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升级​至​LabVIEW​最新​版本

拥有​有效​标准​服务​项目​(SSP)​会员​资格​的​LabVIEW​用户​可​升级​至​LabVIEW 2017​以及​获取​LabVIEW NXG 2.0​版本。​SSP​会员​资格​已​过期？​立即​续订​即可​获取​LabVIEW​最新​版本。

LabVIEW 2017 enables you to build complex measurement and control programs for applications such as pump control and monitoring.

LabVIEW 2017​简化​了​分布​式​测试、​测量​和​控制​系统​的​设计，​可​帮助​用户​缩短​产品​上市​时间。 将​NI LabVIEW 2017​与​NI​成熟​且​可​定制​的​硬件​相​结合​（这些​硬件​的​使用​已经有​30​多年），​开发​和​部署​定制​的​大型​工业​和​生产​系统。

LabVIEW NXG​是​下一代​LabVIEW​软件​版本，​借助​LabVIEW NXG，​您​可以​更​智能​地​进行​测试，​快速​自动​化​硬件​任务，​根据​您​的​要求​自​定义​测试，​并​可​随时​随地​查看​测量​结果。

Release Details offers additional release documentation.
查看​发行​详情

访问发行​详情页​面，​查看​当前​和​先前​LabVIEW​版本​的​升级​说明、​自述​文件​和​漏洞​修复。

LabVIEW​生命​周期​策略

我们​致力​于​确保​您​的​成功，​在​可​预见​的​未来，​我们​将​继续​升级​LabVIEW​和​LabVIEW NXG，​提供​更多​新​功能。​以下​表格​列出​了​在​转换​到​LabVIEW NXG​过程​中的​当前​产品​支持​时间​表。

LabVIEW​生命​周期​策略​的​各个​阶段

截止​至​以下​每年​5月 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
LabVIEW 2014                
LabVIEW 2015                
LabVIEW 2016                
LabVIEW 2017                
LabVIEW NXG 1.0                
LabVIEW NXG 2.0                

当前​发行​支持

主流​支持

扩展​支持

不​支持

LabVIEW​生命​周期​策略

  当前​发行​支持 主流​支持 扩展​支持
技术​支持
在​线​技术​支持​文​档，​包括​知识​库​文章、​社区​论坛、​技术​白皮书、​教程​和​示例​程序      
当地​资​深​工程​师​的​实​时​电话​和​电子​邮件​支持     2
付​费​升级​帮助      
硬件​支持1
现有​设备​驱动​程序​将​继续​提供​安装​支持     2
新​NI​实​时​和​FPGA​硬件​支持   2
维护
补丁​包​和​维护​发行   2
NI​自行​决定​的​非​周期性​小​补丁3    
购买
版本​是否​可​购买    

LabVIEW​生命​周期​支持​时间表

版本 当前​发行​支持​（发行​日期） 主流​支持​（截止​日期） 扩展​支持​（截止​日期）
LabVIEW 7.1 2004​年​3月 2009​年​8月4 持续​支持
LabVIEW 8.0 2005​年​8月 2008​年​8月5 持续​支持
LabVIEW 8.2 2006​年​8月 2010​年​8月 持续​支持
LabVIEW 8.5 2007​年​8月 2011​年​8月 持续​支持
LabVIEW 8.6 2008​年​8月 2012​年​8月 持续​支持
LabVIEW 2009 2009​年​8月 2013​年​8月 持续​支持
LabVIEW 2010 2010​年​8月 2014​年​8月 持续​支持
LabVIEW 2011 2011​年​8月 2015​年​8月 持续​支持
LabVIEW 2012 2012​年​8月 2016​年​8月 持续​支持
LabVIEW 2013 2013​年​8月 2017​年​8月 持续​支持
LabVIEW 2014 2014​年​8月 2018​年​8月 持续​支持
LabVIEW 2015 2015​年​8月 2019​年​8月 持续​支持
LabVIEW 2016 2016​年​8月 2020​年​8月 持续​支持
LabVIEW 2017 2017​年​5月 2021​年​5月 持续​支持
LabVIEW NXG 1.0
 2017​年​5月 2021​年​5月 持续​支持
LabVIEW NXG 2.0 2018​年​1月 2022​年​1月 持续​支持

更多​服务​与​支持​信息

请​联系​NI​全球​服务​了解​更多​服务​信息；​从​计划​和​开发​到​部署​及​后​续​维护​等​应用​生命​周期​的​每​一个​阶段，​NI​都​竭​诚​为​您​提供​全面​的​服务。

1 访问“驱动​程序​和​更新”页​面上，​查看​硬件​支持​和​驱动​程序​的​详细​信息。​设备​驱动​程序​在​发布​前​已​在​最新​的​特定​LabVIEW​版本​上​进行​测试。​NI​将​继续​为​两​个​用于​Liux​系统​的​LabVIEW​版本​提供​主流​驱动​程序​支持。​

2 仅可​通过​长期​服务​支持​获得。

3 如需​了解​更多​信息，​请​联系​您​的​NI​销售​代表​或​技术​支持。​

4 LabVIEW 7.1​主流​支持​可​延长​至​2009​年​8​月。

5 LabVIEW 8.0​的​主流​支持​时间​较​短。

 

注册​商标​Linux®​的​使用​获得​了​Linus Torvalds​专属​授权​商​LMI​的​再​授权 ，​Linus Torvalds​拥有​Linux®​注册​商标​在​全球​范围​内的​所​有权。