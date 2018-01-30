NI​平台

NI​提供​了​一个​以​软件​为​中心​的​开放​平台，​利用​模​块​化​硬件​和​庞大​的​生态​系统​来​帮助​工程​师​更​快速​进行​工程​开发。

加速​工程​开发

NI​平台​包括​三​个​关键​要素：​高效​软件、​模​块​化​硬件​和​庞大​的​生态​系统。 软件​是​这个​平台​的​核心​元素，​使​您​能够​构​建​完全​满足​应用​需求​的​系统。​借助​该​平台​的​可​扩展​性，​您​可以​通过​更多​地​复​用​现有​设备​来​实现​您​的​想法​并​保护​您​的​投资。 了解​专家​如何​就​NI​软件​产品​组合​的​优势​与​传统​操作​系统​进行​比较。

主要​优势

高效​的​软件

从​LabVIEW​到​TestStand​等​丰富​的​NI​产品​可​帮助​您​通过​编​程​将​想法​转化​为​现实，​减少​项目​开发​时间，​提高​系统​性能，​并从​采集​的​数据​中​获取​商业​视角。

灵活​的​模​块​化​硬件

NI​模​块​化​硬件​涵​盖​从​高性能​射频​测量​仪器​到​低成本​测量​设备，​具备​灵活​的​I/​O，​可​帮助​您​通过​软件​重新​配置​硬件，​避免​每次​应用​需求​发生​变化​时​都​需要​购买​新​设备。

无缝​集成

通过​将​来自​同​一个​供应​商​的​灵活​硬件​和​高效​软件​进行​无缝​集成，​您​可以​更​快速​地​设计​测量​和​控制​系统。 NI​软件​和​I/​O​硬件​协同​工作，​使​您​无​需​纠结​于​细节，​而是​专注​于​如何​更​快速​地​设计​更好​的​系统。

开放​性​和​互​操作性

NI​平台​的​开放​性​和​灵活​性​可​允许​您​选择​多种​NI​软​硬件​或​第三​方​工具​的​组合，​助​您​加快​系统​设计，​降低​复杂​性，​更​快速​创新，​不仅​可以​使用​熟悉​的​工具，​而且​还​可以​不断​集成​新​技术。

释放​平台​的​无限​潜力

软件​是​关键

NI​将​核心​软件​功能​（集成​数据​分析、​广泛​的​硬件​集成​和​高效​开发​语​义​等）​与​针对​目标​应用​（如​LTE IP、​异步​通信​设计​和​自动​化​测试​序列​管理）​的​专用​功能​相​结合，​并​致力​于​通过​服务​和​培训​来​助​您​取得​成功，​以​更低​的​成本、​更高​的​质量​和​更​快​的​速度​设计​和​测试​您​周围​的​世界。

工程​趋势

保持​领先​意味​着​不能​局​限于​当前​挑战​的​框架，​而是​要​开发​面向​未来​的​解决​方案。​我们​知道​要​跟上​日新月异​的​变化​速度​非常​困难，​因此​我们​撰写​了​《NI​趋势​展望》 ，​旨​在​帮助​您​更​深刻​了解​当前​的​一切​重大​工程​趋势​和​挑战。

NI：​通过​平台​加速​工程​开发

NI​生态​系统​通过​全球​范围​的​服务​和​支持、​软件​附加​组​件​以及​解决​方案​合作​伙伴，​帮助​您​更​有效​地​构​建​创新​系统。

NI​提供​了​高效​软件、​高​质量​驱动​程序​和​模​块​化​硬件​的​组合，​帮助​您​构​建​自​定义​解决​方案。