晶圆级参数测试
晶圆级测试工程师需要在不牺牲测量质量和准确度的情况下缩短测试时间。
随着IC制造商持续引进创新工艺以及不断减小器件的几何尺寸，他们需要保证这些变化所带来的额外复杂性不会影响IC的长期可靠性。 随着技术发展日新月异，半导体制造商必须在提高所采集和分析的数据可靠性的同时降低测试成本。 当需要以更低成本来获取更多数据时，许多可靠性工程师发现他们无法使用传统的可靠性解决方案来应对这一问题，因此转而使用模块化、可扩展的灵活性解决方案来满足这些需求。
欧洲微电子研究中心（IMEC）使用PXI平台，缩短了测试时间，降低了75%的成本，并完成了以前无法进行的过程实验。
PXI为可长时间运行的每引脚SMU晶圆级可靠性系统提供了基础平台，使其可以集成最新的商用处理器和高性能PXI SMU产品。
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