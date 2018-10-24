关于​5G​新​空​口​不可​不知​的​五件事

3GPP Release 15​对​5G​新​空​口​（NR）​移动​通信​标准​进行​了​正式​定义。 了解​该​标准​的​新​功能​以及​相应​的​设计​和​测试​解决​方案。

 

1. New Radio（NR）​就是​指​5G​新​空口

新​空​口​或​5G NR​可能​不是​最​原始​的​表述，​但​第​3​代​合作​伙伴​计划​（3GPP）​称​之​为​第​15​版​的​产物。​NR​等​同​于​移动​通信​行业​使用​LTE​来​描述​4G​技术​或 UMTS​来​描述​3G​技术。 第​15​版​规范​草案​于​2017​年​12​月​获得​批准，​预计​将​于​2019​年​中期​完成。 第​15​版​仅仅​是​一个​开始，​因为​它​只​规定​了​5G​移动​通信​标准​的​第一​阶段。 版本​16​提供​了​第二​阶段​的​规范，​预计​将​于​2019​年​12​月​完成。

2. 5G​使用​新​频谱

5G​网络​将​使用​哪些​频​谱​这​一​问题​非常​值得​考虑，​而​答案​业​正在​慢慢​变得​更加​清晰。 5G​研究​之初，​许多​人​对​5G​使用​毫米波​频​谱​的​这​一​可能性​充满​期待。​这​将​是​解决​方案​的​一个​重要​部分。 然而，​从​短期​来看，​低于​6 GHz​的​频​谱​和​毫米波​频​段​是​其中​的​重要​部分。 第​15​版​概述​了​几组​专门​针对​2.5 GHz​到​40 GHz​范围​内的​NR​部署​的​新​频​谱。 两​个​更​直接​部署​到​移动​应用​的​频​段​是​3.3 GHz~3.8 GHz​和​4.4 GHz~5.0 GHz。 早在​2018​年，​3.3 GHz~3.8 GHz​频​段​就有​可能​直接​部署​到​5G​网络。 美国、​欧洲​和​亚洲​各国​的​监管​机构​已经​放开​了​5G​频​段​的​使用​频​谱。 此​频​段​的​高​带​宽​对​运营​商​来说​非常​有​吸引力。 但​低于​40 GHz​的​频​谱​仅仅​是​一个​开始。 未来​的​3GPP​版本​将​可​允许​使用​高达​86 GHz​的​频​谱。

3.​波束​形成​将​发挥​重大​作用

为了​优​化​移动​设备​的​信号​强度，​NR​使用​了​模拟​和​数字​波束​成形​的​组合。 对于​移动​通信​来说，​波束​成形​并不​是​新​词，​因为​现在​LTE​网络​已经​在​广泛​使用​数字​波束​成形​技术。 然而，​对于​5G，​信号​传播​的​挑战​和​较​小​的​天线​尺寸​激发​了​模拟​波束​形成​技术​的​广泛​应用。 在​24 GHz​以上，​较​窄​波束​宽度​的​模拟​波束​成形​可​使​5G​基​站​更​有效​地​控制​下​行​链​路​信号。 该​过程​首先​涉及​波束​扫描，​因此​基​站​可以​识别​特定​移动​设备​的​最​有效​波束​位置。 这种​方法​可​让​下​行​链​路​传输​的​接收​者​受益​于​更高​的​信号​强度 - 特别​是在​使用​更​高阶​的​调制​方案​的​情况​下。 然而，​波束​形成​最终​会​带来​重大​的​测试​挑战。 不仅​需要​对​每​个​波束​进行​特性​分析​和​测试，​而且​空中​测量​对于​验证​无线​电​性能​也​非常​重要。

4. 第一​台​5G​设备​仍​将​依赖​LTE

5G NR​第一​阶段​最终​将​包含​独立​组​网​和​非​独立​组​网​模式。 在​非​独立​组​网​模式​下，​移动​设备​同时​使用​4G​和​5G​网络，​保持​与​LTE eNB​和​5G gNB​的​连接。 2017​年​12​月​完成​的​非​独立​组​网​模式​规范，​独立​组​网​模式​的​完成​时间​将与​第​15​版​的​时间​一样，​也就是​2018​年​年​中。 同时，​新​空​口​将​同时​使用​LTE​和​NR​收​发​器，​对​提高​电源​效率​和​减少​干扰​给予​较​多​的​关注。

5. 第一​阶段​仍​将​基于​OFDM​波形

尽管​已经​为​5G​提出​了​许多​候选​波形，​但​NR​的​第一​阶段​使用​正交​频​分​复​用​（OFDM）​波形。 在​5G NR​下​行​链​路​中​使用​的​OFDM​具体​形式​是​循环​前​缀​——​OFDM​也是​LTE​标准​中​下​行​链​路​信号​采用​的​波形。 但是，​与​LTE​不同，​5G NR​还​在​上​行​链​路​中​使用​基于​CP-​OFDM​和​DFT-​S-​OFDM​的​波形。 还有​一点​与​LTE​不同​的是，​5G NR​允许​子​载波​间隔​存在​显著​变化。 LTE​子​载波​之间​的​间隔​几乎​总是​15kHz，​而​5G NR​允许​子​载波​采用​15kHz×2n​的​灵活​间隔​方案。 在​5G NR​中，​允许​的​最大​子​载波​间隔​为​240 kHz，​这​仅​用于​载波​带​宽​为​400 MHz​的​场景。

技术​白皮书：

5G​新​空​口​物理​层​介绍

了解​最新​制定​的​5G​新​空​口​物理​层​标准​将​如何​进一步​实现​5G，​内容​包括：

  • 选择​重要​的​OFDM​波形
  • 灵活​且​可​扩展​的​参数​集​(numerology)​的​优势
  • mmWave​频率​支持​以及​多​用户​MIMO​支持
  • 通过​Bandwidth part，​提高​频​谱​利用率

基于​5G​新​空​口​的​创新

鉴于​其​采用​新​频​段、​更高​带​宽​和​新的​波束​成形​技术，​5G​将给​设计​和​测试​工程​师​带来​严峻​挑战，​这些​挑战​可能​令人​望​而​却步，​但​别​担心，​NI​将​随时​为​您​提供​帮助。

重要​5G​应用

研究​人员​正在​利用​NI​产品​更​快​地​开发​下一代​无线​通信​系统。

NI​正在​帮助​工程​师​们​更​快速​测试​RFIC，​包括​5G​功率放大器​和​收​发​器。