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Multisim™​软件​将​直观​的​原理​图​搭建​与​强大​的​仿真​功能​结合​起来，​可​帮助​您​快速、​轻松、​高效​地​设计​和​验证​电路。​选择​最​符合​您​需求​的​版本，​或​考虑​购买​Multisim™​软件​作为电路​设计​套​件​（Circuit Design Suite）的​一部分。

  Multisim™​基本版 Multisim™​完整版 Multisim™ Power Pro版
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主要​功能
  • 建议​用于​基础​电路​设计
  • 包括​47,000​多个​经​制造​商​验证​的​组​件​和​型号
  • 包括​Multisim Live™ 高级​版​访问​权限​（需​拥有​有效​SSP​会员​资格）
  • 与​Ultiboard™​软件​1​集成，​用于​快速​PCB​原型​验证
  • 建议​用于​标准​电路​设计
  • 包含​49,000​多个​经过​制造​商​验证​的​组​件​和​模型，​17​个​分析​函数​以及​分析​表达式
  • 包含​Multisim™​基本​版​的​功能
  • 建议​用于​高级​研究​和​电路​设计
  • 包含​55,000​多个​经​制造​商​验证​的​组​件​和​型号​以及​20​个​分析​函数
  • 包含​Multisim™​完整​版​的​功能
标准​服务​项目
一年​技术​支持      
一年​软件​升级      
随时​访问​在​线​培训​课程      
原理​图​搭建​功能 
可​自​定义​的​图形​化​用户​界面      
非​模​态​元件​放置​和​连线      
网络​报表      
元件​移动​时​连​线​自动​跟随      
可​一次​性​替换​多个​组件      
组​件​编辑      
组​件​向导      
层次​化​设计      
可​重新​排列​多​图纸​设计      
电路​标​注​和​原理​图​注解      
电气​规则​检查      
在​Ultiboard™​中​重新​构​建前​向/​后​向​注解1      
能够​导出​到​Mentor PADS​布局      
项目​打包​（即​旧版​本​的​归档​功能）      
电子​表格​查看  
引​脚​和​门​交换  
以​图形​化​方式​标记​无​连接​引​脚​（切换​NC​标记）  
高级​报告  
使用​Ultiboard™​进行​交叉​探查​(cross-​probing)  
导出/​导入​数据​库​组​件​和​用户​字段  
可​自​定义/​高级​BOM  
代码​段-​创建  
代码​段-​打开      
模板​创建  
模板​打开 (*.mst)      
组​件​数据​库2 部分 部分 全部
仿真​功能  
完全​混合​模式​的​A/​D​仿真      
标准​SPICE 3X5/​XSPICE      
增强​的​模型​支持      
会​聚​帮助 (Convergence Assistant)      
虚拟​交互​式​动态​元件      
通过​鼠​标​单击​与​元件​交互      
测量​探针      
增强​绘图​器​视觉​化​功能      
NI​测量​数据​文件​的​输入​和​输出      
电路​参数      
RF​设计​模​块​组​件​限制 17​个​元件 76​个​元件 无​限制
LabVIEW VI​可​作为​仪器​和​信号源    
能够​在​网​表​生成​期间​将​故障​插入​组件    
分析​表达式    
“爆炸”元件    
能够​添加​迹​线​到​绘图​器​中​进行​后期​分析    
微处理器​仿真    
MCU​功能    
交互​式​仿真​存在​组​件​容差
    
绘图​器 - 数字​显示    
SPICE​矩阵​导出    
LabVIEW​协同​仿真    
运算​放大器​向导  
555​计​时​器​向导  
滤波​器​向导  
共​发射​极​放大器​向导  
开关​电源​仿真​模型  
自动​化​API  
LabVIEW Multisim™ API​工具包  
从​DLL​中​加​载​代码​模型  
XSpice​命令​行​界面  
虚拟​仪器3 4 28 35
分析3
交互​式​仿真​分析      
AC​扫描​分析    
单​频​AC​分析    
直流​工作​点​分析    
DC​扫描​分析    
失真​分析    
傅立叶​分析    
蒙特​卡洛​分析    
噪声    
参数​扫描    
零点​极​点​分析    
灵敏度    
温度​扫描    
迹​线​宽度    
传递​函数    
瞬​态​分析
    
最​差​情况​分析    
批量​分析    
噪声​系数​分析  
用户​定义​的​分析  

所有​评估​软件​均​是​Multisim™​专业​版。

1 Ultiboard™​是​一​款​印刷​电路​板​设计​和​布局​软件，​可与​Multisim™​无缝​集成​来​加速​PCB​原型​开发。 Ultiboard™​需要​另行​购买。

2 查看​每​个​版本的组件

3了解​更多​关于​Multisim™​完整​版​和​Power Pro​版本​包含的仪器​和​分析​函数