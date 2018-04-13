主页 在​线​商城 CompactDAQ Systems 什么​是​CompactDAQ​机​箱？

什么​是​CompactDAQ​机​箱？

CompactDAQ​机​箱​可​控制​NI C​系列​I/​O​模​块​和​外部​主机​之间​的​时序、​同步​和​数据​传输。 这些​机​箱​采用​USB、​以太​网​或 WiFi​连接，​具有​多个​插​槽，​可以​为​各种​应用​提供​充足​的​I/​O。

采集​混合​测量​数据

CompactDAQ​机​箱​可以​从​超过​60​个​测量​专用​模​块​采集​同步​测量​结果，​可​直接​连接​传感器​或​信号。​通过​多个​定​时​引擎，​您​可以​在​同​一个​系统​中​以​不同​速率​运行​单独​的​硬件​定​时​I/​O​任务。

部署​到​恶劣​的​环境

由于​CompactDAQ​机​箱​具有​坚固​的​外形​结构，-40°C​至​70°C​的​更宽​工作​温度​范围，​50g​抗​冲击​和​5g​抗​振动​性能，​您​可以​将​其​部署​在​靠近​待​测​设备​的​位置，​从而​缩短​传感器​导线​的​长度，​减少​噪声​的​影响。

同步​的​分布​式​系统

通过​具有​时间​敏感​网络​（TSN）​功能​的​机​箱，​您​可以​准确​地​进行​长​距离​同步，​并​将​布线​成本​降至​最低，​从而​简化​了​通过​以太​网​实现​时间​同步​的​分布​式​测量。​您​还​可​借助​集成​的​网络​开关​轻松​扩展​系统，​实现​简单​的​菊花​链式​连接。

定制​您​的​应用

LabVIEW​通过​无缝​硬件​集成、​简单​易​用​的​编​程​和​内​置​分析​算法，​简化​了​自动​化​和​自​定义。 LabVIEW​与​CompactDAQ​机​箱​结合​使用，​可​用于​可​视​化​和​分析​真实​信号，​从而​帮助​用户​基于​数据​做出​有​据​可​依​的​决策。

内容​推荐

了解​使用​TSN​构​建​同步​分布​式​系统​的​最佳​做法。

了解​在​选择​能够​承受​极端​温度、​高​冲击​和​振动​以及​其他​危险​情况​的​硬件​时​的​考虑​因素。

CompactDAQ​具有​较​高​的​灵活​性，​因此​您​可以​满足​不断​增长​的​项目​需求，​例如​添加​新的​I/​O，​而​不会​增加​不必要​的​成本​或​复杂​性。

系统​构​建​指南

CompactDAQ

基于​这些​关键​组​件​和​考量​因素​成功​构​建​和​部署​CompactDAQ​系统，​包括​现成​即​用​的​设置、​接​线、​同步​和​安装。

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