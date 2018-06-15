CompactDAQ系统
CompactDAQ系统为工程师提供了可定制的解决方案，适用于在台式或分布式架构中进行电气和物理测量。
NI测量产品和专有技术（如STC3定时芯片和FPGA驱动器）具有出色的模拟设计质量，提供了超高的准确性来让您完全信赖您的数据。 CompactDAQ提供模块化的信号调理架构，无论您的应用需求如何，均可直接连接传感器。 部分CompactDAQ机箱还支持时间敏感网络（TSN），TSN是以太网标准的更新版本，可在多个机箱之间提供同步和数据传输，而且不需要单独的定时和触发线。
NI-DAQmx驱动程序软件的功能远远超出了基本的DAQ驱动程序，可大幅提高数据采集和控制应用开发的生产力和性能。 无论是设备配置和定时设置还是底层操作系统和设备控制，NI-DAQmx让您只需通过一个简单的API，即可指定DAQ系统（包括NI信号调理设备）的各方各面。 NI-DAQmx驱动程序与所有NI DAQ硬件兼容，因此您可使用相同的代码引用不同的设备，完全无需任何修改。 NI-DAQmx可与LabVIEW、DAQExpress、LabWindows™/CVI、C/C ++、Visual Basic、Visual Basic .NET和C＃一起使用。
参考NI详细且完整的产品文档，确保您设置并安装完全符合应用需求的系统。 您还可借助NI论坛上充满活力且不断壮大的社区，最大限度地减少故障分析时间，与当地NI工程师直接沟通，以及参加在线和面授式培训。 此外，NIST可溯源的校准和工厂校准服务可确保您始终得到准确的测量结果。
CompactDAQ系统的补充产品
LabWindows标志根据Microsoft Corporation的许可使用。 Windows是Microsoft公司在美国和其他国家的注册商标。