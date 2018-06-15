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基于​PC​的​测量​和​控制​系统

基于​PC​的​测量​和​控制​系统​为​需要​可​自​定义​性​且​能够​准确、​经济​高效​地​进行​台式​测量​的​工程​师​提供​了​电气​和​物理​测量​功能。

什么​是​基于​PC​的​测量​和​控制​系统？

在​基于​PC​的​测量​和​控制​系统​中，​NI​硬件​产品​通过​USB​或​以太​网​连接​到​PC​或​笔记​本​电脑。 这种​系统​具有​两​种​主要​架构：​将​多功能​I/​O​设备​直接​连接​到​PC​或​将​CompactDAQ​机​箱​连接​到​PC，​并​在​机​箱​中​插入​集成​信号​调理​的​I/​O​模​块。 CompactDAQ​为​直接​连接​传感器​提供​了​可​自​定义​程度​最高​的​解决​方案。

基于​PC​的​测量​和​控制​系统​组件

了解​适用​于​开发​新​系统​的​NI​产品，​或​借助在​线​配置​指南，​配置​专​属于​您​的​CompactDAQ​系统。

在​单​个​设备​中​为​基于​计算​机​的​系统​提供​模拟​I/​O、​数字​I/​O​以及​计数​器/​定​时​器​功能。

控制​C​系列​I/​O​模​块​与​外部​主机​之间​的​定​时、​同步​和​数据​传输。

可​连接​到​各种​传感器​和​总​线，​并​支持​温度、​电压、​电阻、​音​频​等​的​测量。

提供​高度​相互​支持​的​软件​产品​组合，​满足​工程​师​从​交互​式​探索​到​定制​工程​开发​等​各种​需求。

基于​PC​的​测量​和​控制​系统​的​主要​特性

快速​捕获​和​探索​数据，​并​自​定义​您​的​测量​系统

使用​基于​PC​的​DAQ​硬件​随​附​的​DAQExpress™​配套​软件，​快速、​清晰​地​访问​测量​结果，​节省​开发​时间。 借助​DAQExpress，​您​可​快速​配置​多个​通道​的​测量​结果，​并​即时​查看、​浏览​和​保存​数据。 使用​LabVIEW​构​建​您​的​测量​系统，​实现​测量​自动​化，​执行​高级​分析​并​集成​第三​方​仪器。

值得​信赖​的​精准​定​时​数据

NI​测量​产品​和​专有​技术​（如​STC3​定​时​芯​片​和​FPGA​驱动​器）​具有​出色​的​模拟​设计​质量，​提供​了​超高​的​准确​性​来​让​您​完全​信赖​您​的​数据。 CompactDAQ​提供​模​块​化​的​信号​调理​架构，​无论​您​的​应用​需求​如何，​均可​直接​连接​传感器。​部分​CompactDAQ​机​箱​还​支持​时间​敏感​网络​（TSN），​TSN​是​以太​网​标准​的​更新​版本，​可在​多个​机​箱​之间​提供​同步​和​数据​传输，​而且​不需要​单独​的​定​时​和​触发​线。

使用​高级​驱动​功能，​提高​生产​力​和​性能

NI-​DAQmx​驱动​程序​软件​的​功能​远远​超出​了​基本​的​DAQ​驱动​程序，​可​大幅​提高​数据​采集​和​控制​应用​开发​的​生产​力​和​性能。​无论​是​设备​配置​和​定​时​设置​还是​底层​操作​系统​和​设备​控制，​NI-​DAQmx​让​您​只需​通过​一个​简单​的​API，​即可​指定​DAQ​系统​（包括​NI​信号​调理​设备）​的​各方​各面。​NI-​DAQmx​驱动​程序​与​所有​NI DAQ​硬件​兼容，​因此​您​可​使用​相同​的​代码​引用​不同​的​设备，​完全​无​需​任何​代码​修改。​NI-​DAQmx​可与​LabVIEW、​DAQExpress、​LabWindows™/​CVI、​C/​C +​+、​Visual Basic、​Visual Basic .NET​和​C​＃​一起​使用。

一流​的​支持​和​完整​的​文​档​记述

参考​NI​详细​且​完整​的​产品​文​档，​确保​您​设置​并​安装​完全​符合​应用​需求​的​系统。​您​还​可​借助​NI​论坛​上​充满​活力​且​不断​壮大​的​社区，​最大限度​地​减少​故障​分析​时间，​与​当地​NI​工程​师​直接​沟通，​以及​参加​在​线​和​面授​式​培训。​此外，​NIST​可​溯源​的​校准​和​工厂​校准​服务​可​确保​您​始终​得到​准确​的​测量​结果。

内容​推荐

观看​视频​系列，​了解​DAQExpress​配套​软件​的​核心​功能，​包括​数据​采集、​触发​和​分析。

法国​创业​公司​Elvesys​开发​了​一种​机场​检测​产品，​能够​以​比​以往​更​快速​地​测​埃​博​拉​等​病原​体。

温度、​振动、​应变、​负载​和​声音​都可​使用​特定​传感器​进行​测量，​以​满足​特定​需求。

基于​PC​的​测量​和​控制​系统​的​补充​产品

CompactDAQ​构​建​指南

了解​CompactDAQ​系统​的​组成​部件​以及​电源、​安装、​外壳​和​接地​等​实际​考量​因素。

模拟​信号​数字​化​指南

了解​如何​将​传感器​连接​到​仪器，​实现​适当的​信号​调理，​并​减少​系统​中的​潜在​误差​源。

LabWindows​标志​根据​Microsoft Corporation​的​许可​使用。 Windows​是​Microsoft​公司​在​美国​和​其他​国家​的​注册​商标。