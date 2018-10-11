主页 创新​与​趋势 半导体 晶圆​级​参数​测试

晶圆​级​参数​测试

晶圆​级​测试​工程​师​需要​在​不​牺牲​测量​质量​和​准确​度​的​情况​下​缩短​测试​时间。

更​智能​的​晶圆​级​参数​测试​方法

随着​IC​制造​商​持续​引进​创新​工艺​以及​不断​减小​器件​的​几何​尺寸，​他们​需要​保证​这些​变化​所​带来​的​额外​复杂​性​不会​影响​IC​的​长期​可靠性。 随着​技术​发展​日新月异，​半导体​制造​商​必须​在​提高​所​采集​和​分析​的​数据​可靠性​的​同时​降低​测试​成本。 当​需要​以​更​低成本​来​获取​更多​数据​时，​许多​可靠性​工程​师​发现​他们​无法​使用​传统​的​可靠性​解决​方案​来​应对​这​一​问题，​因此​转而​使用​模​块​化、​可​扩展​的​灵活​性​解决​方案​来​满足​这些​需求。

PXI​平台​资源包

通过​架构​指南、​相关​案例​分析​和​性能​指标，​了解​PXI​平台​用于​半导体​特性​分析​的​基础​知识。

内容​推荐

欧洲​微电子​研究​中心​（IMEC）​使用​PXI​平台，​缩短​了​测试​时间，​降低​了​75%​的​成本，​并​完成​了​以前​无法​进行​的​过程​实验。

PXI​为​可​长​时间​运行​的​每​引​脚​SMU​晶圆​级​可靠性​系统​提供​了​基础​平台，​使​其​可以​集成​最新​的​商用​处理​器​和​高性能​PXI SMU​产品。

NI SMU​兼具​传统​台式​SMU​的​源​和​测量​性能，​同时​搭载​NI​技术，​使​其​更​小巧、​更​快速​且​更​灵活。

产品​和​解决​方案

NI​联盟​伙伴​网络

NI​联盟​伙伴​网络​囊括​了​全球​1,000​多​家​独立​的​第三​方​公司，​旨​在​为​工程​师​提供​完整​的​解决​方案。​从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都可​通过​独一无二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

National Instruments Alliance Partner​是​独立​于​NI​的​商业​实体，​与​NI​之间​不存在​代理、​合伙​或​合资​关系。