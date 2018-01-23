1 访问“驱动​程序​和​更新”页​面上，​查看​硬件​支持​和​驱动​程序​的​详细​信息。​设备​驱动​程序​在​发布​前​已​在​最新​的​特定​LabVIEW​版本​上​进行​测试。​NI​将​继续​为​两​个​用于​Liux​系统​的​LabVIEW​版本​提供​主流​驱动​程序​支持。​



2 仅可​通过​长期​服务​支持​获得。

3 如需​了解​更多​信息，​请​联系​您​的​NI​销售​代表​或​技术​支持。​



4 LabVIEW 7.1​主流​支持​可​延长​至​2009​年​8​月。

5 LabVIEW 8.0​的​主流​支持​时间​较​短。

注册​商标​Linux®​的​使用​获得​了​Linus Torvalds​专属​授权​商​LMI​的​再​授权 ，​Linus Torvalds​拥有​Linux®​注册​商标​在​全球​范围​内的​所​有权。