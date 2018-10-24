2. 5G​使用​新​频谱

5G​网络​将​使用​哪些​频​谱​这​一​问题​非常​值得​考虑，​而​答案​业​正在​慢慢​变得​更加​清晰。 5G​研究​之初，​许多​人​对​5G​使用​毫米波​频​谱​的​这​一​可能性​充满​期待。​这​将​是​解决​方案​的​一个​重要​部分。 然而，​从​短期​来看，​低于​6 GHz​的​频​谱​和​毫米波​频​段​是​其中​的​重要​部分。 第​15​版​概述​了​几组​专门​针对​2.5 GHz​到​40 GHz​范围​内的​NR​部署​的​新​频​谱。 两​个​更​直接​部署​到​移动​应用​的​频​段​是​3.3 GHz~3.8 GHz​和​4.4 GHz~5.0 GHz。 早在​2018​年，​3.3 GHz~3.8 GHz​频​段​就有​可能​直接​部署​到​5G​网络。 美国、​欧洲​和​亚洲​各国​的​监管​机构​已经​放开​了​5G​频​段​的​使用​频​谱。 此​频​段​的​高​带​宽​对​运营​商​来说​非常​有​吸引力。 但​低于​40 GHz​的​频​谱​仅仅​是​一个​开始。 未来​的​3GPP​版本​将​可​允许​使用​高达​86 GHz​的​频​谱。