導體​測試​系統​將 NI PXI 平台、​模組化​儀器、​系統​設計​軟體​合而為一，​以​建立​可​進行 RF 與​混合​式​訊號​產生​測試​的​測試​系統。

NI 聯盟​夥伴​網路

聯盟​夥伴​網路​囊括​全球​超過 1,000 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司，​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​NI 聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

NI 聯盟​夥伴​為​獨立​於 NI 之外​的​商業​實體，​與 NI 之間​不​具有​任何​代理、​合夥​或​合資​關係。