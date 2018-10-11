主页 创新​与​趋势 半导体 批量​生产​测试

批量​生产​测试

生产​测试​领导​者​需要​一种​比​传统​ATE​更​智能​的​替代​方案，​以​满足​日益​复杂​的​RF​和​混合​信号​IC​的​成本​和​测试​覆盖​率​要求。

更​智能​的​生产​ATE​方法

芯​片​制造​商​必须​提供​更多​集成​功能，​确保​重要​应用​具有​最高​可靠性，​保持​高度​的​成本​竞争​力，​并​缩短​产品​上市​时间​以​满足​迫切​的​市场​需求。​市场​整合​使​半导体​ATE​市场​的​供应​商​减少​了，​所能​提供​的​产品​选择​非常​有限。 是​时候​考虑​采用​更​智能​的​半导体​测试​方法​了。 40​年来，​NI​一直​致力​于​帮助​工程​师​测试​和​测量​未来​所需​的​器件。 今天，​我们​已然​成为​发展​最快​的​半​生产​测试​供应​商​之一，​因为​我们​相信​在​5G、​物​联​网​和​智能​车辆​等​趋势​的​推动​下，​未来​更​智能​的​测试​解决​方案​是​由​客户​定义​而​非​由​供应​商​定义。

NI​半导体​手册

了解​基于​平台​的​半导体​测试​方法​如何​降低​测试​成本。

内容​推荐

安森​美​使用​STS​开发​了一​款​高​端、​可​扩展​且​经济​高效​的​混合​信号​生产​测试​仪，​为​新一代​图像​传感器​提供​晶圆​分类​和​终端​测试。

NI​的​半导体​测试​方法​使​工程​师​能够​满足​其​运营​要求，​同时​降低​成本​并​保持​灵活​性。

借助​半导体​测试​系统​(STS)，​Integrated Device Technology(IDT)​公司​能够​测试​各种​设备​类型，​同时​维持​高​测试​吞吐量​和​可​扩展​性​来​满足​未来​的​性能​需求。

产品​和​解决​方案

NI​半导体​测试​系统

NI 半导体​测试​系统​（STS）​将​PXI​平台​与​模​块​化​仪器、​系统​设计​软件​相​结合，​为​射频​和​混合​信号​生产​测试​提供​了​一个​理想​的​测试​系统。

NI​联盟​伙伴​网络

NI​联盟​伙伴​网络​囊括​了​全球​1,000​多​家​独立​的​第三​方​公司，​旨​在​为​工程​师​提供​完整​的​解决​方案。​从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都可​通过​独一无二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

National Instruments Alliance Partner​是​独立​于​NI​的​商业​实体，​与​NI​之间​不存在​代理、​合伙​或​合资​关系。