在最新的高速转换器和FPGA技术广泛应用于商用仪器之前，FlexRIO就可让您第一时间利用这些新技术。 您可使用FlexRIO来开发能够满足采样率、带宽、分辨率和通道数量要求的应用。
FlexRIO可以帮助您第一时间利用更快速的转换器。 基于Xilinx Kintex UltraScale FPGA的模块和LabVIEW FPGA模块相结合，提供了设计复杂算法、在I/O和CPU之间实时处理数据以及将设计部署到硬件所需的所有资源。
FlexRIO使用的软件使您可以灵活地从头开始自定义FPGA设计，并支持基于主机的驱动程序。 您可以使用LabVIEW FPGA或Xilinx Vivado项目导出功能对FPGA进行编程。
FlexRIO利用了PXI固有的定时和同步功能，这意味着您可以通过通道之间的子样本抖动来同步多个模块。 而且具有集成I/O的FlexRIO模块也可与NI-TClk技术配合使用，使您可以轻松地对此同步进行编程。
具有集成I/O的FlexRIO模块采用PCI Express x8 Gen 3连接，通过PXI背板以最高达7 GB/s的速率传输数据。 当您与机箱中的另一个模块通信时，NI点对点数据流技术可实现点对点通信，因而无需通过CPU传递数据。
日本国家先进工业科学与技术研究所（AIST）使用FlexRIO和LabVIEW快速构建了基于质谱仪的纳米粒子分析系统。
相比传统方法，Furuno借助FlexRIO，以极快的速度完成了天气雷达功能的设计、原型验证和评估。
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FlexRIO客户成功案例
FlexRIO为需求超出COTS仪器功能范围的应用提供了LabVIEW可编程FPGA和高性能I/O。了解其他用户如何借助FelxRIO应对挑战。