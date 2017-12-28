LabVIEW systems engineering software is a programming environment for applications that require test, measurement, and control with rapid access to hardware and data insights.

LabVIEW

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LabVIEW​是​专​为​测试、​测量​和​控制​应用​而​设计​的​系统​工程​软件，​可​快速​访问​硬件​和​数据​信息。

LabVIEW​编​程​环境​简化​了​工程​应用​的​硬件​集成，​使​您​能够​以​一致​的​方式​采集​NI​和​第三​方​硬件​的​数据。​同时，​LabVIEW​还​降低​了​编​程​的​复杂​性，​因此​您​可以​专注​于​您​独特​的​工程​问题。 为了​将​采集​的​数据​转化​为​有用​的​商业​结果，​您​可以​使用​内含​的​数学​和​信号​处理​IP​来​开发​数据​分析​和​高级​控制​算法，​或者​复​用​使用​各种​工具​编写​的​程序​库。 为​确保​与​其他​工程​工具​的​兼容​性，​LabVIEW​可以​与​其他​软件​和​开​源​语言​进行​互​操作，​并​复​用​使用​其他​软件​和​语言​编写​的​代码。

LabVIEW​包括​LabVIEW NXG 1.0 - 下一代​LabVIEW​的​首​个​版本

LabVIEW NXG 1.0​为​自动​化​测量​提供​了​一种​交互​方式。 了解​更多​信息，​了解​如何​在​不​牺牲​自动​化​的​情况​下​减少​对​编​程​的​需求。

比较​不同​的​LabVIEW​版本

所有​LabVIEW​版本​均​提供​英文、​法文、​德文、​韩文、​日文​和​中文​版本。 在​用​下表​中​选择​最​符合​您​需求​的​版本，​或者​购买​包含​LabVIEW​的​NI软件​套件

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LabVIEW​版本​的​详细​比较 PDF​文​档

  LabVIEW​基本版 LabVIEW​完整版 LabVIEW​专业版
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摘要 LabVIEW​基本​版​通过​直观​且​高效​的​编​程​方法，​简化​了​数据​可​视​化，​让​用户​可以​快速​访问​真实​的​I/​O。 LabVIEW​完整​版​提供​了​超过​1,000​种​数据​分析​算法，​帮助​用户​将​采集​的​数据​转化​为​有用​的​业务​信息。​LabVIEW​完整​版​包含​了​LabVIEW​基本​版​的​所有​特性。 LabVIEW​专业​版​可​帮助​工程​应用​开发​团队​验证、​部署​或​创建​应用​程序。​LabVIEW​专业​版​包含​LabVIEW​完整​版​的​所有​特性。
操作​系统​支持
Windows      
MAC    
Linux    
标准​服务​项目​(SSP)
包含​LabVIEW NXG      
一年​技术​支持      
一年​软件​升级      
访问​NI​软件​技术​预览      
随时​访问​在​线​培训​课程 LabVIEW​核心​课程​1​和 2 LabVIEW​核心​课程​1、 2​和​3​以及​更多1
 LabVIEW​核心​课程​1、 2​和​3​以及​更多2
提供​订阅​许可证  
硬件​集成
采集​NI​硬件​的​数据      
采集​第三​方​硬件​的​数据      
部署​至​实​时​硬件 需要附加​工具3 需要附加​工具3
部署​至​FPGA​硬件 需要附加​工具3 需要附加​工具3
编​程​环境
原生​编​程​环境      
多​线​程​代码​执行      
代码​调试      
事件​驱动​编程      
面向​对象​编程    
数学
标准​数学​函数      
概率​与​统计      
线性代数    
曲线​拟合    
微分方程    
内​插​和​外插    
微积分    
信号​处理​与​控制
信号​测量    
信号​生成    
PID​和​模糊​逻辑    
信号​调理​和​滤波    
窗​函数    
信号​运算    
变换    
小波​分析 需要附加​工具3 需要附加​工具3
时间​序列​分析 需要附加​工具3 需要附加​工具3
视觉​分析 需要附加​工具3 需要附加​工具3
基于​模型​的​控制​和​仿真 需要附加​工具3 需要附加​工具3
读写​和​共享​数据
读写​文件      
网络​通信      
可​视​化​和​分析​映像​文件 需要附加​工具3 需要附加​工具3
Web​服务    
基于​Microsoft Office​的​报表​生成 需要附加​工具3 需要附加​工具3  
数据​库​连接 需要附加​工具3 需要附加​工具3  
软件​工程​工具
图形​化​比较​文件​差异​与​文件​合并  
动态​代码​分析 需要附加​工具3 需要附加​工具3  
静态​代码​分析 需要附加​工具3 需要附加​工具3  
单元​测试​框架 需要附加​工具3 需要附加​工具3  
软件​互​操作性​和​代码​集成
调​用​DLL​和.NET​程序集      
集成​基于​文本​的​源​代码​（C/​C​+​+、​Python​等）      
集成​使用​The MathWorks, Inc. MATLAB® 软件/​Octave​编写​的​代码 需要附加​工具3 需要附加​工具3
使用​基于​UML​的​状态​图​设计​应用​程序 需要附加​工具3 需要附加​工具3 需要附加​工具3
代码​部署​和​发布
生成​可​执行​文件 需要附加​工具3 需要附加​工具3  
生成​共享库 需要附加​工具3 需要附加​工具3  
生成​安装包 需要附加​工具3 需要附加​工具3  
通过​互​联​网​远程​控制​程序    

LabVIEW Real-​Time​模块

LabVIEW Real-​Time​模​块​使​您​能够​开发​和​调​试​编译​的​代码，​并​下载​到​嵌入式​硬件​上​进行​确定​性​执行。

LabVIEW FPGA​模块

LabVIEW FPGA​模​块​使​您​能够​开发​和​调​试​编译​的​代码，​并​下载​到​NI​可​重​配置​I/​O(RIO)​硬件​上。

LabVIEW​高级​信号​处理​工具包

LabVIEW​高级​信号​处理​工具​包​适用​于​开发​需要​时​频、​时序​和​小波​分析​的​应用。

NI​视觉​开发​模块

NI​视觉​开发​模​块​适用​于​在​Windows​和​实​时​系统​上​开发​机器​视觉​和​图像​处理​应用​程序。

LabVIEW Microsoft Office​报表​生成​工具包

LabVIEW Microsoft Office​报表​生成​工具​包​使​您​可以​在​LabVIEW​中​以​编​程​方式​创建​和​编辑​Microsoft Word​和​Excel​报表。

LabVIEW​数据​库​连接​工具包

LabVIEW​数据​库​连接​工具​包​使​您​能够​连接​到​本地​和​远程​数据​库，​并​在​无​需​SQL​编​程​的​情况​下​实现​数据​库​操作。

LabVIEW VI​分析​仪​工具包

LabVIEW VI​分析​仪​工具​包​使​您​可以​调​试​和​执行​会​影响​应用​程序​性能、​功能​或可​维护​性的​编码​技术。

LabVIEW​单元​测试​架构​工具包

LabVIEW​单元​测试​架构​工具​包​使​VI​单元​测试​能够​自动​执行​功能​验证，​并​显示​应用​程序​是否​正常​运行。

LabVIEW MathScript RT​模块

LabVIEW Mathscript RT​模​块​使​您​能够​在​Windows​和​实​时​操作​系统​上​集成​运行​脚本​的​自​定义.m​文件。

LabVIEW​控制​设计​与​仿真​模块

LabVIEW​控制​设计​和​仿真​模​块​可​用于​分析​开​环​模型、​设计​闭​环​控制器​以及​对​系统​进行​模拟。

LabVIEW​应用​程序​生成​器​模块

LabVIEW​应用​程序​生成​器​模​块​可​用于​创建​和​部署​使用​LabVIEW​开发​的​独立​应用​程序。

LabVIEW DataFinder​工具包

LabVIEW DataFinder​工具​包​使​您​可以​创建​数据​管理​系统，​以便​处理​和​分析​来自​测试​和​仿真​的​大型​数据​集。

LabVIEW​桌面​执行​跟踪​工具包

LabVIEW​桌面​执行​跟踪​工具​包​可​允许​您​查看​LabVIEW​应用​程序​的​运行​时​执行​情况，​以​检测​和​查找​代码​问题。

LabVIEW​状态​图​模块

LabVIEW​状态​图​模​块​可​用于​开发​状态​图、​定义​行为，​并​将​状态​图​部署​到​各种​硬件​上。

SystemLink

SystemLink​是​用于​分布​式​系统​的​数据​通信​和​传输​软件。

1 LabVIEW​完整​版​还​包含“使用​LabVIEW​进行​面向​对象​设计​和​编​程”培训​课程。

2 LabVIEW​专业​版​包含​了“使用​LabVIEW​进行​面向​对象​设计​和​编​程”以及“使用​LabVIEW​开发​高级​架构”培训​课程。

3 附加​工具​提供​某​个​特性​的​所有​功能，​但​必须​单独​购买。

MATLAB®​是​The MathWorks, Inc.​公司​的​注册​商标。

注册​商标​Linux®​的​使用​获得​了​Linus Torvalds​专属​授权​商​LMI​的​再​授权，​Linus Torvalds​拥有​Linux®​注册​商标​在​全球​范围​内的​所​有权。