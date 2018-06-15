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CompactDAQ​系统

CompactDAQ​系统​为​工程​师​提供​了​可​定制​的​解决​方案，​适用​于​在​台式​或​分布​式​架构​中​进行​电气​和​物理​测量。 

什么​是​CompactDAQ？

在​CompactDAQ​系统​中，​机​箱​通过​USB​或​以太​网​连接​到​PC，​并​通过​插入​一个​或​多个​集成​信号​调理​的​I/​O​模​块，​直接​连接​传感器。 您​可以​通过​同步​多个​CompactDAQ​机​箱​来​构​建​分布​式​系统。 CompactDAQ​控制器​可​支持​Windows​或​实​时​操作​系统，​以​独立​运行。 

CompactDAQ​的​组成

了解​适用​于​开发​新​系统​的​NI​产品，​或​借助在​线​配置​指南，​配置​专​属于​您​的​CompactRIO​系统。

控制​NI C​系列​I/​O​模​块​与​外部​主机​之间​的​定​时、​同步​和​数据​传输。

将​多核​处理​器​与​模​块​化​I/​O、​标准​外​设​连接​和​显示​功能​集成​在一起。

可​连接​到​各种​传感器​和​总​线，​并​支持​温度、​电压、​电阻、​音​频​等​的​测量。

提供​高度​相互​支持​的​软件​产品​组合，​满足​工程​师​从​交互​式​探索​到​定制​工程​开发​等​各种​需求。

CompactDAQ​的​主要​特性

无缝​集成​软件，​满足​开发​需求

无论​您​是想​通过​交互​方式​采集​和​探索​数据，​还是​需要​基于​应用​程序​的​工作​流程​来​配置​验证​测试，​亦​或是​想要​为​全​自动​化​测量​系统​编写​程序，​CompactDAQ​都能​与​符合​您​要求​的​软件​无缝​集成。 CompactDAQ​与​DAQExpress™、​FlexLogger™​和​LabVIEW​相互​配合，​可​帮助​您​满足​开发​需求，​并​将​时间​花​在​最​重要​的​地方。

值得​信赖​的​精准​定​时​数据

NI​测量​产品​和​专有​技术​（如​STC3​定​时​芯​片​和​FPGA​驱动​器）​具有​出色​的​模拟​设计​质量，​提供​了​超高​的​准确​性​来​让​您​完全​信赖​您​的​数据。 CompactDAQ​提供​模​块​化​的​信号​调理​架构，​无论​您​的​应用​需求​如何，​均可​直接​连接​传感器。 部分​CompactDAQ​机​箱​还​支持​时间​敏感​网络​（TSN），​TSN​是​以太​网​标准​的​更新​版本，​可在​多个​机​箱​之间​提供​同步​和​数据​传输，​而且​不需要​单独​的​定​时​和​触发​线。

使用​高级​驱动​功能，​提高​生产​力​和​性能

NI-​DAQmx​驱动​程序​软件​的​功能​远远​超出​了​基本​的​DAQ​驱动​程序，​可​大幅​提高​数据​采集​和​控制​应用​开发​的​生产​力​和​性能。 无论​是​设备​配置​和​定​时​设置​还是​底层​操作​系统​和​设备​控制，​NI-​DAQmx​让​您​只需​通过​一个​简单​的​API，​即可​指定​DAQ​系统​（包括​NI​信号​调理​设备）​的​各方​各面。 NI-​DAQmx​驱动​程序​与​所有​NI DAQ​硬件​兼容，​因此​您​可​使用​相同​的​代码​引用​不同​的​设备，​完全​无​需​任何​修改。 NI-​DAQmx​可与​LabVIEW、​DAQExpress、​LabWindows™/​CVI、​C/​C +​+、​Visual Basic、​Visual Basic .NET​和​C​＃​一起​使用。

一流​的​支持​和​完整​的​文​档​记述

参考​NI​详细​且​完整​的​产品​文​档，​确保​您​设置​并​安装​完全​符合​应用​需求​的​系统。 您​还​可​借助​NI​论坛​上​充满​活力​且​不断​壮大​的​社区，​最大限度​地​减少​故障​分析​时间，​与​当地​NI​工程​师​直接​沟通，​以及​参加​在​线​和​面授​式​培训。 此外，​NIST​可​溯源​的​校准​和​工厂​校准​服务​可​确保​您​始终​得到​准确​的​测量​结果。

内容​推荐

使用​CompactDAQ​为​大型​专用​车​创建​高性能​便​携​式​排​气​测试​系统。

观看​视频​系列，​了解​如何​开始​使用​CompactDAQ​和​LabVIEW。

温度、​振动、​应变、​负载​和​声音​都可​使用​特定​传感器​进行​测量，​以​满足​特定​需求。

CompactDAQ​系统​的​补充​产品

CompactDAQ​构​建​指南

本​指南​介绍​了​CompactDAQ​系统​的​组成​部件​以及​电源、​安装、​外壳​和​接地​等​实际​考量​因素。

模拟​信号​数字​化​指南

了解​如何​将​传感器​连接​到​仪器，​实现​适当的​信号​调理，​并​减少​系统​中的​潜在​误差​源。

LabWindows​标志​根据​Microsoft Corporation​的​许可​使用。 Windows​是​Microsoft​公司​在​美国​和​其他​国家​的​注册​商标。