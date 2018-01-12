工業​物​聯​網 (IIoT) 可以​把​多個​智慧型​電子​產品​連接​至​一般​物件，​讓​它們​彼此​傳遞​資料。​若能​為​所有​「物件」​配備​連線​且​同步​的​量​測​及​控制​技術，​即​有​機會​取得​眾多​深入​分析，​並​運用​這些​分析​資料​來​拉長​正常​運作​時間、​大幅​提升​效能、​推動​創新，​同時​削減​作業​成本。​然而，​深入​分析​工業​物​聯​網​的​資料​是否​實用，​其實​取決於​實際​資料​的​準確度​與​可靠性。​NI 致力於​優​化​工業​物​聯​網​方面​的​技術​與​解決​方案，​不僅​提供​無與倫比​的​量​測、​控制、​耐用​度​與​連結​功能，​還能​與​我們​的​專家​生態​系統​相輔相成，​協助​您​實現​現代​工業​物​聯​網​的​種種​優勢。

