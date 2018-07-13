智慧型​車輛​可謂​自動化​測試​領域​的​分水嶺，​將​過去​各自​獨立​的​技術​持續​整合​為一；​與此同時，​在​成本​日益​縮減​之下，​測試​組織​仍​需要​確保​車輛​品質。​為了​測試​智慧型​車輛，​企業​紛紛​捨棄​傳統​機架​堆疊​式​箱​型​儀器​與​封閉​式​架構​的 ATE 系統，​轉而​採用​更​具​智慧​效能​的​測試​系統。​新​系統​可​隨著​需求​增加​不斷​擴充，​進而​縮短​上市​時間​並​降低​成本。​NI 的​自動化​測試​解決​方案，​是以​開放​的​模組化​硬體​與​高度​靈活​的​軟體​建​置​而​成，​可​協助​組織​建​置​更​具​智慧​效能​的​汽車​產​線​末端​測試​系統，​並​適用於 ECU、​V2X、​ADAS、​車內​資訊​娛樂​系統、​無線​網路​和​車體​電子​系統。