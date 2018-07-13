產線末端測試
在智慧型車輛時代中，產線末端測試是確保乘客安全的一大關鍵。業界需要透過靈活的測試解決方案，來進行廣泛測試、提高測試量，同時壓低整體擁有成本。
智慧型車輛可謂自動化測試領域的分水嶺，將過去各自獨立的技術持續整合為一；與此同時，在成本日益縮減之下，測試組織仍需要確保車輛品質。為了測試智慧型車輛，企業紛紛捨棄傳統機架堆疊式箱型儀器與封閉式架構的 ATE 系統，轉而採用更具智慧效能的測試系統。新系統可隨著需求增加不斷擴充，進而縮短上市時間並降低成本。NI 的自動化測試解決方案，是以開放的模組化硬體與高度靈活的軟體建置而成，可協助組織建置更具智慧效能的汽車產線末端測試系統，並適用於 ECU、V2X、ADAS、車內資訊娛樂系統、無線網路和車體電子系統。
Continental 運用 NI 平台建置客制化的產線末端測試系統，藉此滿足立即的測試需求，並能隨著日後應用需求擴充。
NI 聯盟夥伴網囊括全球超過 950 家能夠提供完整解決方案的專業公司，從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
應用資源組合
測試系統的建置指南
了解如何透過這份實用指南來設計系統，當中涵蓋了自動化測試的最佳做法，從元件選擇、維護與佈署策略，應有盡有。