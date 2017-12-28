LabVIEW​编​程​环境​简化​了​工程​应用​的​硬件​集成，​使​您​能够​以​一致​的​方式​采集​NI​和​第三​方​硬件​的​数据。​同时，​LabVIEW​还​降低​了​编​程​的​复杂​性，​因此​您​可以​专注​于​您​独特​的​工程​问题。 为了​将​采集​的​数据​转化​为​有用​的​商业​结果，​您​可以​使用​内含​的​数学​和​信号​处理​IP​来​开发​数据​分析​和​高级​控制​算法，​或者​复​用​使用​各种​工具​编写​的​程序​库。 为​确保​与​其他​工程​工具​的​兼容​性，​LabVIEW​可以​与​其他​软件​和​开​源​语言​进行​互​操作，​并​复​用​使用​其他​软件​和​语言​编写​的​代码。

