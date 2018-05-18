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無線​通訊​教學

藉由​讓​學生​看到​現實​生活​中​會​出現​的​訊號，​在​通訊​教學​中​加入​實驗​學習​元素，​進而​協助​學生​了解​抽象​理論，​並且​準備​好​進行​研究​與​面對 5G 等​新興​趨勢。

NI 專業​知識​概觀

若能​提早​讓​大學​學生​經由​實​機​操作​學習​通訊​工程，​那麼​學生​在​教學​實驗室​獲得​的​經驗，​就​能​與​研究​以及​產業​相互​關聯。 了解​南安​普敦​大學 (University of Southampton) 如何​培養​出​熟稔​軟體​定義​無線電 (SDR) 的​眾多​學生，​讓​畢業生​從​工作​的​第一​天​開始，​就​能​運用​自己​的​工程​知識​解決​如 5G 等​先進​尖端​技術​的​難題。

焦點​內容

了解​如何​利用​專為​無線​應用​而​設計​的 LabVIEW Communications 軟體，​教導​通訊​的​核心​概念

比較​與​比對​可​立即​進行​的​實驗​課程，​從​一年級​的​實驗​到​研究生​課程，​都​提供​清楚​且​循序漸進​的​規劃。

產業​導向​專案​能夠​讓​工程學​課程​與​產業​息息相關。 歡迎​下載​範例，​教導​學生​開發​可用​於​實際​應用​的​工程​系統。

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產品​與​解決​方案

通訊​介紹

這​份​實驗室​指南，​是​由​羅斯​霍​曼​理工學院 (Rose-​Hulman Institute of Technology) 的 Bruce Black 教授​編寫，​從 AM 到 FM、​FSK 到 QPSK 等​相關​知識​皆​涵​蓋​其中，​最適合​初次​接觸​無線​系統的​學生。

軟體​解決​方案

您​適合​哪種​授權？


協助​您​的​團隊​與​學生​於​需要​時​存取​所需​軟體。 NI 學術​大量​授權​不僅​具備​多種​類型​與​規模，​更​涵​蓋​各項​必備​軟體、​訓練​課程​與​服務，​無論​身處​課堂​內外，​皆可​迅速​探索​與​學習。