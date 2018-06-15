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什么​是​NI ELVIS​电子​板？

NI ELVIS​电子​板​扩展​了​NI​教学​实验​室​虚拟​仪器​套​件​（NI ELVIS）​创新​工程​实验​室​的​功能，​适用​于​模拟、​数字​和​电力​电子​等​电子​主题​教学。

电力​电子​教学

TI​用于​NI ELVIS III​的​电力​电子​应用​板​为​电力​电子​和​电源​管理​教学​提供​了​动手​实践​平台。 教学​资源​主题包括​MOSFET​开关、​降​压​转换​器、​误差​放大器、​逆​变​器、​AC-​DC​转换​器​和​变压器。

数字​电子​教学

Digilent​用于​NI ELVIS III​的​数字​电子​板​提供​了​基于​动手​实践​的​交互​式​数字​逻辑​实验。 学生​可以​结合在​线​教学​资源使用​Multisim，​以​图形​化​方式​编​程​FPGA，​以​了解​数字​电子​学的​基础​知识。

能源​系统​教学

Quanser QNET​用于​NI ELVIS III​的​能量​转换​板​提供​了​系统​级​电力​电子​和​能量​转换​概念​相关​的​动手​实验。 教学​资源​主题包括​将​将​来自​风力、​太阳​能​和​水力​发​电厂​的​直流​电​转化​为​三相​交流​电。

电路​元件​特性​分析

Integrator​用于​NI ELVIS II/​II +的​电子​工程​板​提供​了​基本​电子​设计​和​分析​实验。教学​资源​主题包括​欧姆​定律、​组​件​分析​以及​串联​和​并联​电路​组​件​配置。

运算​放大器​教学

Integrator​用于​NI ELVIS II/​II​+的​运算​放大器​板​提供​了​运算​放大器​电路​设计​和​分析​的​动手​操作​实验。 教学​资源​主题包含​各种​放大器​配置、​电压/​电流​转换​和​信号​生成。

功率​器件​特性​分析

Integrator​用于​NI ELVIS II/​II​+的​电力​电子​基础​板​提供​了​基础​电力​电子​电路​分析​和​控制​的​动手​实践​实验。 教学​资源​主题包括​电压​和​电流​调节​器、​转换​器​和​交流​电压​发生​器​的​原理。

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