電力​轉換器​的​效益​取決於​控制​系統的​功能。​無論​您​需要​延長​逆​變​器​的​使用​年限、​開發​創新​的​電網​穩定​技術，​還是​運用​最新​的​能​隙​技術 (例如​碳化​矽)，​控制​系統​都是​主導​專案​成敗​的​一大​關鍵。​我們​提供​市面上​最​具​成本​效益​且​最​全面​的​解決​方案，​協助​您​設計、​測試​與​佈署​電力​電子​控制​系統。 NI 的​整合​式​生產​軟體​工具​鏈​不僅​能​加快​開發​腳步，​還可​透過​其​堅固耐用​且​備受​肯定​的​硬體，​來​建​置​長期​的​工業​級​佈署。​如此一來，​您​不但​能​以​更少​的​工程​成本​與​更低​的​風險，​開發​出​功能​更多​元​的​逆​變​器，​更​可​加快​產品​上市​的​時間。