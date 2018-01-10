这​不​仅仅​涉及​到​ADAS​和​自动​驾驶​汽车。 汽车​的​各个​方面​都​变得​更加​智能​化，​而​这种​创新​也​带来​了​新的​测试​挑战。 系统​之间​的​相互​依赖​性​以及​EV​电力​电子​系统、​雷达、​激光​雷达​和​V2X​等​新​技术​正在​不断​增加​测试​的​复杂​性、​成本​和​时间。 凭借​以​软件​为​中心​的​开放​平台​的​灵活​性、​广泛​的​I/​O​和​系统​级​同步，​NI​及其​庞大​的​技术​和​集成​合作​伙伴​生态​系统​已经​准备​好​帮助​您​开发​完整​的​端​到​端​解决​方案​来​完全​模拟​和​测试​当今​和​明天​的​技术。