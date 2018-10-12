Multisim™软件可与Ultiboard™软件1无缝集成，提供了一个从原理图到PCB布局完全同步的环境，可助您加速PCB原型开发。
Multisim™软件提供了55,000个经制造商认证的组件，可让您在一个集成的环境中快速搭建原理图、进行仿真和分析（包括使用LabVIEW进行协同仿真），以及布局PCB原型。
验证可确保引脚图和焊盘图案尺寸的准确性以及符合制造商的规格要求。 这是设计过程中不可或缺的部分，有助于及早发现错误，节省数小时的返工和PCB原型迭代。
Ultiboard™ PCB布局和布线软件与Multisim™原理图搭建和仿真软件紧密集成，构成完整的端到端PCB原型验证解决方案。
由于Multisim™和Ultiboard™之间的集成，原理图的设计更改会自动移植到PCB板上，PCB布局的更改也会自动移植到原理图。您可以执行从Multisim™到Ultiboard的前向注释操作，也可以执行从Ultiboard™到Multisim™的后向注释操作。
Multisim™和Ultiboard™中的层次电路块可将设计模块化，让您在原理图和PCB布局阶段轻松创建可复用的子电路。
1 Ultiboard是一款印刷电路板设计和布局软件，与Multisim无缝集成，可加速PCB原型开发。 Ultiboard需另行购买。