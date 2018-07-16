電力轉換
隨著再生能源逐漸成為主流，電力系統產業正面臨觀念上的變革。電力電子轉換器必須更智慧化、更具效率與更穩定，才能因應複雜的分散式電力網路需求。
電力轉換器的效益取決於控制系統的功能。無論您需要延長逆變器的使用年限、開發創新的電網穩定技術，還是運用最新的能隙技術 (例如碳化矽)，控制系統都是主導專案成敗的一大關鍵。我們提供市面上最具成本效益且最全面的解決方案，協助您設計、測試與佈署電力電子控制系統。 NI 的整合式生產軟體工具鏈不僅能加快開發腳步，還可透過其堅固耐用且備受肯定的硬體，來建置長期的工業級佈署。如此一來，您不但能以更少的工程成本與更低的風險，開發出功能更多元的逆變器，更可加快產品上市的時間。
Dynapower 運用 LabVIEW 與 CompactRIO GPIC，開發出適用於碳電池電網儲存系統的進階多重串列 DC 對 DC 轉換器應用。
Primus Power 在市面上推出創新的液流電池能源儲存解決方案，讓軟體開發可減少超過 20 個月的人工工作量。
網路研討會
智慧型電網研究測試台
NI 的全新開放原始碼測試台解決方案，適用於智慧型電網與微電網研究；歡迎了解您可以如何運用這項解決方案，在短短數天之內，讓設計從紙上邁向原型製作開發。
NI 聯盟夥伴網囊括全球超過 950 家能夠提供完整解決方案的專業公司，從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
NI 聯盟夥伴為獨立於 NI 之外的商業實體，與 NI 之間不具有任何經銷、代理、合資或合夥關係。