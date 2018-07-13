首頁 創新 汽車 產​線​末端​測試

產​線​末端​測試

在​智慧型​車輛​時代​中，​產​線​末端​測試​是​確保​乘客​安全​的​一大​關鍵。​業界​需要​透過​靈活​的​測試​解決​方案，​來​進行​廣泛​測試、​提高​測試​量，​同時​壓低​整體​擁有​成本。

NI 專業​知識​概觀

智慧型​車輛​可謂​自動化​測試​領域​的​分水嶺，​將​過去​各自​獨立​的​技術​持續​整合​為一；​與此同時，​在​成本​日益​縮減​之下，​測試​組織​仍​需要​確保​車輛​品質。​為了​測試​智慧型​車輛，​企業​紛紛​捨棄​傳統​機架​堆疊​式​箱​型​儀器​與​封閉​式​架構​的 ATE 系統，​轉而​採用​更​具​智慧​效能​的​測試​系統。​新​系統​可​隨著​需求​增加​不斷​擴充，​進而​縮短​上市​時間​並​降低​成本。​NI 的​自動化​測試​解決​方案，​是以​開放​的​模組化​硬體​與​高度​靈活​的​軟體​建​置​而​成，​可​協助​組織​建​置​更​具​智慧​效能​的​汽車​產​線​末端​測試​系統，​並​適用於 ECU、​V2X、​ADAS、​車內​資訊​娛樂​系統、​無線​網路​和​車體​電子​系統。

焦點​內容

針對​智慧型​裝置​的​測試，​企業​紛紛​捨棄​機架​堆疊​式​的​箱​型​儀器，​改為​使用​平台​式​方案。

從 5G 技術​的​初期​佈署，​到​競爭​日益​白熱化​的​自動化​載​具​領域，​組織​需要​採用​更​智慧​化​的​測試​策略，​才能​維持​領先。

Continental 運用 NI 平台​建​置​客​制​化​的​產​線​末端​測試​系統，​藉此​滿足​立即​的​測試​需求，​並能​隨著​日後​應用​需求​擴充。

產品​與​解決​方案

NI 聯盟​夥伴網

NI 聯盟​夥伴​網​囊括​全球​超過 950 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司，​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

應用​資源​組合

測試​系統的​建​置​指南

了解​如何​透過​這​份​實用​指南​來​設計​系統，​當中​涵​蓋​了​自動化​測試​的​最佳​做法，​從​元件​選擇、​維護​與​佈署​策略，​應有盡有。