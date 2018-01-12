首頁 創新 推動​工業​物​聯​網 (IIoT)

推動​工業​物​聯網

NI 協助​您​發揮​工業​物​聯​網 (IIoT) 的​優勢，​只要​旗下​最​重要​的​資產​與 NI 技術​相​結合，​即可​確保​它們​發揮​最大​潛能，​讓​您​高枕無憂。

透過​工業​物​聯​網​將​最​重要​的​資產​最佳化

工業​物​聯​網 (IIoT) 可以​把​多個​智慧型​電子​產品​連接​至​一般​物件，​讓​它們​彼此​傳遞​資料。​若能​為​所有​「物件」​配備​連線​且​同步​的​量​測​及​控制​技術，​即​有​機會​取得​眾多​深入​分析，​並​運用​這些​分析​資料​來​拉長​正常​運作​時間、​大幅​提升​效能、​推動​創新，​同時​削減​作業​成本。​然而，​深入​分析​工業​物​聯​網​的​資料​是否​實用，​其實​取決於​實際​資料​的​準確度​與​可靠性。​NI 致力於​優​化​工業​物​聯​網​方面​的​技術​與​解決​方案，​不僅​提供​無與倫比​的​量​測、​控制、​耐用​度​與​連結​功能，​還能​與​我們​的​專家​生態​系統​相輔相成，​協助​您​實現​現代​工業​物​聯​網​的​種種​優勢。

 

NI 的​競爭​優勢

開放式​連線​軟體

如果​僅​靠​單打獨鬥，​勢必​難以​實現​工業​物​聯​網 (IIoT) 的​各項​優勢。​正因​如此，​NI 提供​了​世界​級​的​整合​功能，​可​搭配​第三​方​分析​套​件、​資料庫​與​雲端​平台​使用，​善用​工業​物​聯​網​的​資料。

絕佳​掌控

只要​運用​機器​學習​模型、​特徵​粹​取，​以及​位於​邊緣​的​毫​微秒​控制，​即可​最佳​化​您​的​程序​與​資產​作業。

堅固耐用​且​同步​化​的​硬體

NI 硬體​已​獲​認證，​可​因應​最​嚴苛​的​作業​環境。​若是​結合​內建​的​時效性​網路 (Time Sensitive Networking, TSN) 技術，​並​用於​您​的​工業​物​聯​網​應用，​即可​隨時隨地​透過​手邊​適時​取得​的​資料​獲取​深入​分析。

準確​且​穩定​的​量​測​作業

NI 在​資料​擷取​領域​累積​超過 40 年​的​經驗，​旗下​技術​備受​業界​肯定。​只要​把 NI 資料​擷取​技術​用於​工業​物​聯​網，​即可​協助​您​精確​且​穩定​地​透過​任何​感​測​器​擷取​實際​資料。

趨勢​分析​技術

時效性​網路 (TSN)

TSN 不僅​可​大幅​強化​乙太網路​的​精確度，​也是​工業​物​聯​網 (IIoT) 的​一大​基礎。​此一​強化​功能​的​誕生，​可​促成​需要​以​低​通訊​潛​時​與​最小限​度​抖動​來​滿足​閉​迴路​控制​需求​的​多項​工業​應用 (例如​程序​與​機​台​控制)。​NI 持續​與​其他​眾多​工業​網際網路​聯盟 (IIC) 成員​攜手​合作，​旨​在​讓 TSN 成為​第​一個​滿足​上述​一切​需求​的​全​開放式、​標準化​且​可​互通​的​解決​方案。

工業​物​聯​網 (IIoT) 實際​範例

NI 客戶​正​透過​預知​維護​延長​正常​運作​時間、​運用​邊緣​的​連線​控制​大幅​提升​效能；​同時​使用​連線​的​實際​感​測​器​資料，​改善​產品​設計​與​製造​作業。

NI 不僅​活躍​於​眾多​工業​物​聯​網​標準​組織 (包括 IIC、​Avnu、​IEEE 與 OPC Foundation) 中，​更​與​其他​業界​領導者​攜手​建​置 IIC 測試​台，​以​測試​與​驗證​各項​嶄新​技術。

NI 工業​物​聯​網​實驗室​致力於​展示​多項​工業​物​聯​網​技術，​並與​不同​專業​領域​的​夥伴​攜手​合作，​以​共同​尋求​可​革新​企業​營運​的​解決​方案。

聽聽​技術​領導者​與 NI 專家​現身說法，​一​窺​工業​物​聯​網​的​未來​展望，​並​即時​掌握​最新 IIoT 資訊。

做出​資料​導向​的​決策

Big Analog Data™ 解決​方案

只要​使用 NI 平台，​您​就​能將​任何​感​測​器​或​致​動​器​連接​至​任何​「物件」，​以​產生​準確​且​大量​的​資料。​不過，​如何​運用​這些​資料，​將​成為​工業​物​聯​網 (IIoT) 解決​方案​的​成敗​關鍵。​NI 技術​可​從​資料​中​汲取​意義​非凡​的​深入​分析，​進而​協助​您​做出​更​出色​的​商務​決策、​於​邊緣​執行​毫​微秒​分析​與​控制、​減少​所需​的​測試​總數，​或是​信心十足​地​加快​產品​的​上市​時程。