NI-​DAQmx​驱动​程序​软件​的​功能​远远​超出​了​基本​的​DAQ​驱动​程序，​可​大幅​提高​数据​采集​和​控制​应用​开发​的​生产​力​和​性能。​无论​是​设备​配置​和​定​时​设置​还是​底层​操作​系统​和​设备​控制，​NI-​DAQmx​让​您​只需​通过​一个​简单​的​API，​即可​指定​DAQ​系统​（包括​NI​信号​调理​设备）​的​各方​各面。​NI-​DAQmx​驱动​程序​与​所有​NI DAQ​硬件​兼容，​因此​您​可​使用​相同​的​代码​引用​不同​的​设备，​完全​无​需​任何​代码​修改。​NI-​DAQmx​可与​LabVIEW、​DAQExpress、​LabWindows™/​CVI、​C/​C +​+、​Visual Basic、​Visual Basic .NET​和​C​＃​一起​使用。