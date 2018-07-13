狀態監控
機器狀態監控可追蹤機器或設備的狀態，進而預測機器的耗損或故障情形。振動、雜訊與溫度是關鍵指標。資料趨勢有助於避免意外故障與昂貴的維修作業。
維修、作業與穩定性工程師和技術人員皆仰賴狀態監控與預知維護技術，藉此確保風力發電機、發電機、幫浦、壓縮機、馬達等關鍵設備的運作能夠更有效率、使用壽命能夠延長。 NI 具備超過 30 年的量測相關經驗，能夠監控資產、設備與製程的狀態，藉此確保工業設備能夠安全、穩定地有效運作。
NI InsightCM™ Enterprise 能夠解決相關難題，進而大規模擴充發電廠的狀態監控。
藉由 CompactRIO 平台與 NI 軟體，Lime 設計出耐用的幫浦監控系統，可以取得油井活塞幫浦的作業參數。
NI 產品能夠有效提供風力發電機的監控應用，進而加強預防維護。
CompactRIO 具有多種效能與 IO 選項，能夠降低風險、提升效用並簡化嵌入式控制與監控設計。
NI InsightCM Enterprise 軟體可擷取並分析感測器資訊、產生警示，還能簡化大量監控系統的佈署作業。
CompactDAQ 是方便攜帶、堅固耐用的資料擷取平台，能將連接與訊號處理功能整合至模組化 I/O，適用於各種感測器或訊號。
LabVIEW 是一款開發軟體，能夠透過圖形化程式設計來簡化測試與量測應用的顯示、建置與編碼作業。
NI 聯盟夥伴網囊括全球超過 950 家能夠提供完整解決方案的專業公司，從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
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