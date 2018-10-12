主页 在​线​商城 电子​测试​和​仪器 电子​测试​和​仪器​应用​软件 Multisim™ 什么​是​Multisim™​开发​版？ 如何​使用​Multisim​将​原理​图​转换​为​印刷​电路​板​(PCB)​布局，​以​进行​快速​原型​开发？

如何​使用​Multisim™​直接​将​原理​图​移植​到​PCB​板​上，​更​快速​进行​原型​开发？

Multisim™​软件​可与​Ultiboard™​软件​1​无缝​集成，​提供​了​一个​从​原理​图​到​PCB​布局​完全​同步​的​环境，​可​助​您​加速​PCB​原型​开发。

将​Multisim™​和​Ultiboard™​相​结合，​可​加速​开发​原型，​节省​成本

Multisim™​和​Ultiboard™​软件​相​结合，​可​缩短​开发​时间​和​减少​PCB​迭代​次数。​这​两​个​软件​的​无缝​集成​使​您​能够​在​相同​的​环境​中​完成​电路​原理​图​搭建、​SPICE​仿真​和​PCB​布局。

Multisim™​软件​如何​加速​PCB​原型​验证

了解​PCB​原型​验证​的​最佳​做法。

Multisim™​软件​提供​了​55,000​个​经​制造​商​认证​的​组​件，​可​让​您​在​一个​集成​的​环境​中​快速​搭建​原理​图、​进行​仿真​和​分析​（包括​使用​LabVIEW​进行​协同​仿真），​以及​布局​PCB​原型。

验证​引​脚​图​（Footprint Mappings）​和​焊​盘​图案​（Land Pattern）​尺寸

验证​可​确保​引​脚​图​和​焊​盘​图案​尺寸​的​准确​性​以及​符合​制造​商​的​规格​要求。 这​是​设计​过程​中​不可或缺​的​部分，​有助​于​及早​发现​错误​，​节省​数​小时​的​返工​和​PCB​原型​迭代。

利用​更​高效​的​布局​和​布线​工具

Ultiboard™ PCB​布局​和​布线​软件​与​Multisim™​原理​图​搭建​和​仿真​软件​紧密​集成，​构成​完整​的​端​到​端​PCB​原型​验证​解决​方案。

原理​图​的​设计​更改​会​自动​移植​到​PCB​板，​反之亦然

由于​Multisim™​和​Ultiboard™​之间​的​集成，​原理​图​的​设计​​更改​会​自动​移植​到​PCB​板​上，​PCB​布局​的​更改​也​会​自动​移植​到​原理​图。​​您​可以​执行​从​Multisim™​到​Ultiboard​的​前​向​注释​操作，​也可以​执行​从​Ultiboard™​到​Multisim™​的​后​向​注释​操作。

使用​层次​电路​块​复​用​常见​电路​和子​电路

Multisim™​和​Ultiboard™​中的​层次​电路​块​可​将​设计​模​块​化，​让​您​在​原理​图​和​PCB​布局​阶段​轻松​创建​可​复​用​的​子​电路。

1 Ultiboard​是​一​款​印刷​电路​板​设计​和​布局​软件，​与​Multisim​无缝​集成，​可​加速​PCB​原型​开发。 ​Ultiboard​需​另行​购买。