使用DIAdem挖掘和管理数据，它自配的数据管理系统可即时提供高级搜索和复杂的数据挖掘功能。
DIAdem的NAVIGATOR面板用于获取外部数据概述，浏览文件内的数据，搜索数据以及加载和保存数据。 使用DIAdem NAVIGATOR面板，无论数据的大小或数据量如何，您都可以快速搜索查找数据。 观看此视频，快速了解DIAdem NAVIGATOR面板。
图1： DIAdem NAVIGATOR
每个版本的DIAdem软件都运用了DataFinder技术，以My DataFinder的形式呈现，它会不断监测并系统性地访问所定义搜索区域中的文件。 使用DataPlugins访问不同的文件格式，每个数据文件的元数据将自动编入索引，可在DIAdem中进行搜索。 设置为定期更新后，就可以搜索新数据文件，My DataFinder会立即识别索引数据的更改。 My DataFinder有两个搜索界面 - 简单和高级。 使用简单搜索，您可以像使用Google或Yahoo这样的互联网搜索工具一样输入搜索字符串。 高级搜索则可以根据数据文件的描述属性来对搜索进行参数化。 两个搜索都会返回与查询相匹配的文件、组或通道列表。 您可以优化搜索或加载数据，并开始在DIAdem中进行分析和报告。 阅读本白皮书，了解有关DataFinder技术的更多信息。
数据插件扩展了LabVIEW、DIAdem和NI DataFinder的数据文件访问功能。 数据插件属于VBScript，可用于读取自定义文件格式。 NI提供超过200个数据插件供您下载和使用，或者访问ni.com/dataplugins，了解如何自行创建数据插件。 使用此交互式流程图，查看有关数据插件和DIAdem的更多资源。