Multisim™软件将直观的原理图搭建与强大的仿真功能结合起来，可帮助您快速、轻松、高效地设计和验证电路。选择最符合您需求的版本，或考虑购买Multisim™软件作为电路设计套件（Circuit Design Suite）的一部分。
|免费试用
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免费试用
|主要功能
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|标准服务项目
|一年技术支持
|一年软件升级
|随时访问在线培训课程
|原理图搭建功能
|可自定义的图形化用户界面
|非模态元件放置和连线
|网络报表
|元件移动时连线自动跟随
|可一次性替换多个组件
|组件编辑
|组件向导
|层次化设计
|可重新排列多图纸设计
|电路标注和原理图注解
|电气规则检查
|在Ultiboard™中重新构建前向/后向注解1
|能够导出到Mentor PADS布局
|项目打包（即旧版本的归档功能）
|电子表格查看
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|引脚和门交换
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|以图形化方式标记无连接引脚（切换NC标记）
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|高级报告
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|使用Ultiboard™进行交叉探查(cross-probing)
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|导出/导入数据库组件和用户字段
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|可自定义/高级BOM
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|代码段-创建
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|代码段-打开
|模板创建
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|模板打开 (*.mst)
|组件数据库2
|部分
|部分
|全部
|仿真功能
|完全混合模式的A/D仿真
|标准SPICE 3X5/XSPICE
|增强的模型支持
|会聚帮助 (Convergence Assistant)
|虚拟交互式动态元件
|通过鼠标单击与元件交互
|测量探针
|增强绘图器视觉化功能
|NI测量数据文件的输入和输出
|电路参数
|RF设计模块组件限制
|17个元件
|76个元件
|无限制
|LabVIEW VI可作为仪器和信号源
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|能够在网表生成期间将故障插入组件
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|分析表达式
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|“爆炸”元件
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|能够添加迹线到绘图器中进行后期分析
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|微处理器仿真
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|MCU功能
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|交互式仿真存在组件容差
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|绘图器 - 数字显示
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|SPICE矩阵导出
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|LabVIEW协同仿真
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|运算放大器向导
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|555计时器向导
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|滤波器向导
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|共发射极放大器向导
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|开关电源仿真模型
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|自动化API
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|LabVIEW Multisim™ API工具包
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|从DLL中加载代码模型
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|XSpice命令行界面
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|虚拟仪器3
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|分析3
|交互式仿真分析
|AC扫描分析
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|单频AC分析
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|直流工作点分析
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|DC扫描分析
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|失真分析
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|傅立叶分析
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|蒙特卡洛分析
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|噪声
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|参数扫描
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|零点极点分析
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|灵敏度
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|温度扫描
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|迹线宽度
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|传递函数
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|瞬态分析
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|最差情况分析
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|批量分析
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|噪声系数分析
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|用户定义的分析
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所有评估软件均是Multisim™专业版。
1 Ultiboard™是一款印刷电路板设计和布局软件，可与Multisim™无缝集成来加速PCB原型开发。 Ultiboard™需要另行购买。
2 查看每个版本的组件
3了解更多关于Multisim™完整版和Power Pro版本包含的仪器和分析函数。