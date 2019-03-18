排放法規、核心技術進步與競爭壓力，正促使汽車製造商積極投資新的 EV 動力總成技術、電力電子或「電動交通」解決方案。不同結構組成的汽車正在市場中的各個面向力求表現。混合動力車、插電式混合動力車，電池電動車與燃料電池電動車都在大力發展。測試團隊正面臨的挑戰是市場上日益複雜的電力電子技術、測試數量的竄升、缺乏能幫助他們解決嶄新與不同類型特性化及耐久性測試的先例。然而，NI 可提供靈活、平台架構的測試方法，協助工程師在整個設計中加速測試開發、延伸測試覆蓋範圍並有效管理資料及系統。NI 為測試團隊提供所需的工具，將組織的動力總成測試能力轉化為競爭優勢。
了解進行實際測試的新方法，為訊號位準硬體迴路 (HIL) 測試提供具更高保真度的馬達模擬，並透過功率位準 HIL 測試將兩者合而為一。
Subaru 採用 NI 軟硬體執行 FPGA 架構的模擬作業，成功達到電子馬達 ECU 驗證所需的速度與模型保真度。
聯盟夥伴網路囊括全球超過 1,000 家能夠提供完整解決方案的專業公司。從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，NI 聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
Linux® 註冊商標的使用方式係根據 LMI 的轉授權許可；Linus Torvalds 持有此商標在全球的擁有權，LMI 則取得了 Linus Torvalds 的獨家授權。
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