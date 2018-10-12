由于​Multisim™​和​Ultiboard™​之间​的​集成，​原理​图​的​设计​​更改​会​自动​移植​到​PCB​板​上，​PCB​布局​的​更改​也​会​自动​移植​到​原理​图。​​您​可以​执行​从​Multisim™​到​Ultiboard​的​前​向​注释​操作，​也可以​执行​从​Ultiboard™​到​Multisim™​的​后​向​注释​操作。