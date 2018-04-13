LabVIEW​通过​无缝​硬件​集成、​简单​易​用​的​编​程​和​内​置​分析​算法，​简化​了​自动​化​和​自​定义。 LabVIEW​与​CompactDAQ​机​箱​结合​使用，​可​用于​可​视​化​和​分析​真实​信号，​从而​帮助​用户​基于​数据​做出​有​据​可​依​的​决策。