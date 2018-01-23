拥有有效标准服务项目(SSP)会员资格的LabVIEW用户可升级至LabVIEW 2017以及获取LabVIEW NXG 2.0版本。SSP会员资格已过期？立即续订即可获取LabVIEW最新版本。
LabVIEW 2017简化了分布式测试、测量和控制系统的设计，可帮助用户缩短产品上市时间。 将NI LabVIEW 2017与NI成熟且可定制的硬件相结合（这些硬件的使用已经有30多年），开发和部署定制的大型工业和生产系统。
LabVIEW NXG是下一代LabVIEW软件版本，借助LabVIEW NXG，您可以更智能地进行测试，快速自动化硬件任务，根据您的要求自定义测试，并可随时随地查看测量结果。
我们致力于确保您的成功，在可预见的未来，我们将继续升级LabVIEW和LabVIEW NXG，提供更多新功能。以下表格列出了在转换到LabVIEW NXG过程中的当前产品支持时间表。
|截止至以下每年5月
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|LabVIEW 2014
|LabVIEW 2015
|LabVIEW 2016
|LabVIEW 2017
|LabVIEW NXG 1.0
|LabVIEW NXG 2.0
当前发行支持
主流支持
扩展支持
不支持
|当前发行支持
|主流支持
|扩展支持
|技术支持
|在线技术支持文档，包括知识库文章、社区论坛、技术白皮书、教程和示例程序
|当地资深工程师的实时电话和电子邮件支持
|—2
|付费升级帮助
|硬件支持1
|现有设备驱动程序将继续提供安装支持
|—2
|新NI实时和FPGA硬件支持
|—2
|—
|维护
|补丁包和维护发行
|—
|—2
|NI自行决定的非周期性小补丁3
|—
|购买
|版本是否可购买
|—
|版本
|当前发行支持（发行日期）
|主流支持（截止日期）
|扩展支持（截止日期）
|LabVIEW 7.1
|2004年3月
|2009年8月4
|持续支持
|LabVIEW 8.0
|2005年8月
|2008年8月5
|持续支持
|LabVIEW 8.2
|2006年8月
|2010年8月
|持续支持
|LabVIEW 8.5
|2007年8月
|2011年8月
|持续支持
|LabVIEW 8.6
|2008年8月
|2012年8月
|持续支持
|LabVIEW 2009
|2009年8月
|2013年8月
|持续支持
|LabVIEW 2010
|2010年8月
|2014年8月
|持续支持
|LabVIEW 2011
|2011年8月
|2015年8月
|持续支持
|LabVIEW 2012
|2012年8月
|2016年8月
|持续支持
|LabVIEW 2013
|2013年8月
|2017年8月
|持续支持
|LabVIEW 2014
|2014年8月
|2018年8月
|持续支持
|LabVIEW 2015
|2015年8月
|2019年8月
|持续支持
|LabVIEW 2016
|2016年8月
|2020年8月
|持续支持
|LabVIEW 2017
|2017年5月
|2021年5月
|持续支持
|LabVIEW NXG 1.0
|2017年5月
|2021年5月
|持续支持
|LabVIEW NXG 2.0
|2018年1月
|2022年1月
|持续支持
请联系NI全球服务了解更多服务信息；从计划和开发到部署及后续维护等应用生命周期的每一个阶段，NI都竭诚为您提供全面的服务。
1 访问“驱动程序和更新”页面上，查看硬件支持和驱动程序的详细信息。设备驱动程序在发布前已在最新的特定LabVIEW版本上进行测试。NI将继续为两个用于Liux系统的LabVIEW版本提供主流驱动程序支持。
2 仅可通过长期服务支持获得。
3 如需了解更多信息，请联系您的NI销售代表或技术支持。
4 LabVIEW 7.1主流支持可延长至2009年8月。
5 LabVIEW 8.0的主流支持时间较短。
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