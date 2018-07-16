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電力​轉換

隨著​再生​能源​逐漸​成為​主流，​電力​系統​產業​正​面臨​觀念​上​的​變革。​電力​電子​轉換器​必須​更​智慧​化、​更​具​效率​與​更​穩定，​才能​因應​複雜​的​分散​式​電力​網路​需求。

NI 專業​知識​概觀

電力​轉換器​的​效益​取決於​控制​系統的​功能。​無論​您​需要​延長​逆​變​器​的​使用​年限、​開發​創新​的​電網​穩定​技術，​還是​運用​最新​的​能​隙​技術 (例如​碳化​矽)，​控制​系統​都是​主導​專案​成敗​的​一大​關鍵。​我們​提供​市面上​最​具​成本​效益​且​最​全面​的​解決​方案，​協助​您​設計、​測試​與​佈署​電力​電子​控制​系統。 NI 的​整合​式​生產​軟體​工具​鏈​不僅​能​加快​開發​腳步，​還可​透過​其​堅固耐用​且​備受​肯定​的​硬體，​來​建​置​長期​的​工業​級​佈署。​如此一來，​您​不但​能​以​更少​的​工程​成本​與​更低​的​風險，​開發​出​功能​更多​元​的​逆​變​器，​更​可​加快​產品​上市​的​時間。

焦點​內容

CompactRIO 通用​變頻​控制器 (GPIC) 可​降低​風險，​並​加快​電子​電力​嵌入式​系統的​設計​腳步。

Dynapower 運用 LabVIEW 與 CompactRIO GPIC，​開發​出​適用於​碳​電池​電網​儲存​系統的​進​階​多重​串列 DC 對 DC 轉換器​應用。

Primus Power 在​市面上​推出​創新​的​液​流​電池​能源​儲存​解決​方案，​讓​軟體​開發​可​減少​超過 20 個月​的​人工​工作​量。

產品​與​解決​方案

網路​研討會

智慧型​電網​研究​測試台

NI 的​全新​開放​原始碼​測試​台​解決​方案，​適用於​智慧型​電網​與​微​電網​研究；​歡迎​了解​您​可以​如何​運用​這項​解決​方案，​在​短短​數​天​之內，​讓​設計​從​紙上​邁向​原型​製作​開發。

NI 聯盟​夥伴網

NI 聯盟​夥伴​網​囊括​全球​超過 950 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司，​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

NI 聯盟​夥伴​為​獨立​於 NI 之外​的​商業​實體，​與 NI 之間​不​具有​任何​經銷、​代理、​合資​或​合夥​關係。