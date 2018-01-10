智能​汽车​的​智能​测试

您​的​NI​系统​可​随时​应对​先进​驾驶​辅助​系统​（ADAS）​和​自动​驾驶​汽车、​燃油​和​电​动​动力​系统​以及​先进​车身​和​底盘​系统​不断​变化​的​需求，​帮助​您​自信​地​进行​创新。

确保​您​为​未来​做好​准备

这​不​仅仅​涉及​到​ADAS​和​自动​驾驶​汽车。 汽车​的​各个​方面​都​变得​更加​智能​化，​而​这种​创新​也​带来​了​新的​测试​挑战。 系统​之间​的​相互​依赖​性​以及​EV​电力​电子​系统、​雷达、​激光​雷达​和​V2X​等​新​技术​正在​不断​增加​测试​的​复杂​性、​成本​和​时间。 凭借​以​软件​为​中心​的​开放​平台​的​灵活​性、​广泛​的​I/​O​和​系统​级​同步，​NI​及其​庞大​的​技术​和​集成​合作​伙伴​生态​系统​已经​准备​好​帮助​您​开发​完整​的​端​到​端​解决​方案​来​完全​模拟​和​测试​当今​和​明天​的​技术。

NI​的​竞争​优势

由​用户​控制​的​自​定义

NI​系统​建立​在​开放​标准​和​模​块​化​硬件​之上，​因此​您​可以​指定​通道​数​和​I/​O​类型。 开放​的​解决​方案​可以​让​您​清楚​系统​的​组成，​并​能​适应​不断​变化​的​需求。

适应​新​技术

利用​最新​的​汽车​技术​保持​竞争​力。 借助​NI​测试​系统，​您​可以​通过​集成​雷达、​摄像​头​以及​其他​任何​新​技术​来​应对​不断​演变​的​技术​蓝图。

无限​可​扩展

利用​不同​I/​O​类型​和​第三​方​组​件​之间​的​高级​同步，​相同​的​软​硬件​可​用于​从​小型​桌面​测试​到​完整​系统​集成​测试​等​各种​规模​的​应用。

无限​信号​操作

用户​可​编​程​FPGA​可​允许​用户​进行​高速​处理​和​分析，​实现​相机​和​协议​测试​等​所需​的​比​特​流​操作、​运行​高速​电机​模型​以及​自​定义​传感器​仿真。

让​无人驾驶​汽车​变成​现实

测试​无人驾驶​汽车

无人驾驶​汽车​在​NI​平台​的​帮助​下​正​日益​变成​现实。​现在​NI​工具​正​广泛​应用​到​全球​的​无人驾驶​汽车​测试​中，​而且​也​可​随着​未来​技术​的​进步​进行​扩展。

了解​详情

了解​如何​开发​硬件​在​环​系统​来​充分​验证​ADAS​系统​（包含​摄像​头​和​雷达）​的​各个​组​件​和​传感器​融合。

了解​法​雷​奥​公司​如何​使用​NI​硬件​和​软件​平台​来​最大​化​不同​摄像​头​之间​的​测试​代码​复​用，​从而​满足​紧迫​的​时间​截​点​和​克服​日益​增加​的​复杂​性。

了解​斯​巴​鲁​公司​如何​使用​NI FPGA​仿真​软​硬件​来​达到​验证​电​动​车​发动​机​控制​单元​所需​的​速度​和​模型​保​真​度。

技术​发展​趋势

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