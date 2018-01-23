正版LabVIEW优惠活动 (活动仅限中国/香港地区)
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您所选择的任何版本均包含该版本的LabVIEW 2017以及对应版本的LabVIEW NXG。选择最适合您需求的版本，或者通过购买NI软件套件获取LabVIEW。
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所有LabVIEW版本均提供英语、法语、德语、韩语、日语和简体中文版本。
|免费试用
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免费试用
|主要区别
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内含的LabVIEW NXG版本
|LabVIEW NXG基本版
|LabVIEW NXG完整版
|LabVIEW NXG专业版
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操作系统支持
|Windows
|MAC
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|Linux
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标准服务项目
|一年技术支持
|一年软件升级
|访问NI软件技术预览
|随时参加在线培训课程
|提供订阅许可证
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|硬件集成
|采集NI硬件的数据
|采集第三方硬件的数据
|部署至实时硬件
|—
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|部署至FPGA硬件
|—
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|编程功能
|原生图形化编程
|多线程代码执行
|代码调试
|事件驱动编程
|面向对象编程
|—
|数学计算
|标准数学函数
|概率与统计
|线性代数
|—
|曲线拟合
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|微分方程
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|内插和外插
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|微积分
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|信号处理和控制
|信号测量
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|信号生成
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|PID和模糊逻辑
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|信号调理和滤波
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|加窗
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|信号运算
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|变换
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|小波分析
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|需要附加工具1
|需要附加工具1
|时间序列分析
|—
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|视觉分析
|—
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|基于模型的控制和仿真
|—
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|读写和共享数据
|读写文件
|网络通信
|可视化和分析映像文件
|—
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|Web服务
|—
|生成Microsoft Office报告
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|数据库连接
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|软件工程开发工具
|图形化比较文件差异与文件合并
|—
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|动态代码分析
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|静态代码分析
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|单元测试框架
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|软件互操作性和代码集成
|调用DLL和.NET程序集
|集成 基于文本的源代码（C/C++、Python等）
|集成使用The MathWorks, Inc. MATLAB®软件/Octave编写的代码
|—
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|使用基于UML的状态图设计应用程序
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|代码部署和发布
|生成可执行文件
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|生成共享库
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|生成安装包
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|通过互联网远程控制程序
|—
所有LabVIEW版本均提供英语、法语、德语、韩语、日语和简体中文版本。
|免费试用
|—
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免费试用
|主要区别
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所含的LabVIEW 2017版本
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LabVIEW 2017基本版
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LabVIEW 2017完整版
|LabVIEW 2017专业版
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操作系统支持
|Windows
|MAC
|—
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|Linux
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标准服务项目
|一年技术支持
|一年软件升级
|访问NI软件技术预览
|随时参加在线培训课程
|提供订阅许可证
|—
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|硬件集成
|NI和第三方硬件自动识别和驱动程序安装
|产品内硬件配置和文档记述
|可视化系统表示和配置
|采集NI硬件的数据（数据采集、电子测试和仪器以及无线设计和测试）
|采集第三方硬件的数据
|部署至NI实时硬件（基于NI Linux实时操作系统的PXI控制器，用于无线原型验证）
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|—
|需要套件2
|部署至NI FPGA硬件（USRP RIO和FlexRIO，用于无线原型验证）
|—
|—
|需要套件2
|编程环境
|原生图形化编程
|多线程代码执行
|代码调试
|事件驱动的编程
|面向对象编程
|可通过测量面板查看信号和配置硬件
|数据捕获、查看和存储
|通过交互式面板分析数据集并可视地调整参数
|动态控制UI元件、VI和环境
|产品内交互式学习和帮助
|通过统一搜索，快速访问相关范例和学习资源
|开发基于web的应用程序
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|数学计算
|标准数学函数
|概率与统计
|线性代数
|—
|曲线拟合
|—
|微分方程
|—
|内插和外插
|—
|微积分
|—
|信号处理和控制
|信号测量
|—
|信号生成
|—
|PID和模糊逻辑
|—
|信号调理和滤波
|—
|加窗
|—
|信号运算
|—
|变换
|—
|视觉分析
|—
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|读写和共享数据
|读写文件
|可视化和分析映像文件
|—
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|
数据通信
|TCP/IP、UDP API
|Network Streams API
|队列
|编程共享变量API迁移
|HTTP API
|软件互操作性和代码集成
|打开DAQExpress项目文件
|调用C DLL
|集成内联C代码
|代码部署和发布
|生成桌面应用程序(EXE)
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|生成二进制库(GLL)
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|生成源代码库
|需要附加工具1
|需要附加工具1
|基于软件包管理的软件发布
|需要附加工具1
|需要附加工具1
LabVIEW Real-Time模块使您能够开发和调试代码，然后下载到嵌入式硬件上确定性地执行。
LabVIEW FPGA模块使您能够开发和调试自定义硬件逻辑，并下载到NI可重配置I/O (RIO)硬件上。
LabVIEW高级信号处理工具包用于开发需要时间频率、时间序列和小波分析的应用程序。
NI视觉开发模块可帮助您为Windows和实时系统开发机器视觉和图像处理应用程序。
LabVIEW Microsoft Office报告生成工具包可让您在LabVIEW中通过编程创建和编辑Microsoft Word和Excel报告。
LabVIEW数据库连接工具包可让您连接本地和远程数据库，无需SQL编程即可操作数据库。
LabVIEW VI分析仪工具包可帮助您调试和部署编码技术来提高应用程序性能、功能或可维护性。
LabVIEW单元测试框架工具包可自动化执行VI单元测试，以执行功能验证，并显示应用程序是否正常运行。
LabVIEW Mathscript RT模块可让您在Windows和实时操作系统上集成运行脚本的自定义.m文件。
LabVIEW控制设计和仿真模块使您能够分析开环模型，设计闭环控制器和模拟系统。
LabVIEW应用程序生成器模块使您能够创建和部署使用LabVIEW开发的独立应用程序。
LabVIEW DataFinder Toolkit使您能够创建数据管理系统，以处理和分析大型测试和模拟数据集。
LabVIEW桌面执行跟踪工具包可帮助您查看LabVIEW应用程序的运行执行情况，以检测和查找代码问题。
LabVIEW状态图模块用于开发状态图、定义行为并将状态图部署到各种硬件终端上。
SystemLink是一款针对分布式系统开发的数据通信和传输软件。
LabVIEW通信系统设计套件可帮助您快速构建无线通信原型。
LabVIEW NXG Web模块可帮助工程师设计和部署基于Web的用户界面（UI）。
视觉开发模块提供了数百个用于开发和部署机器视觉应用程序的函数。
LabVIEW NXG应用程序生成器可帮助您创建用于部署和发布的库和独立可执行文件。
1附加工具提供了某个特性的所有功能，但必须单独购买。
2软件套件可扩展LabVIEW的功能，但必须单独购买。
MATLAB®是The MathWorks, Inc.公司的注册商标。
注册商标Linux®的使用获得了Linus Torvalds专属授权商LMI的再授权，Linus Torvalds拥有Linux®注册商标在全球范围内的所有权。