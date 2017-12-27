研究

全球​的​頂尖​研究​人員​都​仰賴 NI 平台，​加速​探索​無窮盡​的​創新​應用。

Regardless if they’re capturing the measurements of a tornado or testing the integrity and collapse load of new bridge design, researchers need their tools to be productive, accurate and flexible. The research in the field or in the lab is only as reliable as the solutions used to gather it.

NI 專業​知識​概觀

NI 深知，​許多​工程師​與​科學家​經常​藉​助​於 DAQ 軟​硬體​之​力，​透過​量​測​與​分析​功能​來​探索​各式各樣​的​未知​領域。​NI 解決​方案​可​協助​您​加速​探索​眾多​應用​領域​並​推動​創新。​您​可​將​機械​與​模擬​元件​相互​結合，​以​觀察​測試​單元​的​演進​方式；​或是​擺脫​複雜​且​昂貴​的​技術​限制，​運用​新一代​的​無線​系統​或​測試​嵌入式​系統​進行​監​控。​確實​了解​新一代​無線​系統​或​嵌入式​測試​系統，​藉此​執行​監​控​作業，​擺脫​昂貴​複雜​的​技術​限制。​NI 已​針對​眾多​重要​產業​領域​提供​研究​解決​方案，​而​此處​提供​的​案例​僅​為​當中​的​一​小​部分。​如果​您​是​任職​於​學術​機構​的​研究​人員，​歡迎​聯絡​當地​的 NI 代表，​以​討論​您​的​需求。​NI 致力於​與​各個​領域​的​研究​人員​攜手​合作，​包括​生產​支援​服務、​獎助​計畫，​以及​論文​與​出版​品​發行​組織。

焦點​內容

探索​眾多​產業​與​應用​領域​的​研究​人員​如何​運用 FlexRIO 來​獲致​成功。

深入​了解​提交​期限​與​相關​細節，​協助​您​的​學術​機構​爭取​進​階​研究​專案​支援。

會議​僅​限​受邀​者​參與，​在​與會​期間，​研究者​將有​機會​發表​創新​的​解決​方案，​並​分享​特定​應用​領域​的​最佳​實務​經驗。

產品​與​解決​方案

NI 聯盟​夥伴網

NI 聯盟​夥伴​網​囊括​全球​超過 950 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司，​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

軟體​解決​方案

哪種​類型​的​授權​方案​最能​符合​您​的​需求？

協助​您​的​團隊​與​學生​於​需要​時​存取​所需​的​軟體。 NI 學術​大量​授權​不僅​具備​多種​類型​與​規模，​更​涵​蓋​各項​必備​軟體、​訓練​課程​與​服務，​無論​身處​課堂​內外，​皆可​迅速​探索​與​學習。