正版LabVIEW优惠活动 (活动仅限中国/香港地区)
低至5折的正版LabVIEW开发系统，附赠免费技术支持，培训等增值服务，赶紧行动吧。订购咨询>>
LabVIEW是专为测试、测量和控制应用而设计的系统工程软件，可快速访问硬件和数据信息。
LabVIEW编程环境简化了工程应用的硬件集成，使您能够以一致的方式采集NI和第三方硬件的数据。同时，LabVIEW还降低了编程的复杂性，因此您可以专注于您独特的工程问题。 为了将采集的数据转化为有用的商业结果，您可以使用内含的数学和信号处理IP来开发数据分析和高级控制算法，或者复用使用各种工具编写的程序库。 为确保与其他工程工具的兼容性，LabVIEW可以与其他软件和开源语言进行互操作，并复用使用其他软件和语言编写的代码。
LabVIEW包括LabVIEW NXG 1.0 - 下一代LabVIEW的首个版本
LabVIEW NXG 1.0为自动化测量提供了一种交互方式。 了解更多信息，了解如何在不牺牲自动化的情况下减少对编程的需求。
所有LabVIEW版本均提供英文、法文、德文、韩文、日文和中文版本。 在用下表中选择最符合您需求的版本，或者购买包含LabVIEW的NI软件套件。
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|摘要
|LabVIEW基本版通过直观且高效的编程方法，简化了数据可视化，让用户可以快速访问真实的I/O。
|LabVIEW完整版提供了超过1,000种数据分析算法，帮助用户将采集的数据转化为有用的业务信息。LabVIEW完整版包含了LabVIEW基本版的所有特性。
|LabVIEW专业版可帮助工程应用开发团队验证、部署或创建应用程序。LabVIEW专业版包含LabVIEW完整版的所有特性。
|操作系统支持
|Windows
|MAC
|—
|Linux
|—
|标准服务项目(SSP)
|包含LabVIEW NXG
|一年技术支持
|一年软件升级
|访问NI软件技术预览
|随时访问在线培训课程
|LabVIEW核心课程1和 2
|LabVIEW核心课程1、 2和3以及更多1
|LabVIEW核心课程1、 2和3以及更多2
|提供订阅许可证
|—
|—
|硬件集成
|采集NI硬件的数据
|采集第三方硬件的数据
|部署至实时硬件
|—
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|部署至FPGA硬件
|—
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|编程环境
|原生编程环境
|多线程代码执行
|代码调试
|事件驱动编程
|面向对象编程
|—
|数学
|标准数学函数
|概率与统计
|线性代数
|—
|曲线拟合
|—
|微分方程
|—
|内插和外插
|—
|微积分
|—
|信号处理与控制
|信号测量
|—
|信号生成
|—
|PID和模糊逻辑
|—
|信号调理和滤波
|—
|窗函数
|—
|信号运算
|—
|变换
|—
|小波分析
|—
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|时间序列分析
|—
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|视觉分析
|—
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|基于模型的控制和仿真
|—
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|读写和共享数据
|读写文件
|网络通信
|可视化和分析映像文件
|—
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|Web服务
|—
|基于Microsoft Office的报表生成
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|数据库连接
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|软件工程工具
|图形化比较文件差异与文件合并
|—
|—
|动态代码分析
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|静态代码分析
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|单元测试框架
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|软件互操作性和代码集成
|调用DLL和.NET程序集
|集成基于文本的源代码（C/C++、Python等）
|集成使用The MathWorks, Inc. MATLAB® 软件/Octave编写的代码
|—
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|使用基于UML的状态图设计应用程序
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|代码部署和发布
|生成可执行文件
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|生成共享库
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|生成安装包
|需要附加工具3
|需要附加工具3
|通过互联网远程控制程序
|—
LabVIEW Real-Time模块使您能够开发和调试编译的代码，并下载到嵌入式硬件上进行确定性执行。
LabVIEW FPGA模块使您能够开发和调试编译的代码，并下载到NI可重配置I/O(RIO)硬件上。
LabVIEW高级信号处理工具包适用于开发需要时频、时序和小波分析的应用。
NI视觉开发模块适用于在Windows和实时系统上开发机器视觉和图像处理应用程序。
LabVIEW Microsoft Office报表生成工具包使您可以在LabVIEW中以编程方式创建和编辑Microsoft Word和Excel报表。
LabVIEW数据库连接工具包使您能够连接到本地和远程数据库，并在无需SQL编程的情况下实现数据库操作。
LabVIEW VI分析仪工具包使您可以调试和执行会影响应用程序性能、功能或可维护性的编码技术。
LabVIEW单元测试架构工具包使VI单元测试能够自动执行功能验证，并显示应用程序是否正常运行。
LabVIEW Mathscript RT模块使您能够在Windows和实时操作系统上集成运行脚本的自定义.m文件。
LabVIEW控制设计和仿真模块可用于分析开环模型、设计闭环控制器以及对系统进行模拟。
LabVIEW应用程序生成器模块可用于创建和部署使用LabVIEW开发的独立应用程序。
LabVIEW DataFinder工具包使您可以创建数据管理系统，以便处理和分析来自测试和仿真的大型数据集。
LabVIEW桌面执行跟踪工具包可允许您查看LabVIEW应用程序的运行时执行情况，以检测和查找代码问题。
LabVIEW状态图模块可用于开发状态图、定义行为，并将状态图部署到各种硬件上。
SystemLink是用于分布式系统的数据通信和传输软件。
1 LabVIEW完整版还包含“使用LabVIEW进行面向对象设计和编程”培训课程。
2 LabVIEW专业版包含了“使用LabVIEW进行面向对象设计和编程”以及“使用LabVIEW开发高级架构”培训课程。
3 附加工具提供某个特性的所有功能，但必须单独购买。
MATLAB®是The MathWorks, Inc.公司的注册商标。
注册商标Linux®的使用获得了Linus Torvalds专属授权商LMI的再授权，Linus Torvalds拥有Linux®注册商标在全球范围内的所有权。