1 Ultiboard™​是​一​款​印刷​电路​板​设计​和​布局​软件，​可与​Multisim™​无缝​集成​来​加速​PCB​原型​开发。 Ultiboard™​需要​另行​购买。

2 查看​每​个​版本的组件

3了解​更多​关于​Multisim™​完整​版​和​Power Pro​版本​包含的仪器​和​分析​函数。