驱动工业物联网
将您的重要资产与NI技术关联在一起，充分发挥其最大潜能。
使用相互连接且同步的测量和控制技术来武装您的设备，获取所需的信息来延长正常运行时间、提高性能、推动创新，同时降低运营成本。 然而，这些有用信息的可用性取决于真实数据的准确性和可靠性。 NI技术不仅在测量、控制、耐用性和连接性方面提供无与伦比的性能，而且结合NI专家生态系统，可助您充分利用工业物联网(IIoT)的优势。
仅靠单打独斗，势必难以实现IIoT的各项优势，正因如此，NI软件提供了与第三方分析软件包、数据库和云平台的一流集成。
通过机器学习模型、特征提取和纳秒控制，优化您的流程和资产操作。
NI硬件经认证可以承受最苛刻的环境。 结合内置时间敏感网络(TSN)技术，您可以随时随地提取任何数据中的有用信息。
基于40多年在数据采集领域累积的经验，NI技术已获得业界广泛的认可，可帮助您准确可靠地采集任何传感器的数据。
技术发展趋势
时间敏感型网络
TSN不仅可增强以太网的确定性，而且是IIoT的基础。 这种增强对于需要低通信延迟和最小抖动来满足闭环控制要求的过程和机器控制等工业应用非常重要。NI与其他几家工业互联网联盟(IIC)成员携手合作，致力于使TSN成为第一个完全开放、标准且可互操作的解决方案。
NI客户已经通过预测性维护来提高正常运行时间，通过边缘的连接控制来提升性能，并基于所连接的真实传感器数据改进产品设计和制造。
NI积极加入到许多IIoT标准机构（如IIC、Avnu、IEEE和OPC基金会），并与其他行业领导者参与了IIC测试台的开发，旨在测试和验证各种新技术。
NI工业IoT实验室不仅展示了最新的IIoT技术; 它也为不同领域的专业合作伙伴提供了合作空间，共同开发解决方案来改变企业的经营方式。
基于数据做出决策
大模拟数据解决方案
使用NI平台，您可以将任何传感器或执行器连接到任何设备，以生成准确且大量的数据，但是如何运用这些数据将成为IIoT解决方案成败的关键。 NI技术可以帮助您从数据中提取有用的信息，以便您可以做出更好的业务决策或执行纳秒级分析和控制，减少所需的测试总量，或者更快速、更自信地将产品推向市场。