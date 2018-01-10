智能汽车的智能测试
您的NI系统可随时应对先进驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶汽车、燃油和电动动力系统以及先进车身和底盘系统不断变化的需求，帮助您自信地进行创新。
这不仅仅涉及到ADAS和自动驾驶汽车。 汽车的各个方面都变得更加智能化，而这种创新也带来了新的测试挑战。 系统之间的相互依赖性以及EV电力电子系统、雷达、激光雷达和V2X等新技术正在不断增加测试的复杂性、成本和时间。 凭借以软件为中心的开放平台的灵活性、广泛的I/O和系统级同步，NI及其庞大的技术和集成合作伙伴生态系统已经准备好帮助您开发完整的端到端解决方案来完全模拟和测试当今和明天的技术。
NI系统建立在开放标准和模块化硬件之上，因此您可以指定通道数和I/O类型。 开放的解决方案可以让您清楚系统的组成，并能适应不断变化的需求。
利用最新的汽车技术保持竞争力。 借助NI测试系统，您可以通过集成雷达、摄像头以及其他任何新技术来应对不断演变的技术蓝图。
利用不同I/O类型和第三方组件之间的高级同步，相同的软硬件可用于从小型桌面测试到完整系统集成测试等各种规模的应用。
用户可编程FPGA可允许用户进行高速处理和分析，实现相机和协议测试等所需的比特流操作、运行高速电机模型以及自定义传感器仿真。
让无人驾驶汽车变成现实
测试无人驾驶汽车
无人驾驶汽车在NI平台的帮助下正日益变成现实。现在NI工具正广泛应用到全球的无人驾驶汽车测试中，而且也可随着未来技术的进步进行扩展。
了解法雷奥公司如何使用NI硬件和软件平台来最大化不同摄像头之间的测试代码复用，从而满足紧迫的时间截点和克服日益增加的复杂性。
了解斯巴鲁公司如何使用NI FPGA仿真软硬件来达到验证电动车发动机控制单元所需的速度和模型保真度。
技术发展趋势
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