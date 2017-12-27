研究
全球的頂尖研究人員都仰賴 NI 平台，加速探索無窮盡的創新應用。
NI 深知，許多工程師與科學家經常藉助於 DAQ 軟硬體之力，透過量測與分析功能來探索各式各樣的未知領域。NI 解決方案可協助您加速探索眾多應用領域並推動創新。您可將機械與模擬元件相互結合，以觀察測試單元的演進方式；或是擺脫複雜且昂貴的技術限制，運用新一代的無線系統或測試嵌入式系統進行監控。確實了解新一代無線系統或嵌入式測試系統，藉此執行監控作業，擺脫昂貴複雜的技術限制。NI 已針對眾多重要產業領域提供研究解決方案，而此處提供的案例僅為當中的一小部分。如果您是任職於學術機構的研究人員，歡迎聯絡當地的 NI 代表，以討論您的需求。NI 致力於與各個領域的研究人員攜手合作，包括生產支援服務、獎助計畫，以及論文與出版品發行組織。
NI 聯盟夥伴網囊括全球超過 950 家能夠提供完整解決方案的專業公司，從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
軟體解決方案
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協助您的團隊與學生於需要時存取所需的軟體。 NI 學術大量授權不僅具備多種類型與規模，更涵蓋各項必備軟體、訓練課程與服務，無論身處課堂內外，皆可迅速探索與學習。