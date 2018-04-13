CompactDAQ机箱可以从超过60个测量专用模块采集同步测量结果，可直接连接传感器或信号。通过多个定时引擎，您可以在同一个系统中以不同速率运行单独的硬件定时I/O任务。
由于CompactDAQ机箱具有坚固的外形结构，-40°C至70°C的更宽工作温度范围，50g抗冲击和5g抗振动性能，您可以将其部署在靠近待测设备的位置，从而缩短传感器导线的长度，减少噪声的影响。
通过具有时间敏感网络（TSN）功能的机箱，您可以准确地进行长距离同步，并将布线成本降至最低，从而简化了通过以太网实现时间同步的分布式测量。您还可借助集成的网络开关轻松扩展系统，实现简单的菊花链式连接。
LabVIEW通过无缝硬件集成、简单易用的编程和内置分析算法，简化了自动化和自定义。 LabVIEW与CompactDAQ机箱结合使用，可用于可视化和分析真实信号，从而帮助用户基于数据做出有据可依的决策。
CompactDAQ具有较高的灵活性，因此您可以满足不断增长的项目需求，例如添加新的I/O，而不会增加不必要的成本或复杂性。
系统构建指南
CompactDAQ
基于这些关键组件和考量因素成功构建和部署CompactDAQ系统，包括现成即用的设置、接线、同步和安装。