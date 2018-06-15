TI用于NI ELVIS III的电力电子应用板为电力电子和电源管理教学提供了动手实践平台。 教学资源主题包括MOSFET开关、降压转换器、误差放大器、逆变器、AC-DC转换器和变压器。
Digilent用于NI ELVIS III的数字电子板提供了基于动手实践的交互式数字逻辑实验。 学生可以结合在线教学资源使用Multisim，以图形化方式编程FPGA，以了解数字电子学的基础知识。
Quanser QNET用于NI ELVIS III的能量转换板提供了系统级电力电子和能量转换概念相关的动手实验。 教学资源主题包括将将来自风力、太阳能和水力发电厂的直流电转化为三相交流电。
Integrator用于NI ELVIS II/II +的电子工程板提供了基本电子设计和分析实验。教学资源主题包括欧姆定律、组件分析以及串联和并联电路组件配置。
Integrator用于NI ELVIS II/II+的运算放大器板提供了运算放大器电路设计和分析的动手操作实验。 教学资源主题包含各种放大器配置、电压/电流转换和信号生成。
Integrator用于NI ELVIS II/II+的电力电子基础板提供了基础电力电子电路分析和控制的动手实践实验。 教学资源主题包括电压和电流调节器、转换器和交流电压发生器的原理。