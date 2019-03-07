Home 创新 white-​papers

使用​DIAdem​挖掘​和​管理​数据

已​更新 Mar 7, 2019

概览

使用​DIAdem​挖掘​和​管理​数据，​它​自​配​的​数据​管理​系统​可​即时​提供​高级​搜索​和​复杂​的​数据​挖掘​功能。

 

下载​免费​的​DIAdem​试用版

DIAdem NAVIGATOR

DIAdem​的​NAVIGATOR​面板​用于​获取​外部​数据​概述，​浏览​文件​内的​数据，​搜索​数据​以及​加​载​和​保存​数据。 使用​DIAdem NAVIGATOR​面板，​无论​数据​的​大小​或​数据​量​如何，​您​都可以​快速​搜索​查找​数据。 观看​此​视频，​快速​了解​DIAdem NAVIGATOR​面板。 

Managing and Mining Your Test Data

 

 

图​1： DIAdem NAVIGATOR 

DataFinder​技术

每​个​版本​的​DIAdem​软件​都​运用​了​DataFinder​技术，​以​My DataFinder​的​形式​呈现，​它​会​不断​监测​并​系统​性​地​访问​所​定义​搜索​区域​中的​文件。 使用​DataPlugins​访问​不同​的​文件​格式，​每​个​数据​文件​的​元​数据​将​自动​编​入​索引，​可在​DIAdem​中​进行​搜索。 设置​为​定期​更新​后，​就​可以​搜索​新​数据​文件，​My DataFinder​会​立即​识别​索引​数据​的​更改。 My DataFinder​有​两​个​搜索​界面 - 简单​和​高级。 使用​简单​搜索，​您​可以​像​使用​Google​或​Yahoo​这样​的​互​联​网​搜索​工具​一样​输入​搜索​字符​串。 高级​搜索​则​可以​根据​数据​文件​的​描述​属性​来​对​搜索​进行​参数​化。 两​个​搜索​都会​返回​与​查询​相​匹配​的​文件、​组​或​通道​列表。 您​可以​优​化​搜索​或​加​载​数据，​并​开始​在​DIAdem​中​进行​分析​和​报告。 阅读​本​白皮书，​了解​有关DataFinder​技术的​更多​信息。 

数据​插件

数据​插​件​扩展​了​LabVIEW、​DIAdem​和​NI DataFinder​的​数据​文件​访问​功能。 数据​插​件​属于​VBScript，​可​用于​读​取自​定义​文件​格式。 NI​提供​超过​200​个​数据​插​件​供​您​下载​和​使用，​或者​访问ni.com/​dataplugins，​了解​如何​自行​创建​数据​插​件。 使用此交互​式​流程图，​查看​有关​数据​插​件​和​DIAdem​的​更多​资源。

DIAdem​的​主要​数据​挖掘​和​管理​功能

  • 使用​DataFinder​根据​数据​的​描述​性​属性​挖掘​数据
  • 使用​数据​插​件​加​载​以​任何​格式​保存​的​数据​文件
  • 使用总​线​日志​转换器导入​CAN、​LIN​和​FlexRay​数据
  • 使用​ASCII​导入​向导​生成​数据​插件
  • 使用​DIAdem​数据​门户​管理​您​导入​和​分析​的​数据
  • 同时​加​载​和​管理​多​达​65,535​列​数据，​超过​1000​亿​个​数据值
  • >​导入​DAT、​TDM、​ASCII、​二​进制、​Excel、​NI LabVIEW、​LVM、​DIF、​EGV、​ERG、​LAX、​GPX、​NMEA、​MME、​TDF、​RPC3、​TEAC、​nCode、​ATF、​MP3、​WAV​等​文件​格式
  • 直接​导航​和​加​载​SAM-​ODS、​NI VI​记录​仪、​LabVIEW​数据​记录​和​监​控​模​块​以及​NI Lookout​实​时​数据​库​的​数据
  • 基于​SQL、​ODBC、​ADO​和​AOP (ASAM)​协议​利用​标准​读/​写​数据库
  • 将​结果​导出​到​二​进制、​ASCII​和​Excel​文件​和​数据库