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最大​化​直流​测量​性能​的​5​个​最佳​工程​实践

无论​是​测试​电源​管理​IC​还是​射频​功率放大器，​高​质量​的​直流​测量​都是​测试​半导体​芯​片​的​基石。 借鉴​这些​基本​的​最佳​工程​做法，​提高​测量​精度​和​产品​质量。

1. 使用​远程​感​测​法​消除​电线​电阻​的​影响

典型​的​2​线​测量​无法​计算​导线​的​电阻。 这​会​导致​导线​上​出现​电压​降，​进而​产生​测量​误差。 在​进行​低​电阻​和​低​电压​测量​时，​导线​电阻​的​影响​尤其​明显。 远程​感​测​法​是​一种​4​线​测量​配置，​旨​在​抵消​导线​电阻​的​影响。 在​远程​感​测​法​中，​一对​导线​连接​输出​电流，​而​另一​对​导线​在​直接​测量​待​测​器件​（DUT）​端子​处的​电压。 这种​方法​可​补偿​导线​的​压​降​并​提高​测量​准确​性。

2. 偏移​电压​补偿

偏移​电压​的​一个​常见​来源​是​热​电动势。​当​温度​不同​的​两​种​金属​相​接触​时，​就​会​产生​热​电动势。​这​会​形成​热电​偶，​从而​将​误差​电压​引入​测量​电路。​由​热​电动势​引起​的​误差​通常​在​微​伏​范围​内，​因此​在​进行​低​电压​或​低​电阻​测量​时，​这​是​一个​必须​考虑​的​因素。 偏移​补偿​和​电流​反转​是​消除​偏移​电压​和​提高​结果​准确​度​的​两​种​方法。

3. 最小​化​外部​噪声

噪声​可能​来自​多种​来源，​例如​电磁​干扰​或​寄生​电容。​AM/​FM​无线​电、​电视​和​电源​线​都​可能​成为​电磁​干扰​源。​当​带电​物体​靠近​测量​电路​时​就​会​产生​寄生​电容。 这​可能​表现​为​振荡​噪声​或​测量​偏移。 为​测量​设备​添加​屏蔽​层​可​减少​这些​误差​源，​从而​为​您​的​仪器​提供​更​干净​的​测量​信号。

4. 通过​保护​层​避免​电流​泄漏

保护​层​是在​测量​装置​的​HI​和​LO​端子​之间​添加​的​导​电​层，​具有​与​HI​端子​相同​的​电压​电位。 屏蔽​层​用于​防止​外部​电磁​干扰​源，​而​保护​层​则​用于​防止​漏​电流​在​屏蔽​层​和​测量​电路​之间​流动。 这​对于​低​电流​测量​尤其​重要。 保护​层​的​另外​一个​好处​是，​可以​减少​屏蔽​寄生​电容​的​影响，​从而​缩短​信号​的​稳定​时间。

5. 了解​校准​的​重要性

校准​是​仪器​达到​其​保证​规格​必不可少​的​步骤。 大​多数​人​熟悉​的是​外部​校准，​也就是​将​设备​送到​计量​实验​室，​校正​仪器​在​使用​过程​中​出现​的​漂移，​另​一种​校准​称为​自​校准，​也​同样​非常​重要，​用于​校正​由于​设备​温度​变化​引起​的​误差，​确保​仪器​始终​保持​规定​的​精度。 实验​室​室温​的​变化​或者​在​工作​温度​范围​内的​不同​温度​下​对​设备​进行​测试​都会​极大​影响​测量​结果。 自我​校准​可​确保​您​的​测量​每次​都​准确​无误。

技术​白皮书

最大​化​直流​测量​性能

通过​本​指南，​了解​如何​提高​电源​管理​IC、​RF​功率放大器​和​其他​IC​的​测量​精度​和​产品​质量。 深入​探索​上述​5​个​最佳​工程​实践，​并​了解​以下​主题：

 

  • 源​测量​单元​的​工作​原理
  • 测量​精度
  • 测量​精度​与​测量​速度​的​权衡
  • 脉冲​的​影响

主要​应用

生产​测试​领导​者​需要​一种​比​传统​ATE​更​智能​的​替代​方案，​以​满足​日益​复杂​的​RF​和​混合​信号​IC​的​成本​和​测试​覆盖​率​要求。

行业​领导​者​正在​基于​开放​的​软件​定义​平台，​采用​新的​半导体​实验​室​测试​方法​解决​最新​的​射频​和​混合​信号​IC​测试​挑战。

晶圆​级​测试​工程​师​需要​在​不​牺牲​测量​质量​和​精度​的​情况​下​缩短​测试​时间。