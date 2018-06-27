嵌入式軟體測試
基於成本、可用率與安全考量，要在現實設定中測試航太與國防系統絕非易事。硬體迴路 (HIL) 模擬作業可虛擬測試嵌入式技術，例如單機板電腦與電子機箱。
若要在航太與國防產業獲致成功，您提供的產品勢必要能長時間運作，而且品質不容閃失。為了降低成本並確保系統穩定性，工程師會在運用 HIL 模擬完成嵌入式系統的虛擬測試後，再執行風險較高且較為昂貴、耗時的實際測試。NI 的測試解決方案不僅可進行穩定的測試，更採用靈活、軟體定義的平台，以模組化的商用現貨元件與介面來取代客制化設計及整合心力，協助您降低排程風險。如此一來，您就可以搭配更新、更普遍且備受全球肯定的技術，充分運用現有投資。只要運用靈活且豐富的 NI 平台，您就能透過相同的軟硬體來測試先進的 RF 應用、訊號情報、軟體定義的無線電、航空電子系統、飛行控制器，以及其他更多項目。
Saab 使用 NI 的切換負載訊號處理 (SLSC) 來取代客制化系統，為全球最具成本效益的戰鬥機進行可更換線路的元件 (LRU) 測試。
本資源組合包含適用於 HIL 應用領域的技術教學課程。深入了解 HIL 測試系統的架構、如何選擇 HIL 測試系統的 I/O 介面，以及如何使用故障植入單元來執行電子測試。
NI 聯盟夥伴網囊括全球超過 950 家能夠提供完整解決方案的專業公司，從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
應用資源
盡可能降低 LRU 測試的時程風險
了解 NI 及其夥伴如何致力於加速航太 LRU 測試系統的建制程序，以協助您專心處理最重要的問題，進而運用自身的專業能力生產最佳產品。
NI 聯盟夥伴 (Alliance Partner) 為獨立於 NI 之外的商業實體，與 NI 之間不具有任何經銷、代理、合資或合夥關係。