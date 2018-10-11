校准​是​仪器​达到​其​保证​规格​必不可少​的​步骤。 大​多数​人​熟悉​的是​外部​校准，​也就是​将​设备​送到​计量​实验​室，​校正​仪器​在​使用​过程​中​出现​的​漂移，​另​一种​校准​称为​自​校准，​也​同样​非常​重要，​用于​校正​由于​设备​温度​变化​引起​的​误差，​确保​仪器​始终​保持​规定​的​精度。 实验​室​室温​的​变化​或者​在​工作​温度​范围​内的​不同​温度​下​对​设备​进行​测试​都会​极大​影响​测量​结果。 自我​校准​可​确保​您​的​测量​每次​都​准确​无误。