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狀態​監控

機器​狀態​監​控​可​追蹤​機器​或​設備​的​狀態，​進而​預測​機器​的​耗損​或​故障​情形。​振動、​雜訊​與​溫度​是​關鍵​指標。​資料​趨勢​有助於​避免​意外​故障​與​昂貴​的​維修​作業。

NI 專業​知識​總覽

維修、​作業​與​穩定性​工程師​和​技術​人員​皆​仰賴​狀態​監​控​與​預知​維護​技術，​藉此​確保​風力​發電機、​發電機、​幫浦、​壓縮機、​馬達​等​關鍵​設備​的​運作​能夠​更​有效率、​使用​壽命​能夠​延長。 NI 具備​超過 30 年​的​量​測​相關​經驗，​能夠​監​控​資產、​設備​與​製程​的​狀態，​藉此​確保​工業​設備​能夠​安全、​穩定​地​有效​運作。

焦點​內容

NI InsightCM™ Enterprise 能夠​解決​相關​難題，​進而​大規模​擴充​發電廠​的​狀態​監​控。

藉由 CompactRIO 平台​與 NI 軟體，​Lime 設計​出​耐用​的​幫浦​監​控​系統，​可以​取得​油井​活塞​幫浦​的​作業​參數。

NI 產品​能夠​有效​提供​風力​發電機​的​監​控​應用，​進而​加強​預防​維護。

產品​與​解決​方案

NI 聯盟​夥伴網

NI 聯盟​夥伴​網​囊括​全球​超過 950 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司，​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。