什么​是​FlexRIO?

FlexRIO​仪器​结合​了​大型​用户​可​编​程​FPGA​和​高性能​模拟、​数字​和​RF I/​O，​提供​了​定制​硬件​的​灵活​性，​而且​无​需​定制​设计​成本。

利用​快速​发展​的​技术

在​最新​的​高速​转换​器​和​FPGA​技术​广泛​应用​于​商用​仪器​之前，​FlexRIO​就​可​让​您​第一​时间​利用​这些​新​技术。 您​可​使用​FlexRIO​来​开发​能够​满足​采样​率、​带​宽、​分辨​率​和​通道​数量​要求​的​应用。

实​时​处理​信号

FlexRIO​可以​帮助​您​第一​时间​利用​更​快速​的​转换​器。 基于​Xilinx Kintex UltraScale FPGA​的​模​块​和​LabVIEW FPGA​模​块​相​结合，​提供​了​设计​复杂​算法、​在​I/​O​和​CPU​之间​实​时​处理​数据​以及​将​设计​部署​到​硬件​所需​的​所有​资源。

加速​FPGA​编程

FlexRIO​使用​的​软件​使​您​可以​灵活​地​从头开始​自​定义​FPGA​设计，​并​支持​基于​主机​的​驱动​程序。 您​可以​使用​LabVIEW FPGA​或​Xilinx Vivado​项目​导出​功能​对​FPGA​进行​编​程。

同步​多个​模块

FlexRIO​利用​了​PXI​固有​的​定​时​和​同步​功能，​这​意味​着​您​可以​通过​通道​之间​的​子​样本​抖动​来​同步​多个​模​块。 而且​具有​集成​I/​O​的​FlexRIO​模​块​也​可与​NI-​TClk​技术​配合​使用，​使​您​可以​轻松​地​对​此​同步​进行​编​程。

使用​PCI Express x8 Gen 3​传输​数据

具有​集成​I/​O​的​FlexRIO​模​块​采用​PCI Express x8 Gen 3​连接，​通过​PXI​背​板​以​最高​达​7 GB/​s​的​速率​传输​数据。 当​您​与​机​箱​中的​另​一个​模​块​通信​时，​NI​点对点​数据​流​技术​可​实现​点对点​通信，​因而​无​需​通过​CPU​传递​数据。

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