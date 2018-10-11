随着​IC​制造​商​持续​引进​创新​工艺​以及​不断​减小​器件​的​几何​尺寸，​他们​需要​保证​这些​变化​所​带来​的​额外​复杂​性​不会​影响​IC​的​长期​可靠性。 随着​技术​发展​日新月异，​半导体​制造​商​必须​在​提高​所​采集​和​分析​的​数据​可靠性​的​同时​降低​测试​成本。 当​需要​以​更​低成本​来​获取​更多​数据​时，​许多​可靠性​工程​师​发现​他们​无法​使用​传统​的​可靠性​解决​方案​来​应对​这​一​问题，​因此​转而​使用​模​块​化、​可​扩展​的​灵活​性​解决​方案​来​满足​这些​需求。