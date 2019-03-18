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動力​總成​測試

電動車 (EV) 電力​電子​元件 (電池​組、​反向​器、​牽引​馬達​機​等) 正​迅速​發展​中。​這些​動力​總成​技術​的​創新，​推動​了​對​新型 EV、​內燃機 (ICE)、​插​電​式​混合​動力​電動車 (PHEV) 與​混合​動力​設計​的​高​適應性​測試​系統​需求。

適用於​電動​交通 (E-​Mobility) 的​電力​電子

排放​法規、​核心​技術​進步​與​競爭​壓力，​正​促使​汽車​製造商​積極​投資​新的 EV 動力​總成​技術、​電力​電子​或​「電動​交通」​解決​方案。​不同​結構​組成​的​汽車​正在​市場​中的​各個​面向​力求​表現。​混合​動力​車、​插​電​式​混合​動力​車，​電池​電動車​與​燃料​電池​電動車​都在​大力​發展。​測試​團隊​正​面臨​的​挑戰​是​市場上​日益​複雜​的​電力​電子​技術、​測試​數量​的​竄​升、​缺乏​能​幫助​他們​解決​嶄新​與​不同​類型​特性​化​及​耐久性​測試​的​先例。​然而，​NI 可​提供​靈活、​平台​架構​的​測試​方法，​協助​工程師​在​整個​設計​中​加速​測試​開發、​延伸​測試​覆蓋​範圍​並​有效​管理​資料​及​系統。​NI 為​測試​團隊​提供​所需​的​工具，​將​組織​的​動力​總成​測試​能力​轉化​為​競爭​優勢。

提高​電力​與​混合​動力​車輛​電力​系統​測試​的​準確性

了解​進行​實際​測試​的​新​方法，​為​訊號​位​準​硬體​迴路 (HIL) 測試​提供​具​更高​保​真​度​的​馬達​模擬，​並​透過​功率​位​準 HIL 測試​將​兩者​合而為一。

焦點​內容

Subaru 採用 NI 軟​硬體​執行 FPGA 架構​的​模擬​作業，​成功​達到​電子​馬達 ECU 驗證​所需​的​速度​與​模型​保​真​度。

EV 電力​電子​具有​高​動態​性，​需要​高效​的​即時​測試​功能​以​完成​準確​的​電子​馬達​模擬​作業。

進一步​了解​適用於​動力​總成 HIL 測試​的​最佳​實務，​讓​您​大幅​擴充​測試​範圍，​並​打造​符合​未來​技術​需求​的​系統。

產品​與​解決​方案

NI 聯盟​夥伴​網路

聯盟​夥伴​網路​囊括​全球​超過 1,000 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司。​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​NI 聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

Linux® 註冊​商標​的​使用​方式​係​根據 LMI 的​轉​授權​許可；​Linus Torvalds 持有​此​商標​在​全球​的​擁有權，​LMI 則​取得​了 Linus Torvalds ​的​獨家​授權。

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