为了​理解​围绕​这​两​种​方法​的​问题，​我们​可以​将​机器​的​健康​想​成​我们​自己​的​身体​健康。 每年​进行​一次​健康​检查​是​一种​常见​的​方法​来​评估​我们​的​整体​健康​状况​并​预测​可能​出现​的​健康​问题。 设想​您​去​找​家庭​医生​时，​在​候诊室​坐了​一个​小时，​最后​您​终于​见到​了​医生，​医生​给​您​量​了​体温，​但​仅仅​只是​测量​体温。 为了​检查​得​更​全面，​她​测量​了​您​身体​不同​部位​的​体温，​然后​给​您​开​具​了​一份​健康​状况​良好​的​诊断​报告。 整个​过程​没有​其他​交流，​然后​她​送​您​离开，​当然，​是在​您​付​完​钱​之后。 对于​这样​一个​场景，​从​医疗​保健​的​角度​上​看​好像​每件​事情​都是​不可​理解​的。 但是，​这​正是​很多​公司​对​机器​进行​维护​的​方法。 他们​仅仅​在​机器​上​安装​加速度​计，​然后​仅仅​通过​振动​来​监测​机器​的​健康​状况，​这​就好​比​医生​仅仅​将​体温​作为​病人​整体​健康​状况​的​指标​一样。 虽然​振动​可以​很好​地​反映​健康​状况，​但是​这​并不​是​唯一​的​指标。 在​传统​的​方法​中，​数量​有限​的​诊断​工具​就是​一大​问题​—​不管是​在​手​动​检查​还是​自动​检查​中​都是​如此。 这​两​种​方法​都有​各自​的​缺点，​手​动​解决​方案​中​技术​人员​缺少​测量​和​分析​其它​传感器​的​专业​知识，​而​自动​化​方案​中，​测量​平台​缺乏​灵活​性，​无法​集成​或​支持​新的​或者​自​定义​的​传感器。

记住​这次​行程​的​终​极​目标​是 全面​了解​您​的​整体​健康​状况

现在​我们​回到​找​医生​体检​的​比喻。 您​决定​进行​详细​的​检查，​确保​自己​的​健康​状况​良好。​为此，​您​需要​去​找​另一​名​医生​来​帮​您​测量​血压​和​胆固醇​指标。 同样​地，​您​需要​付​费​给​这位​医生，​然而​最后​得到​的​却​是​一份​仅仅​基于​血压​和​胆固醇​的​评估​报告。 这​听起来​很​傻，​但是​它​却​是​传统​机器​健康​评估​方案​的​真实​反映。 维护​管理​人员​试图​为​他们​的​设备​进行​更加​全面​的​诊断，​但​结果​还是​非常​片面​的​评估。 这​是​他们​将​多种​不同​的​监测​系统​拼凑​起来​进行​测量​导致​的。 最后，​就​如同​去​找​不同​的​医生​做​检查​一样，​如果​将​这种​监测​方案​应用​于​所有​设备，​不仅​成本​高昂，​而且​困难​重重，​这​是​因为​初始​系统​的​前期​成本、​后​续​增加​系统​的​成本，​以及​将​所有​系统​想​集成​的​成本​都​非常​高。

另一方面，​公司​可以​使用​手​动​进行​测量，​这种​方案​从​理论​上​看​相对​便宜，​但是​在​实际​中，​这种​方法​不能​应用​于​监测​大量​设备。 测量​和​分析​所​需要​的​技术​知识​以及​劳动​力​老​龄​化​的​现状​使得​公司​无法​随意​地​增加​测量​人员。 即使​真实​情况​并非​如此，​使用​这种​方法​我们​也​无法​实现​规模​经济。​需要​监测​的​设备​数量​增加​五​倍，​那么​成本​也​会​增加​五​倍，​而且​需要​更多​人员。​比如，​设备​是​2000​台​时，​每​个​月​需要​30​个人​进行​6​万​次​测量，​而​当​设备​增加到​1​万​台​时，​每​个​月​就​需要​有​150​人​执行​30​万​次​测量。 为什么？ 因为​人​无法​分身。 增加​不同​的​传感器​会​导致​需要​更多​的​人员，​因为​不同​的​测量​需要​不同​的​专业​知识。 正是​测量​的​这种​本质​使得​这种​方法​非常​的​低​效。 专业​人员​花​在​手​动​采集​数据​的​时间​高达​80%，​而​只有​20%​的​时间​用​来​主动​分析​这些​数据​以及​发现​根本​原因，​以​避免​未来​代价​高昂​的​维修。 另外，​由于​数据​是​由​不同​人员​手​动​采集​的，​因此​数据​之间​可能​没有​关联​性，​甚至​毫无​用处。

我们​需要​一种​更好​的​方案​进行​状态​监测。

我们​总结​一下​上述​比喻，​记住​这次​行程​的​终​极​目标​是​全面​了解​您​的​整体​健康​状况。​在​拜访​了​多个​医生​并​得到​不同​诊断​结果​后，​您​肯定​决定​很​郁闷。 每​个​医生​使用​独立​的​工具​来​评估​您​的​健康​状况，​但是​却没有​能力​整合​您​的​所有​健康​数据。 因此​您​得不到​一个​全面​或者​精确​的​健康​评估，​因为​这些​医生​不可能​聚​到​一起​交流​他们​所​观察​到​的​结果，​并​给​出​精确​的​诊断。 综合​以上​因素，​您​身体​检查​结果​是不​确定​的，​而且​还​浪费​了​您​的​时间​以及​金钱。 这​并不​是​因为​医生​不想​给​您​一份​全面​的​评​测​结果，​而是​受限于​他们​的​角色、​仪器​以及​与​其他​医生​或者​病人​（也就是​您）​进行​交流​的​能力。 使用​独立​的​监测​系统​进行​检测​时​（有​时候​是​手工​输入​数据），​这种​情况​时常​发生。 不仅仅是​监测​系统​之间​以及​监测​系统​与​企业​系统​之间​无法​进行​通信，​而且​您​也没有​办法​自己​进行​分析，​因为​没有​可以​访问​原始​数据​的​路径。

总的来说，​传统​方法​主要​存在​以下​四​个​方面​的​问题：

•​灵活​性– 与​大量​传感器​集成

•​可​扩展​性 –​在​财务​和​后勤​方面​能够​进行​扩展​以​覆盖​所有​设备​的​可能性

•​可​访问​性 –​在​企业​层面​上​可以​轻松​地​集成​和​分析​原始​数据

•​成本 – 端​对​端​解决​方案​的​资本​支出

我们​需要​一种​更好​的​方案​进行​状态​监测。 该​方法​应​能够​提供​全面​的​机器​健康​信息，​而且​要​具有​足够​高​的​成本​效益​来​应用​于​更多​设备，​同时​还有​足够​灵活​来​支持​机器​监测​所需​的​新​传感器​和​技术。