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电厂​预测​性​维护​策略​与​相应​解决​方案

已​更新 Mar 19, 2019

目录

  1. 介绍
  2. 问题​比​你​想象​中的​严重
  3. 更好​的​方法？
  4. 传统​方法
  5. 一种​新的​方法

介绍

公然​挥霍​式​的​资本​性​支出​已经​成为​过去​时​了。 电力​公司​依靠​维护​管理​人员​来​确保​涡轮​机​和​压缩​机​等​重要​资产​以及​泵、​电机​等​辅助​型​设备​更​高效​地、​更​持久​地​运行。 然而，​这些​挑战​仅仅​是​问题​的​开始。 维护​管理​人员​每天​都要​面对​许多​运营​挑战，​比如​机器​维修​费用、​机器​重置成本、​工人​安全​隐患​以及​设备​老化​等。 虽然​维护​管理​人员​采用​了​各种​维护​技术---​称为​维护​组合，​但是​由于​前期​成本​高昂，​通常​较​为​先进​的​维护​技术​都​被​保留，​仅​用于​最​关键​资产​的​维护。

在​最​常见​的​情况​下，​维护​管理​人员​依赖​于​对​设备​资产​进行​定期​（预防​性）​维护。 这​也是​我们​在​日常生活​中​比较​认可​的​一种​做法，​正如​我们​每天​刷牙、​每​三个月​给​我们​的​汽车​换​一次​油​一样。 我们​都​习惯​于​采用​定期​维护​的​方式​来​保证​事情​按照​原先​的​秩序​运行。 因此，​在​设备​的​维护​中​这种​定期​维护​的​方式​是​一种​默认​的​惯例，​这​一点​并​不足​为​奇。 这种​定期​维护​计划​是​维修​管理​人员​延长​设备​正常​运行​时间​及​节省​高​额​设备​维修​费用​的​一种​简单​方法。

事实​上，​定期​或​预防​性​维护​策略​是​维持​设备​正常​运行​的​方案​中​最糟糕​的​一种。

预防​性​维护​方法​会​导致​维护​人员​将​他们​的​大部分​时间​花​在​解决​一个​又​一个​的​危机​上，​以​尽可能​减少​设备​故障​产生​的​影响。 而​随着​公司​对​效率​和​预算​的​审核​要求​越来越​严格，​这些​管理​人员​通常​觉得​没有​资源​也没有​时间​去​研究​更好、​更​主动​的​维护​方法。 现在​是​时候​深​吸​一​口气​往后​退一步​了。 是​时候​开始​评估​一种​整体​性的​维护​策略​了， 也是​时候​调整​我们​的​维护​组合​了。

事实​上，​定期​或​预防​性​维护​策略​是​维持​关键​和​辅助​型​设备​正常​运行​的​维护​组合​方案​中​最糟糕​的​一种​方案。 这类​维修​计划​的​成本​实际​上​比​机器​运行​到​出现​故障​的​成本​要​高。 因为​很多​时间、​精力​以及​金钱​都​浪费​在​维护​完全​正常​运转​的​设备​上。 反过来​也是​一样；​在​小​问题​升级​到​大​问题​之前​必须​对​其​进行​修复。 如果​及早​检测​到，​那么​一个​轴承​的​小小​缺陷​可以​快速​而​容易​地​解决，​但是​如果​没有​进行​检查，​那么​该​问题​可能​会​逐渐​变​严重​并​带来​更大​的​问题。 好​在​有​一种​更好​的​方法​可以​在​小​问题​演变​成为​成本​高昂​的​难题​之前​加以​检测​并​解决，​而且​这种​方法​不需要​对​机器​进行​没有​必要​的​或者​过度​的​维护。

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问题​比​你​想象​中的​严重


​这个​问题​可能​比​你​想象​中的​要​严重。 这种​情况​不仅​发生​在​发电​应用​中，​而是​几乎​存在​于​所有​使用​关键​设备​的​应用​中。 美国​电力​研究院​(EPRI)​以​美元​对​不同​维护​技术​每年​每​马力​(HP)​的​维护​成本​进行​了​对比。 研究​人员​发现​定期​维修​的​成本​最高，​每​马力​要​花费​24​美元。 突发​性​（运行​至​故障）​维护​策略​的​成本​其次，​每​马力​17.00​美元，​但​可能​存在​安全​隐患​导致​的​额外​成本。 根据​EPRI​的​调查，​对于​发电​应用​中​使用​的​泵​和​电机​等​设备，​定期​维护​一个​1,000​马力​的​泵​每年​大约​需要​花费​2.4​万​美元，​而​突发​性​维护​策略​每年​的​成本​是​1.7​万​美元。 这​看起来​并不​是​很多，​但是​如果​乘​以​整个​公司​的​设备​数量​（1,500​台），​那么​这​两​个​数字​就​分别​飞涨​到​3,600​万​美元​和​2,500​万​美元。 随着​这些​数字​不断​增加，​我们​很​容易​理解​为什么​设备​维护​是​一个​如此​重要​的​话题。 事实​上，​正如​福​布​斯​杂志​上所​说的：​花​在​预防​性​（定期）​维护​的​费用​中，​每​3​美元​有​1​美元​是​浪费​的。 一个​工厂​巨额​的​资产​维护​成本​可以​帮助​我们​大致​了解​设备​维护​所需​的​成本，​但是​这里​我们​仅仅​只是​想​说明​设备​管理​不善​的​代价。

美国​超过​50%​的​发电​设备​已经​使用​了​超过​30年

为了​确定​设备​管理​不善​导致​的​真正​成本，​我们​更​进一步​来看​一下​这个​问题。 维护​一个​泵​会​产生​许多​相关​成本，​比如​每年​大约​2.4​万​美元​的​定期​维护​成本，​而​涡轮​机​的​维护​成本​就​更高​了，​达​1​千万​美元。 而且​还​需要​算上​计划​之外​的​隐​性​采购​成本​及其​相关​的​运营​成本。 例如，​根据​美国​Corporate Executive Board​公司​进行​的​一项​调查​表明，​如果​考虑​运营​和​物流​成本，​计划​外​采购​的​一个​17​美元​风​扇​可能​会​最终​产生​117​美元​的​费用。 但是​这些​费用​与​发电​设备​故障​导致​的​损失​相比​根本​是​小巫​见​大​巫，​发电​设备​故障​不仅​会​停电、​导致​巨大​的​经济​损失，​而且​还​会​带来​负面​的​公众​影响。 因此，​避免​设备​故障​而​导致​停​机​对于​电力​公司​的​运营​至​关​重要。 Electric Power Monthly​的​一份​报告​指出，​美国​能源​信息​署​发现​美国​超过​50%​的​发电​设备​已经​使用​了​超过​30​年。 这​大大​增加​了​设备​故障​的​可能性，​根据​不同​类型​设备，​很可能​会​导致​电力​供应​中断​或​不​稳定。 在​西欧，​这​一​情况​更加​糟糕，​75%​的​发电​设备​已经​进入​使用​寿命​的​后半段。 我们​需要​更好​的​方法​来​确保​设备​的​可靠性，​以​提高​正常​运行​时间，​避免​损失。

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更好​的​方法？

在​上​文​提到​的​美国​电力​研究​协会​的​研究​中，​研究​人员​找到​了​一种​更​为​可靠​的​维护​策略。 他们​发现​预测​性​维护​策略​是​最​具​成本​效益​的​一种​策略，​每​马力​仅​需​花费​9​美元，​而且​避免​了​灾难​性​故障​导致​的​连​带​损坏​风险。 通过​采用​预测​性​维护​方案，​运营​和​维护​管理​人员​能够​了解​机器​何时​将会​发生​故障，​而且​能够​事先​获得​足够​的​信息​来​进行​必要​的​准备​和​解决​问题，​以​尽可能​减少​停​机​时间。 从​表面上​看，​这​似乎是​一种​没有​缺点​的​最优​化​方案。 公司​不仅​可以​节省​维护​成本，​还​可以​确保​更​长​的​正常​运行​时间。

预测​性​维护​策略​是​最​具​成本​效益​的​一种​策略，​每​马力​仅​需​花费​9​美元，​而且​避免​了​灾难​性​故障​导致​的​连​带​损坏​风险。

但是，​诸​多​因素​导致​公司​不能​采用​这种​预测​性​维护​策略​或​享受​这种​策略​带来​的​好处。 这些​因素​主要​与​实现​这​一​战略​的​传统​方法​有关，​而不是​预测​性​维护​策略​本身​的​问题。 这​两​种​传统​方法​分别​是： （1）​完全​的​端​对​端​自动​化​解决​方案，​这种​方案​覆盖​了​从​现场​勘测、​安装​到​远程​监​控​的​全部​过程。 （2）​手​动​解决​方案，​技术​人员​以及​专家​们​定期​地​检查​每​台​设备​并​采集​测量​数据，​然后​回去​进行​分析。

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传统​方法

为了​理解​围绕​这​两​种​方法​的​问题，​我们​可以​将​机器​的​健康​想​成​我们​自己​的​身体​健康。 每年​进行​一次​健康​检查​是​一种​常见​的​方法​来​评估​我们​的​整体​健康​状况​并​预测​可能​出现​的​健康​问题。 设想​您​去​找​家庭​医生​时，​在​候诊室​坐了​一个​小时，​最后​您​终于​见到​了​医生，​医生​给​您​量​了​体温，​但​仅仅​只是​测量​体温。 为了​检查​得​更​全面，​她​测量​了​您​身体​不同​部位​的​体温，​然后​给​您​开​具​了​一份​健康​状况​良好​的​诊断​报告。 整个​过程​没有​其他​交流，​然后​她​送​您​离开，​当然，​是在​您​付​完​钱​之后。 对于​这样​一个​场景，​从​医疗​保健​的​角度​上​看​好像​每件​事情​都是​不可​理解​的。 但是，​这​正是​很多​公司​对​机器​进行​维护​的​方法。 他们​仅仅​在​机器​上​安装​加速度​计，​然后​仅仅​通过​振动​来​监测​机器​的​健康​状况，​这​就好​比​医生​仅仅​将​体温​作为​病人​整体​健康​状况​的​指标​一样。 虽然​振动​可以​很好​地​反映​健康​状况，​但是​这​并不​是​唯一​的​指标。 在​传统​的​方法​中，​数量​有限​的​诊断​工具​就是​一大​问题​—​不管是​在​手​动​检查​还是​自动​检查​中​都是​如此。 这​两​种​方法​都有​各自​的​缺点，​手​动​解决​方案​中​技术​人员​缺少​测量​和​分析​其它​传感器​的​专业​知识，​而​自动​化​方案​中，​测量​平台​缺乏​灵活​性，​无法​集成​或​支持​新的​或者​自​定义​的​传感器。

记住​这次​行程​的​终​极​目标​是 全面​了解​您​的​整体​健康​状况

现在​我们​回到​找​医生​体检​的​比喻。 您​决定​进行​详细​的​检查，​确保​自己​的​健康​状况​良好。​为此，​您​需要​去​找​另一​名​医生​来​帮​您​测量​血压​和​胆固醇​指标。 同样​地，​您​需要​付​费​给​这位​医生，​然而​最后​得到​的​却​是​一份​仅仅​基于​血压​和​胆固醇​的​评估​报告。 这​听起来​很​傻，​但是​它​却​是​传统​机器​健康​评估​方案​的​真实​反映。 维护​管理​人员​试图​为​他们​的​设备​进行​更加​全面​的​诊断，​但​结果​还是​非常​片面​的​评估。 这​是​他们​将​多种​不同​的​监测​系统​拼凑​起来​进行​测量​导致​的。 最后，​就​如同​去​找​不同​的​医生​做​检查​一样，​如果​将​这种​监测​方案​应用​于​所有​设备，​不仅​成本​高昂，​而且​困难​重重，​这​是​因为​初始​系统​的​前期​成本、​后​续​增加​系统​的​成本，​以及​将​所有​系统​想​集成​的​成本​都​非常​高。

另一方面，​公司​可以​使用​手​动​进行​测量，​这种​方案​从​理论​上​看​相对​便宜，​但是​在​实际​中，​这种​方法​不能​应用​于​监测​大量​设备。 测量​和​分析​所​需要​的​技术​知识​以及​劳动​力​老​龄​化​的​现状​使得​公司​无法​随意​地​增加​测量​人员。 即使​真实​情况​并非​如此，​使用​这种​方法​我们​也​无法​实现​规模​经济。​需要​监测​的​设备​数量​增加​五​倍，​那么​成本​也​会​增加​五​倍，​而且​需要​更多​人员。​比如，​设备​是​2000​台​时，​每​个​月​需要​30​个人​进行​6​万​次​测量，​而​当​设备​增加到​1​万​台​时，​每​个​月​就​需要​有​150​人​执行​30​万​次​测量。 为什么？ 因为​人​无法​分身。 增加​不同​的​传感器​会​导致​需要​更多​的​人员，​因为​不同​的​测量​需要​不同​的​专业​知识。 正是​测量​的​这种​本质​使得​这种​方法​非常​的​低​效。 专业​人员​花​在​手​动​采集​数据​的​时间​高达​80%，​而​只有​20%​的​时间​用​来​主动​分析​这些​数据​以及​发现​根本​原因，​以​避免​未来​代价​高昂​的​维修。 另外，​由于​数据​是​由​不同​人员​手​动​采集​的，​因此​数据​之间​可能​没有​关联​性，​甚至​毫无​用处。

我们​需要​一种​更好​的​方案​进行​状态​监测。

我们​总结​一下​上述​比喻，​记住​这次​行程​的​终​极​目标​是​全面​了解​您​的​整体​健康​状况。​在​拜访​了​多个​医生​并​得到​不同​诊断​结果​后，​您​肯定​决定​很​郁闷。 每​个​医生​使用​独立​的​工具​来​评估​您​的​健康​状况，​但是​却没有​能力​整合​您​的​所有​健康​数据。 因此​您​得不到​一个​全面​或者​精确​的​健康​评估，​因为​这些​医生​不可能​聚​到​一起​交流​他们​所​观察​到​的​结果，​并​给​出​精确​的​诊断。 综合​以上​因素，​您​身体​检查​结果​是不​确定​的，​而且​还​浪费​了​您​的​时间​以及​金钱。 这​并不​是​因为​医生​不想​给​您​一份​全面​的​评​测​结果，​而是​受限于​他们​的​角色、​仪器​以及​与​其他​医生​或者​病人​（也就是​您）​进行​交流​的​能力。 使用​独立​的​监测​系统​进行​检测​时​（有​时候​是​手工​输入​数据），​这种​情况​时常​发生。 不仅仅是​监测​系统​之间​以及​监测​系统​与​企业​系统​之间​无法​进行​通信，​而且​您​也没有​办法​自己​进行​分析，​因为​没有​可以​访问​原始​数据​的​路径。

总的来说，​传统​方法​主要​存在​以下​四​个​方面​的​问题：

  •  •​灵活​性– 与​大量​传感器​集成
  •  •​可​扩展​性 –​在​财务​和​后勤​方面​能够​进行​扩展​以​覆盖​所有​设备​的​可能性
  •  •​可​访问​性 –​在​企业​层面​上​可以​轻松​地​集成​和​分析​原始​数据
  •  •​成本 – 端​对​端​解决​方案​的​资本​支出

我们​需要​一种​更好​的​方案​进行​状态​监测。 该​方法​应​能够​提供​全面​的​机器​健康​信息，​而且​要​具有​足够​高​的​成本​效益​来​应用​于​更多​设备，​同时​还有​足够​灵活​来​支持​机器​监测​所需​的​新​传感器​和​技术。

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一种​新的​方法

幸运​的是，​现在​有​一种​新的​基于​平台​的​状态​监测​方法​可​帮助​您​重新​掌握​维护​策略​的​控制​权。 为了​解决​传统​维护​组合​所​面临​的​挑战，​这种​平台​必须​提供：

  • •​灵活​的​解决​方案 - 满足​您​规模​不断​发展​的​需求，​比如：​支持​新​算法、​支持​各种​I/​O​和​新​传感器，​扩展​到​多​数量​系统​的​能力。
  • •​开放​性 -​允许​您​访问​原始​工程​测量​数据，​采用​创新​的​分析​技术，​以及​扩展​解决​方案​来​满足​您​维护​计划​需求。
  • •​与​第三​方​硬件​和​软件​包​的​互​操作性 - 使​您​可以​集成​现有​CMMS​和​ERP​系统​以及​企业​软件​使用​的​任何​历史​数据​库​或​流程​管理。
  • •​坚固​的​机械​设计​以及​丰富​的​算法库
  • •​高​性​价​比​的​软​硬件​监测​方案 - 可以​让​您​将​在​线​状态​监测​方案​应用​于​大量​旋转​机械​设备
  • •​服务 - 帮助​您​快速​实现​设备​直接​或​通过​外部​网络​连接​到​IT​基础​设施​的​端​对​端​解决​方案

 

现在​有​一种​新的​基于​平台​的​状态​监测​方法​可​帮助​您​重新​掌握​维护​策略​的​控制​权。

NI InsightCM™ Enterprise​为​这​一​困境​提供​了​解决​方案。 NI InsightCM™ Enterprise​是​一​款​可​立即​部署​的​在​线​状态​监测​软​硬件​解决​方案，​旨​在​帮助​公司​通过​了解​旋转​设备​的​健康​状态​来​制定​和​优​化​运营​和​维护​计划。 这​一​可​扩展​的​套​件​可​采集​和​分析​测量​数据、​生成​报警、​允许​用户​可​视​化​管理​数据​和​结果，​并​简化​了​监测​系统​的​批量​化​远程​管理。 NI InsightCM Enterprise​提供​了：

  • •​内​置​分析​和​报警​功能​以及​远程​交互​式​可​视​化​波形​数据
  • •​每​个​服务​器​可​支持​数百​个​采集​设备
  • •​使用​集成​的​硬件​选项​来​支持​振动​和​过程​测量
  • •​远程​管理​监测​系统​和​用户
  • •IT​支持​的​安全​特性，​包括​用户​和​设备​身份​验证

借助​这些​新的​解决​方案，​您​就​可以​重新​掌握​维护​组合​的​控制​权​并​主动​地​管理​您​的​设备。

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