NI 平台​由​三個​關鍵​要素​組成：​生產力​軟體、​模組化​硬體​與​豐富​的​生態​系統。​而​軟體​則為​此一​平台​的​核心，​能​讓​您​建​置​滿足​應用​需求​的​實際​系統。​在此​一​平台​的​擴充​能力​下，​您​將可​重複​使用​現有​的​裝置，​進而​實現​自身​想法，​並​充分​運用​現行​投資。​了解​專家​如何​比較 NI 軟體​產品​與​傳統​作業系統​的​優勢。