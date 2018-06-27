若要​在​航​太​與​國防​產業​獲致​成功，​您​提供​的​產品​勢​必要​能​長時間​運作，​而且​品質​不容​閃失。​為了​降低​成本​並​確保​系統​穩定性，​工程師​會在​運用 HIL 模擬​完成​嵌入式​系統的​虛擬​測試​後，​再​執行​風險​較高​且​較為​昂貴、​耗時​的​實際​測試。​NI 的​測試​解決​方案​不僅​可​進行​穩定​的​測試，​更​採用​靈活、​軟體​定義​的​平台，​以​模組化​的​商用​現貨​元件​與​介面​來​取代​客​制​化​設計​及​整合​心力，​協助​您​降低​排​程​風險。​如此一來，​您​就​可以​搭配​更新、​更​普遍​且​備受​全球​肯定​的​技術，​充分​運用​現有​投資。​只要​運用​靈活​且​豐富​的 NI 平台，​您​就​能​透過​相同​的​軟​硬體​來​測試​先進​的 RF 應用、​訊號​情報、​軟體​定義​的​無線電、​航空​電子​系統、​飛行​控制器，​以及​其他​更多​項目。