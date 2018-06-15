Quanser QNET​用于​NI ELVIS III​的​能量​转换​板​提供​了​系统​级​电力​电子​和​能量​转换​概念​相关​的​动手​实验。 教学​资源​主题包括​将​将​来自​风力、​太阳​能​和​水力​发​电厂​的​直流​电​转化​为​三相​交流​电。