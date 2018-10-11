芯​片​制造​商​必须​提供​更多​集成​功能，​确保​重要​应用​具有​最高​可靠性，​保持​高度​的​成本​竞争​力，​并​缩短​产品​上市​时间​以​满足​迫切​的​市场​需求。​市场​整合​使​半导体​ATE​市场​的​供应​商​减少​了，​所能​提供​的​产品​选择​非常​有限。 是​时候​考虑​采用​更​智能​的​半导体​测试​方法​了。 40​年来，​NI​一直​致力​于​帮助​工程​师​测试​和​测量​未来​所需​的​器件。 今天，​我们​已然​成为​发展​最快​的​半​生产​测试​供应​商​之一，​因为​我们​相信​在​5G、​物​联​网​和​智能​车辆​等​趋势​的​推动​下，​未来​更​智能​的​测试​解决​方案​是​由​客户​定义​而​非​由​供应​商​定义。