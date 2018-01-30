NI平台
NI提供了一个以软件为中心的开放平台，利用模块化硬件和庞大的生态系统来帮助工程师更快速进行工程开发。
NI平台包括三个关键要素：高效软件、模块化硬件和庞大的生态系统。 软件是这个平台的核心元素，使您能够构建完全满足应用需求的系统。借助该平台的可扩展性，您可以通过更多地复用现有设备来实现您的想法并保护您的投资。 了解专家如何就NI软件产品组合的优势与传统操作系统进行比较。
从LabVIEW到TestStand等丰富的NI产品可帮助您通过编程将想法转化为现实，减少项目开发时间，提高系统性能，并从采集的数据中获取商业视角。
NI模块化硬件涵盖从高性能射频测量仪器到低成本测量设备，具备灵活的I/O，可帮助您通过软件重新配置硬件，避免每次应用需求发生变化时都需要购买新设备。
通过将来自同一个供应商的灵活硬件和高效软件进行无缝集成，您可以更快速地设计测量和控制系统。 NI软件和I/O硬件协同工作，使您无需纠结于细节，而是专注于如何更快速地设计更好的系统。
NI平台的开放性和灵活性可允许您选择多种NI软硬件或第三方工具的组合，助您加快系统设计，降低复杂性，更快速创新，不仅可以使用熟悉的工具，而且还可以不断集成新技术。
释放平台的无限潜力
软件是关键
NI将核心软件功能（集成数据分析、广泛的硬件集成和高效开发语义等）与针对目标应用（如LTE IP、异步通信设计和自动化测试序列管理）的专用功能相结合，并致力于通过服务和培训来助您取得成功，以更低的成本、更高的质量和更快的速度设计和测试您周围的世界。
保持领先意味着不能局限于当前挑战的框架，而是要开发面向未来的解决方案。我们知道要跟上日新月异的变化速度非常困难，因此我们撰写了《NI趋势展望》 ，旨在帮助您更深刻了解当前的一切重大工程趋势和挑战。