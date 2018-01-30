NI 平台
NI 採用以軟體為主的開放式平台，能有效運用模組化硬體與豐富的生態系統，進而加速工程開發並締造成功。
NI 平台由三個關鍵要素組成：生產力軟體、模組化硬體與豐富的生態系統。而軟體則為此一平台的核心，能讓您建置滿足應用需求的實際系統。在此一平台的擴充能力下，您將可重複使用現有的裝置，進而實現自身想法，並充分運用現行投資。了解專家如何比較 NI 軟體產品與傳統作業系統的優勢。
我們擁有豐富的軟體產品，從 LabVIEW 到 TestStand 應有盡有，款款皆可協助您實現構想、縮短專案開發時間、提升系統效能；同時還可根據收集到的資料提供商務深入分析。
從高階 RF 儀控設備到低階量測裝置，每款 NI 模組化軟體都具備靈活的 I/O，可協助您透過軟體來重複設定硬體，且無須隨著每一次的應用需求變動添購新設備。
由於軟硬體皆出自同一廠商之手並經順暢整合，因此您可更快完成量測與控制系統設計。NI 軟體與 I/O 硬體相輔相成，讓您不用費心處理各項細節，只需專注於用更快開發速度設計更出色的系統。
NI 平台具有絕佳的開放性與靈活度，可讓您結合運用 NI 軟硬體或第三方工具。如此一來，您就可加快系統設計速度，從而降低複雜度、加速創新，並持續將最新技術整合至偏好的工具中。
釋放平台的無限潛能
成功關鍵，盡在 NI 軟體
NI 不僅結合多項核心軟體功能 (例如整合式資料分析、豐富的硬體整合與具備高生產力的開發語法)，以及專為目標應用領域所設計的功能 (例如 LTE IP、非同步通訊設計與自動化的測試序列管理)，更致力於透過完善的服務與訓練課程，協助您順利達成目標；這種種努力，皆是為協助您更快完成設計與測試，同時壓低相關成本，實現更高品質。
所謂的「遠見」，就是跳脫眼前的困境思考，並且針對未來需求開發解決方案。我們知道，要掌握瞬息萬變的局勢絕非易事；有鑑於此，NI 趨勢觀察報告將為您提供深入分析，協助您掌握工程界所面臨的重大趨勢與挑戰。