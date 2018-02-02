使用​相互​连接​且​同步​的​测量​和​控制​技术​来​武装​您​的​设备，​获取​所需​的​信息​来​延长​正常​运行​时间、​提高​性能、​推动​创新，​同时​降低​运营​成本。 然而，​这些​有用​信息​的​可用性​取决​于​真实​数据​的​准确​性​和​可靠性。 NI​技术​不仅​在​测量、​控制、​耐用性​和​连接​性​方面​提供​无​与​伦​比​的​性能，​而且​结合​NI​专家​生态​系统，​可​助​您​充分利用​工业​物​联​网​(IIoT)​的​优势。​

