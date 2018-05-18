若能​提早​讓​大學​學生​經由​實​機​操作​學習​通訊​工程，​那麼​學生​在​教學​實驗室​獲得​的​經驗，​就​能​與​研究​以及​產業​相互​關聯。 了解​南安​普敦​大學 (University of Southampton) 如何​培養​出​熟稔​軟體​定義​無線電 (SDR) 的​眾多​學生，​讓​畢業生​從​工作​的​第一​天​開始，​就​能​運用​自己​的​工程​知識​解決​如 5G 等​先進​尖端​技術​的​難題。