首頁 創新 航​太​與​國防 嵌入式​軟體​測試

嵌入式​軟體​測試

基於​成本、​可用​率​與​安全​考量，​要​在​現實​設定​中​測試​航​太​與​國防​系統​絕非​易​事。​硬體​迴路 (HIL) 模擬​作業​可​虛擬​測試​嵌入式​技術，​例如​單機​板​電腦​與​電子​機​箱。

NI 專業​知識​概覽

若要​在​航​太​與​國防​產業​獲致​成功，​您​提供​的​產品​勢​必要​能​長時間​運作，​而且​品質​不容​閃失。​為了​降低​成本​並​確保​系統​穩定性，​工程師​會在​運用 HIL 模擬​完成​嵌入式​系統的​虛擬​測試​後，​再​執行​風險​較高​且​較為​昂貴、​耗時​的​實際​測試。​NI 的​測試​解決​方案​不僅​可​進行​穩定​的​測試，​更​採用​靈活、​軟體​定義​的​平台，​以​模組化​的​商用​現貨​元件​與​介面​來​取代​客​制​化​設計​及​整合​心力，​協助​您​降低​排​程​風險。​如此一來，​您​就​可以​搭配​更新、​更​普遍​且​備受​全球​肯定​的​技術，​充分​運用​現有​投資。​只要​運用​靈活​且​豐富​的 NI 平台，​您​就​能​透過​相同​的​軟​硬體​來​測試​先進​的 RF 應用、​訊號​情報、​軟體​定義​的​無線電、​航空​電子​系統、​飛行​控制器，​以及​其他​更多​項目。

焦點​內容

Saab 使用 NI 的​切換​負載​訊號​處理 (SLSC) 來​取代​客​制​化​系統，​為​全球​最​具​成本​效益​的​戰鬥機​進行​可​更換​線路​的​元件 (LRU) 測試。

本​資源​組合​包含​適用於 HIL 應用​領域​的​技術​教學​課程。​深入​了解 HIL 測試​系統的​架構、​如何​選擇 HIL 測試​系統的 I/​O 介面，​以及​如何​使用​故障​植​入​單元​來​執行​電子​測試。

深入​了解​可​進行​穩定​且​客​制​化 HIL 測試​的 NI 平台​架構​方案。

產品​與​解決​方案

NI 聯盟​夥伴網

NI 聯盟​夥伴​網​囊括​全球​超過 950 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司，​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

應用​資源

盡可能​降低 LRU 測試​的​時程​風險

了解 NI 及其​夥伴​如何​致力於​加速​航​太 LRU 測試​系統的​建制​程序，​以​協助​您​專心​處理​最​重要​的​問題，​進而​運用​自身​的​專業​能力​生產​最佳​產品。

NI 聯盟​夥伴 (Alliance Partner) 為​獨立​於 NI 之外​的​商業​實體，​與 NI 之間​不​具有​任何​經銷、​代理、​合資​或​合夥​關係。