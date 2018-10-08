当​IC​较​为​简单​且​集成​度​较​低​时，​仅​需​使用​实验​室​中的​固定​功能​台式​仪器​就​足够​了。 但​由于​测试​要求​随着​集成​度​的​提高​而​不断​增加，​对​不同​种类​仪器​的​需求​也​随​之​增加。 我们​经常​看到​特性​分析​实验​桌上​堆满​了​各种​仪器。 但​空间​不是​唯一​的​问题。 台式​仪器​都是​独立​工作​而不是​一起​工作；​通过​GPIB​或​以太​网​进行​集成​也不是​实现​高​数据​吞吐量、​低​延迟​通信​和​紧密​同步​的​最佳​选择。 而​NI​的​半导体​特性​分析​和​验证​方法​基于​单一​的​PXI​平台​和​从​实验​室​到​生产​均​适用​的​软件。 使用​该​方法，​您​可以​更​快​地​分析​组​件​特性，​同时​降低​资本​设备​成本​并​提高​团队​效率，​从而​缩短​产品​上市​时间。