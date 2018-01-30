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NI 平台

NI 採用​以​軟體​為主​的​開放式​平台，​能​有效​運用​模組化​硬體​與​豐富​的​生態​系統，​進而​加速​工程​開發​並​締造​成功。

加速​您​的​工程​開發

NI 平台​由​三個​關鍵​要素​組成：​生產力​軟體、​模組化​硬體​與​豐富​的​生態​系統。​而​軟體​則為​此一​平台​的​核心，​能​讓​您​建​置​滿足​應用​需求​的​實際​系統。​在此​一​平台​的​擴充​能力​下，​您​將可​重複​使用​現有​的​裝置，​進而​實現​自身​想法，​並​充分​運用​現行​投資。​了解​專家​如何​比較 NI 軟體​產品​與​傳統​作業系統​的​優勢。

主要​優勢

生產力​軟體

我們​擁有​豐富​的​軟體​產品，​從 LabVIEW 到 TestStand 應有盡有，​款款​皆可​協助​您​實現​構想、​縮短​專案​開發​時間、​提升​系統​效能；​同時​還可​根據​收集​到​的​資料​提供​商務​深入​分析。

靈活​的​模組化​硬體

從​高階 RF 儀​控​設備​到​低階​量​測​裝置，​每​款 NI 模組化​軟體​都​具備​靈活​的 I/​O，​可​協助​您​透過​軟體​來​重複​設定​硬體，​且​無須​隨著​每一​次​的​應用​需求​變動​添購​新​設備。

順暢​整合

由於​軟​硬體​皆​出自​同一​廠商​之​手​並​經​順暢​整合，​因此​您​可​更​快​完成​量​測​與​控制​系統​設計。​NI 軟體​與 I/​O 硬體​相輔相成，​讓​您​不用​費​心​處理​各項​細節，​只需​專注​於​用​更​快​開發​速度​設計​更​出色​的​系統。

開放​性​與​可​互通性

NI 平台​具有​絕佳​的​開放​性​與​靈活​度，​可​讓​您​結合​運用 NI 軟​硬體​或​第三​方​工具。​如此一來，​您​就​可​加快​系統​設計​速度，​從而​降低​複雜度、​加速​創新，​並​持續​將​最新​技術​整合​至​偏好​的​工具​中。

釋放​平台​的​無限​潛能

成功​關鍵，​盡在 NI 軟體

NI 不僅​結合​多項​核心​軟體​功能 (例如​整合​式​資料​分析、​豐富​的​硬體​整合​與​具備​高​生產力​的​開發​語法)，​以及​專為​目標​應用​領域​所​設計​的​功能 (例如 LTE IP、​非​同步​通訊​設計​與​自動化​的​測試​序列​管理)，​更​致力於​透過​完善​的​服務​與​訓練​課程，​協助​您​順利​達成​目標；​這種​種​努力，​皆是​為​協助​您​更​快​完成​設計​與​測試，​同時​壓低​相關​成本，​實現​更高​品質。

工程​趨勢

所謂​的​「遠見」，​就是​跳脫​眼前​的​困境​思考，​並且​針對​未來​需求​開發​解決​方案。​我們​知道，​要​掌握​瞬息萬變​的​局勢​絕非​易​事；​有鑑於此，​NI 趨勢​觀察​報告​將為​您​提供​深入​分析，​協助​您​掌握​工程​界​所​面臨​的​重大​趨勢​與​挑戰。

NI：​加速​工程​開發​的​平台

NI 生態​系統​提供​的​服務​支援、​軟體​外掛​程式​與​來自​全球​的​解決​方案​夥伴，​皆​能​協助​您​更​有效率​地​建​置​創新​系統。

NI 結合​了​高​產能​軟體、​高​品質​驅動​程式​與​模組化​硬體，​可​協助​您​建​置​使用者​定義​的​解決​方案。