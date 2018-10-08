实验室特性分析和验证
行业领导者正在使用新的半导体测试方法来满足最新的RF和混合信号IC测试挑战。 借助NI开放的软件定义平台，客户可以满足不断变化的测试要求并管理项目进度压力。
当IC较为简单且集成度较低时，仅需使用实验室中的固定功能台式仪器就足够了。 但由于测试要求随着集成度的提高而不断增加，对不同种类仪器的需求也随之增加。 我们经常看到特性分析实验桌上堆满了各种仪器。 但空间不是唯一的问题。 台式仪器都是独立工作而不是一起工作；通过GPIB或以太网进行集成也不是实现高数据吞吐量、低延迟通信和紧密同步的最佳选择。 而NI的半导体特性分析和验证方法基于单一的PXI平台和从实验室到生产均适用的软件。 使用该方法，您可以更快地分析组件特性，同时降低资本设备成本并提高团队效率，从而缩短产品上市时间。
PXI和测试执行软件可以帮助工程师提高PMIC测试吞吐量、覆盖范围和可靠性，同时缩短总体测试时间。
NI联盟伙伴网络囊括了全球1,000多家独立的第三方公司，旨在为工程师提供完整的解决方案。从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴都可通过独一无二的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
National Instruments Alliance Partner是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。