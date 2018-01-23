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所有​LabVIEW​版本​均​提供​英语、​法语、​德语、​韩语、​日语​和​简体​中文​版本。

  LabVIEW​基本版 LabVIEW​完整版 LabVIEW​专业版
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免费​试用
主要​区别
  • 建议​用于​桌面​测量​应用
  • 包含​NI​硬件​和​第三​方​仪器​的​设备​驱动​程序
  • 包含​基本​数学​计算​和​信号​处理
  • 建议​用于​在​线​高级​数学​计算​和​信号​处理​应用
  • 使用​信号​处理​附加​工具​必须​使用​该​版本
  • 使用​实​时​和​FPGA​硬件​必须​使用​该​版本
  • 建议​用于​需要​代码​验证​的​应用
  • 包含​代码​和​应用​程序​部署​功能
  • 包含​多个​软件​工程​开发​附加​工具

​内含​的​LabVIEW NXG​版本​		 LabVIEW NXG​基本版 LabVIEW NXG​完整版 LabVIEW NXG​专业版

​操作​系统​支持
Windows      
MAC    
Linux    

​标准​服务​项目​
一年​技术​支持      
一年​软件​升级      
访问​NI​软件​技术​预览      
随时​参加​在​线​培训​课程      
提供​订阅​许可证  
硬件​集成
采集​NI​硬件​的​数据      
采集​第三​方​硬件​的​数据      
部署​至​实​时​硬件 需要​​附加​工具​1​ 需要​​附加​工具​1​
部署​至​FPGA​硬件 需要​​附加​工具​1 需要​​附加​工具​1​
编​程​功能
原生​图形​化​编程      
多​线​程​代码​执行      
代码​调试      
事件​驱动​编程      
面向​对象​编程    
数学​计算
标准​数学​函数      
概率​与​统计      
线性代数    
曲线​拟合    
微分方程    
内​插​和​外插    
微积分    
信号​处理​和​控制
信号​测量    
信号​生成    
PID​和​模糊​逻辑    
信号​调理​和​滤波    
加​窗​    
信号​运算    
变换    
小波​分析 需要​​附加​工具​1 需要​​附加​工具​1​
时间​序列​分析 需要​​附加​工具​1 需要​​附加​工具​1​
视觉​分析 需要​​附加​工具​1 需要​​附加​工具​1​
基于​模型​的​控制​和​仿真 需要​​附加​工具​1 需要​​附加​工具​1​
读写​和​共享​数据
读写​文件      
网络​通信      
可​视​化​和​分析​映像​文件 需要​​附加​工具​1 需要​​附加​工具​1​
Web​服务    
生成​Microsoft Office​报告 需要​​附加​工具​1​ 需要​​附加​工具​1​  
数据​库​连接 需要​​附加​工具​1 需要​​附加​工具​1  
软件​工程​开发​工具
图形​化​比较​文件​差异​与​文件​合并  
动态​代码​分析 需要​​附加​工具​1 需要​​附加​工具​1​  
静态​代码​分析 需要​​附加​工具​1​ 需要​​附加​工具​1​  
单元​测试​框架 需要​​附加​工具​1 需要​​附加​工具​1​  
软件​互​操作性​和​代码​集成
调​用​DLL​和.NET​程序集      
集成 基于​文本​的​源​代码​（C/​C​+​+、​Python​等）      
集成​使用​The MathWorks, Inc. MATLAB®​软件/​Octave​编写​的​代码 需要​​附加​工具​1​ 需要​​附加​工具​1​
使用​基于​UML​的​状态​图​设计​应用​程序 需要​​附加​工具​1​ 需要​​附加​工具​1​ 需要​​附加​工具​1​
代码​部署​和​发布
生成​可​执行​文件 需要​​附加​工具​1​ 需要​​附加​工具​1​  
生成​共享库 需要​​附加​工具​1​ 需要​​附加​工具​1​  
生成​安装包 需要​​附加​工具​1 需要​​附加​工具​1​  
通过​互​联​网​远程​控制​程序    

所有​LabVIEW​版本​均​提供​英语、​法语、​德语、​韩语、​日语​和​简体​中文​版本。

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主要​区别
  • 建议​用于​桌面​测量​应用
  • 包含​NI​硬件​和​第三​方​仪器​的​设备​驱动​程序
  • 包含​基本​数学​计算​和​信号​处理
  • 建议​用于​执行​在​线​高级​数学​和​信号​处理​应用
  • 包含​LabVIEW​基本​版​的​功能​​​
  • 建议​用于​部署​源​代码​和​应用​程序
  • 包含​LabVIEW NXG​完整​版​的​功能

​所​含​的​LabVIEW 2017​版本​
​LabVIEW 2017​基本​版​
​LabVIEW 2017​完整​版​		 LabVIEW 2017​专业版

​操作​系统​支持
Windows      
MAC
Linux

​标准​服务​项目​
一年​技术​支持      
一年​软件​升级      
访问​NI​软件​技术​预览      
随时​参加​在​线​培训​课程      
提供​订阅​许可证  
硬件​集成
NI​和​第三​方​硬件​自动​识别​和​驱动​程序​安装      
产品​内​硬件​配置​和文​档​记述      
可​视​化​系统​表示​和​配置      
采集​NI​硬件​的​数据​（数据​采集、​电子​测试​和​仪器​以及​无线​设计​和​测试）      
采集​第三​方​硬件​的​数据      
部署​至​NI​实​时​硬件​（基于​NI Linux​实​时​操作​系统​的​PXI​控制器，​用于​无线​原型​验证） 需要套件2
部署​至​NI FPGA​硬件​（USRP RIO​和​FlexRIO，​用于​无线​原型​验证） 需要套件2
编​程​环境
原生​图形​化​编程      
多​线​程​代码​执行      
代码​调试      
事件​驱动​的​编程      
面向​对象​编程      
可​通过​测量​面板​查看​信号​和​配置​硬件      
数据​捕获、​查看​和​存储      
通过​交互​式​面板​分析​数据​集​并​可​视​地​调整​参数      
动态​控制​UI​元件、​VI​和​环境​      
产品​内​交互​式​学习​和​帮助      
通过​统一​搜索，​快速​访问​相关​范​例​和​学习​资源      
开发​基于​web​的​应用​程序 需要​​附加​工具​​1 需要​​​附加​工具​​​1 需要​​附加​工具​​1
数学​计算
标准​数学​函数      
概率​与​统计      
线性代数    
曲线​拟合    
微分方程    
内​插​和​外插    
微积分    
信号​处理​和​控制
信号​测量    
信号​生成    
PID​和​模糊​逻辑    
信号​调理​和​滤波    
加​窗​    
信号​运算    
变换    
视觉​分析 需要​​附加​工具​​1 需要​​附加​工具​​1
读写​和​共享​数据
读写​文件      
可​视​化​和​分析​映像​文件 需要​​附加​工具​​1 需要​​附加​工具​​1

​数据​通信​
TCP/​IP、​UDP API      
Network Streams API      
队列      
编​程​共享​变量​API​迁移      
HTTP API      
软件​互​操作性​和​代码​集成
打开​DAQExpress​项目​文件      
调​用​C DLL      
集成​内​联​C​代码      
代码​部署​和​发布
生成​桌面​应用​程序​(EXE) 需要​​附加​工具​​1 需要​​附加​工具​​1  
生成​二​进制​库​(GLL) 需要​​附加​工具​​1 需要​​附加​工具​​1  
生成​源​代码库 需要​​附加​工具​​1 需要​​附加​工具​​1  
基于​软件​包​管理​的​软件​发布 需要​​附加​工具​​1 需要​​附加​工具​​1  

LabVIEW Real-​Time​模块

LabVIEW Real-​Time​模​块​使​您​能够​开发​和​调​试​代码，​然后​下载​到​嵌入式​硬件​上​确定​性​地​执行。

LabVIEW FPGA 模块

LabVIEW FPGA​模​块​使​您​能够​开发​和​调​试​自​定义​硬件​逻辑，​并​下载​到​NI​可​重​配置​I/​O (RIO)​硬件​上。

LabVIEW​高级​信号​处理​工具包

LabVIEW​高级​信号​处理​工具​包​用于​开发​需要​时间​频率、​时间​序列​和​小波​分析​的​应用​程序。

NI​视觉​开发​模块

NI​视觉​开发​模​块​可​帮助​您​为​Windows​和​实​时​系统​开发​机器​视觉​和​图像​处理​应用​程序。

用于​Microsoft Office​的​LabVIEW​报表​生成​工具包

LabVIEW Microsoft Office​报告​生成​工具​包​可​让​您​在​LabVIEW​中​通过​编​程​创建​和​编辑​Microsoft Word​和​Excel​报告。

LabVIEW​数据​库​连接​工具包

LabVIEW​数据​库​连接​工具​包​可​让​您​连接​本地​和​远程​数据​库，​无​需​SQL​编​程​即可​操作​数据​库。

LabVIEW VI​分析​仪​工具包

LabVIEW VI​分析​仪​工具​包​可​帮助​您​调​试​和​部署​编码​技术​来​提高​应用​程序​性能、​功能​或可​维护​性。

LabVIEW​单元​测试​框架​工具包

LabVIEW​单元​测试​框架​工具​包​可​自动​化​执行​VI​单元​测试，​以​执行​功能​验证，​并​显示​应用​程序​是否​正常​运行。

LabVIEW MathScript RT​模块

LabVIEW Mathscript RT​模​块​可​让​您​在​Windows​和​实​时​操作​系统​上​集成​运行​脚本​的​自​定义.m​文件。

LabVIEW​控制​设计​和​仿真​模块

LabVIEW​控制​设计​和​仿真​模​块​使​您​能够​分析​开​环​模型，​设计​闭​环​控制器​和​模拟​系统。

LabVIEW​应用​程序​生成​器​模块

LabVIEW​应用​程序​生成​器​模​块​使​您​能够​创建​和​部署​使用​LabVIEW​开发​的​独立​应用​程序。

LabVIEW DataFinder​工具包

LabVIEW DataFinder Toolkit​使​您​能够​创建​数据​管理​系统，​以​处理​和​分析​大型​测试​和​模拟​数据​集。

LabVIEW​桌面​执行​跟踪​工具包

LabVIEW​桌面​执行​跟踪​工具​包​可​帮助​您​查看​LabVIEW​应用​程序​的​运行​执行​情况，​以​检测​和​查找​代码​问题。

LabVIEW​状态​图​模块

LabVIEW​状态​图​模​块​用于​开发​状态​图、​定义​行为​并​将​状态​图​部署​到​各种​硬件​终端​上。

SystemLink

SystemLink​是​一​款​针对​分布​式​系统​开发​的​数据​通信​和​传输​软件。

LabVIEW​通信​系统​设计​套件

LabVIEW​通信​系统​设计​套​件​可​帮助​您​快速​构​建​无线​通信​原型。

LabVIEW NXG Web​模块

LabVIEW NXG Web​模​块​可​帮助​工程​师​设计​和​部署​基于​Web​的​用户​界面​（UI）。

视觉​开发​模块

视觉​开发​模​块​提供​了​数百​个​用于​开发​和​部署​机器​视觉​应用​程序​的​函数。

LabVIEW NXG​应用​程序​生成器

LabVIEW NXG​应用​程序​生成​器​可​帮助​您​创建​用于​部署​和​发布​的​库​和​独立​可​执行​文件。

1附加​工具​提供​了​某​个​特性​的​所有​功能，​但​必须​单独​购买。

2软件​套​件​可​扩展​LabVIEW​的​功能，​但​必须​单独​购买。

MATLAB®​是​The MathWorks, Inc.​公司​的​注册​商标。

注册​商标​Linux®​的​使用​获得​了​Linus Torvalds​专属​授权​商​LMI​的​再​授权，​Linus Torvalds​拥有​Linux®​注册​商标​在​全球​范围​内的​所​有权。