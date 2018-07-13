機器​狀態​監​控​可​追蹤​機器​或​設備​的​狀態，​進而​預測​機器​的​耗損​或​故障​情形。​振動、​雜訊​與​溫度​是​關鍵​指標。​資料​趨勢​有助於​避免​意外​故障​與​昂貴​的​維修​作業。