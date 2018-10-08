主页 创新​与​趋势 半导体 实验​室​特性​分析​和​验证

实验​室​特性​分析​和​验证

行业​领导​者​正在​使用​新的​半导体​测试​方法​来​满足​最新​的​RF​和​混合​信号​IC​测试​挑战。 借助​NI​开放​的​软件​定义​平台，​客户​可以​满足​不断​变化​的​测试​要求​并​管理​项目​进度​压力。

更​智能​的​特性​分析​测试​方法

当​IC​较​为​简单​且​集成​度​较​低​时，​仅​需​使用​实验​室​中的​固定​功能​台式​仪器​就​足够​了。 但​由于​测试​要求​随着​集成​度​的​提高​而​不断​增加，​对​不同​种类​仪器​的​需求​也​随​之​增加。 我们​经常​看到​特性​分析​实验​桌上​堆满​了​各种​仪器。 但​空间​不是​唯一​的​问题。 台式​仪器​都是​独立​工作​而不是​一起​工作；​通过​GPIB​或​以太​网​进行​集成​也不是​实现​高​数据​吞吐量、​低​延迟​通信​和​紧密​同步​的​最佳​选择。 而​NI​的​半导体​特性​分析​和​验证​方法​基于​单一​的​PXI​平台​和​从​实验​室​到​生产​均​适用​的​软件。 使用​该​方法，​您​可以​更​快​地​分析​组​件​特性，​同时​降低​资本​设备​成本​并​提高​团队​效率，​从而​缩短​产品​上市​时间。

PXI​平台​资源包

通过​架构​指南、​相关​案例​分析​和​性能​指标，​了解​PXI​平台​用于​半导体​特性​分析​的​基础​知识。

内容​推荐

PXI​和​测试​执行​软件​可以​帮助​工程​师​提高​PMIC​测试​吞吐量、​覆盖​范围​和​可靠性，​同时​缩短​总体​测试​时间。

与​台式​仪器​相比，​采用​PXI​平台​可​提高​测试​覆盖​率​并​优​化​分析​和​产品​质量。

了解​测量​自动​化、​DUT​连接​件、​硬件​抽象​层​和​共享​软件​库​如何​最大限度​提高​实验​室​分析​的​质量​和​可​重复​性。

产品​和​解决​方案

NI​联盟​伙伴​网络

NI​联盟​伙伴​网络​囊括​了​全球​1,000​多​家​独立​的​第三​方​公司，​旨​在​为​工程​师​提供​完整​的​解决​方案。​从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都可​通过​独一无二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

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