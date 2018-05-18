無線通訊教學
藉由讓學生看到現實生活中會出現的訊號，在通訊教學中加入實驗學習元素，進而協助學生了解抽象理論，並且準備好進行研究與面對 5G 等新興趨勢。
若能提早讓大學學生經由實機操作學習通訊工程，那麼學生在教學實驗室獲得的經驗，就能與研究以及產業相互關聯。 了解南安普敦大學 (University of Southampton) 如何培養出熟稔軟體定義無線電 (SDR) 的眾多學生，讓畢業生從工作的第一天開始，就能運用自己的工程知識解決如 5G 等先進尖端技術的難題。
產業導向專案能夠讓工程學課程與產業息息相關。 歡迎下載範例，教導學生開發可用於實際應用的工程系統。
這份實驗室指南，是由羅斯霍曼理工學院 (Rose-Hulman Institute of Technology) 的 Bruce Black 教授編寫，從 AM 到 FM、FSK 到 QPSK 等相關知識皆涵蓋其中，最適合初次接觸無線系統的學生。
軟體解決方案
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