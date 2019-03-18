排放​法規、​核心​技術​進步​與​競爭​壓力，​正​促使​汽車​製造商​積極​投資​新的 EV 動力​總成​技術、​電力​電子​或​「電動​交通」​解決​方案。​不同​結構​組成​的​汽車​正在​市場​中的​各個​面向​力求​表現。​混合​動力​車、​插​電​式​混合​動力​車，​電池​電動車​與​燃料​電池​電動車​都在​大力​發展。​測試​團隊​正​面臨​的​挑戰​是​市場上​日益​複雜​的​電力​電子​技術、​測試​數量​的​竄​升、​缺乏​能​幫助​他們​解決​嶄新​與​不同​類型​特性​化​及​耐久性​測試​的​先例。​然而，​NI 可​提供​靈活、​平台​架構​的​測試​方法，​協助​工程師​在​整個​設計​中​加速​測試​開發、​延伸​測試​覆蓋​範圍​並​有效​管理​資料​及​系統。​NI 為​測試​團隊​提供​所需​的​工具，​將​組織​的​動力​總成​測試​能力​轉化​為​競爭​優勢。