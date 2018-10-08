FlexRIO​利用​了​PXI​固有​的​定​时​和​同步​功能，​这​意味​着​您​可以​通过​通道​之间​的​子​样本​抖动​来​同步​多个​模​块。 而且​具有​集成​I/​O​的​FlexRIO​模​块​也​可与​NI-​TClk​技术​配合​使用，​使​您​可以​轻松​地​对​此​同步​进行​编​程。