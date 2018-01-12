推動工業物聯網
NI 協助您發揮工業物聯網 (IIoT) 的優勢，只要旗下最重要的資產與 NI 技術相結合，即可確保它們發揮最大潛能，讓您高枕無憂。
工業物聯網 (IIoT) 可以把多個智慧型電子產品連接至一般物件，讓它們彼此傳遞資料。若能為所有「物件」配備連線且同步的量測及控制技術，即有機會取得眾多深入分析，並運用這些分析資料來拉長正常運作時間、大幅提升效能、推動創新，同時削減作業成本。然而，深入分析工業物聯網的資料是否實用，其實取決於實際資料的準確度與可靠性。NI 致力於優化工業物聯網方面的技術與解決方案，不僅提供無與倫比的量測、控制、耐用度與連結功能，還能與我們的專家生態系統相輔相成，協助您實現現代工業物聯網的種種優勢。
如果僅靠單打獨鬥，勢必難以實現工業物聯網 (IIoT) 的各項優勢。正因如此，NI 提供了世界級的整合功能，可搭配第三方分析套件、資料庫與雲端平台使用，善用工業物聯網的資料。
只要運用機器學習模型、特徵粹取，以及位於邊緣的毫微秒控制，即可最佳化您的程序與資產作業。
NI 硬體已獲認證，可因應最嚴苛的作業環境。若是結合內建的時效性網路 (Time Sensitive Networking, TSN) 技術，並用於您的工業物聯網應用，即可隨時隨地透過手邊適時取得的資料獲取深入分析。
NI 在資料擷取領域累積超過 40 年的經驗，旗下技術備受業界肯定。只要把 NI 資料擷取技術用於工業物聯網，即可協助您精確且穩定地透過任何感測器擷取實際資料。
趨勢分析技術
時效性網路 (TSN)
TSN 不僅可大幅強化乙太網路的精確度，也是工業物聯網 (IIoT) 的一大基礎。此一強化功能的誕生，可促成需要以低通訊潛時與最小限度抖動來滿足閉迴路控制需求的多項工業應用 (例如程序與機台控制)。NI 持續與其他眾多工業網際網路聯盟 (IIC) 成員攜手合作，旨在讓 TSN 成為第一個滿足上述一切需求的全開放式、標準化且可互通的解決方案。
NI 客戶正透過預知維護延長正常運作時間、運用邊緣的連線控制大幅提升效能；同時使用連線的實際感測器資料，改善產品設計與製造作業。
NI 不僅活躍於眾多工業物聯網標準組織 (包括 IIC、Avnu、IEEE 與 OPC Foundation) 中，更與其他業界領導者攜手建置 IIC 測試台，以測試與驗證各項嶄新技術。
NI 工業物聯網實驗室致力於展示多項工業物聯網技術，並與不同專業領域的夥伴攜手合作，以共同尋求可革新企業營運的解決方案。
做出資料導向的決策
Big Analog Data™ 解決方案
只要使用 NI 平台，您就能將任何感測器或致動器連接至任何「物件」，以產生準確且大量的資料。不過，如何運用這些資料，將成為工業物聯網 (IIoT) 解決方案的成敗關鍵。NI 技術可從資料中汲取意義非凡的深入分析，進而協助您做出更出色的商務決策、於邊緣執行毫微秒分析與控制、減少所需的測試總數，或是信心十足地加快產品的上市時程。