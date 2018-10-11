最大化直流测量性能的5个最佳工程实践
典型的2线测量无法计算导线的电阻。 这会导致导线上出现电压降，进而产生测量误差。 在进行低电阻和低电压测量时，导线电阻的影响尤其明显。 远程感测法是一种4线测量配置，旨在抵消导线电阻的影响。 在远程感测法中，一对导线连接输出电流，而另一对导线在直接测量待测器件（DUT）端子处的电压。 这种方法可补偿导线的压降并提高测量准确性。
偏移电压的一个常见来源是热电动势。当温度不同的两种金属相接触时，就会产生热电动势。这会形成热电偶，从而将误差电压引入测量电路。由热电动势引起的误差通常在微伏范围内，因此在进行低电压或低电阻测量时，这是一个必须考虑的因素。 偏移补偿和电流反转是消除偏移电压和提高结果准确度的两种方法。
噪声可能来自多种来源，例如电磁干扰或寄生电容。AM/FM无线电、电视和电源线都可能成为电磁干扰源。当带电物体靠近测量电路时就会产生寄生电容。 这可能表现为振荡噪声或测量偏移。 为测量设备添加屏蔽层可减少这些误差源，从而为您的仪器提供更干净的测量信号。
保护层是在测量装置的HI和LO端子之间添加的导电层，具有与HI端子相同的电压电位。 屏蔽层用于防止外部电磁干扰源，而保护层则用于防止漏电流在屏蔽层和测量电路之间流动。 这对于低电流测量尤其重要。 保护层的另外一个好处是，可以减少屏蔽寄生电容的影响，从而缩短信号的稳定时间。
校准是仪器达到其保证规格必不可少的步骤。 大多数人熟悉的是外部校准，也就是将设备送到计量实验室，校正仪器在使用过程中出现的漂移，另一种校准称为自校准，也同样非常重要，用于校正由于设备温度变化引起的误差，确保仪器始终保持规定的精度。 实验室室温的变化或者在工作温度范围内的不同温度下对设备进行测试都会极大影响测量结果。 自我校准可确保您的测量每次都准确无误。
技术白皮书
最大化直流测量性能
通过本指南，了解如何提高电源管理IC、RF功率放大器和其他IC的测量精度和产品质量。 深入探索上述5个最佳工程实践，并了解以下主题：
生产测试领导者需要一种比传统ATE更智能的替代方案，以满足日益复杂的RF和混合信号IC的成本和测试覆盖率要求。
行业领导者正在基于开放的软件定义平台，采用新的半导体实验室测试方法解决最新的射频和混合信号IC测试挑战。
晶圆级测试工程师需要在不牺牲测量质量和精度的情况下缩短测试时间。
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