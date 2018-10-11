批量生产测试
生产测试领导者需要一种比传统ATE更智能的替代方案，以满足日益复杂的RF和混合信号IC的成本和测试覆盖率要求。
芯片制造商必须提供更多集成功能，确保重要应用具有最高可靠性，保持高度的成本竞争力，并缩短产品上市时间以满足迫切的市场需求。市场整合使半导体ATE市场的供应商减少了，所能提供的产品选择非常有限。 是时候考虑采用更智能的半导体测试方法了。 40年来，NI一直致力于帮助工程师测试和测量未来所需的器件。 今天，我们已然成为发展最快的半生产测试供应商之一，因为我们相信在5G、物联网和智能车辆等趋势的推动下，未来更智能的测试解决方案是由客户定义而非由供应商定义。
安森美使用STS开发了一款高端、可扩展且经济高效的混合信号生产测试仪，为新一代图像传感器提供晶圆分类和终端测试。
借助半导体测试系统(STS)，Integrated Device Technology(IDT)公司能够测试各种设备类型，同时维持高测试吞吐量和可扩展性来满足未来的性能需求。
NI半导体测试系统
NI 半导体测试系统（STS）将PXI平台与模块化仪器、系统设计软件相结合，为射频和混合信号生产测试提供了一个理想的测试系统。
NI联盟伙伴网络囊括了全球1,000多家独立的第三方公司，旨在为工程师提供完整的解决方案。从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴都可通过独一无二的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
National Instruments Alliance Partner是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。