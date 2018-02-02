主页 创新​与​趋势 驱动​工业​物​联网

驱动​工业​物​联网

将​您​的​重要​资产​与​NI​技术​关联​在一起，​充分​发挥​其​最大​潜​能。

优​化​最​重要​的​资产

使用​相互​连接​且​同步​的​测量​和​控制​技术​来​武装​您​的​设备，​获取​所需​的​信息​来​延长​正常​运行​时间、​提高​性能、​推动​创新，​同时​降低​运营​成本。 然而，​这些​有用​信息​的​可用性​取决​于​真实​数据​的​准确​性​和​可靠性。 NI​技术​不仅​在​测量、​控制、​耐用性​和​连接​性​方面​提供​无​与​伦​比​的​性能，​而且​结合​NI​专家​生态​系统，​可​助​您​充分利用​工业​物​联​网​(IIoT)​的​优势。​

 

NI​的​竞争​优势

开放​且​互​连​的​软件

仅​靠​单​打​独​斗，​势必​难以​实现​IIoT​的​各​项​优势，​正因​如此，​NI​软件​提供​了​与​第三​方​分析​软件​包、​数据​库​和​云​平台​的​一流​集成。

绝​佳​的​控制​性能

通过​机器​学习​模型、​特征​提取​和​纳​秒​控制，​优​化​您​的​流程​和​资产​操作。

坚固耐用​且​相互​同步​的​硬件

NI​硬件​经​认证​可以​承受​最​苛刻​的​环境。 结合​内​置​时间​敏感​网络​(TSN)​技术，​您​可以​随时​随地​提取​任何​数据​中的​有用​信息。

准确、​可靠​的​测量

基于​40​多年​在​数据​采集​领域​累积​的​经验，​NI​技术​已​获得​业界​广泛​的​认可，​可​帮助​您​准确​可靠​地​采集​任何​传感器​​的​数据。

技术​发展​趋势

时间​敏感​型​网络

TSN​不仅​可​增强​以太​网​的​确定​性，​而且​是​IIoT​的​基础。 这种​增强​对于​需要​低​通信​延迟​和​最小​抖动​来​满足​闭​环​控制​要求​的​过程​和​机器​控制​等​工业​应用​非常​重要。​NI​与​其他​几​家​工业​互​联​网​联盟​(IIC)​成员​携​手​合作，​致力​于​使​TSN​成为​第​一个​完全​开放、​标准​且​可​互​操作​的​解决​方案。

IIoT​应用​介绍

NI​客户​已经​通过​预测​性​维护​来​提高​正常​运行​时间，​通过​边缘​的​连接​控制​来​提升​性能，​并​基于​所​连接​的​真实​传感器​数据​改进​产品​设计​和​制造。

NI​积极​加入​到​许多​IIoT​标准​机构​（如​IIC、​Avnu、​IEEE​和​OPC​基金​会），​并与​其他​行业​领导​者​参与​了​IIC​测试​台​的​开发，​旨​在​测试​和​验证​各种​新​技术。

NI​工业​IoT​实验​室​不仅​展示​了​最新​的​IIoT​技术; 它​也​为​不同​领域​的​专业​合作​伙伴​提供​了​合作​空间，​共同​开发​解决​方案​来​改变​企业​的​经营​方式。

听​听​技术​领先​者​和​NI​专家​的​说法，​一​窥​IIoT​的​未来​展望，​即时​掌握​最新​观点。

基于​数据​做出​决策

大​模拟​数据​解决​方案

使用​NI​平台，​您​可以​将​任何​传感器​或​执行​器​连接​到​任何​设备，​以​生成​准确​且​大量​的​数据，​但是​如何​运用​这些​数据​将​成为​IIoT​解决​方案​成​败​的​关键。 NI​技术​可以​帮助​您​从​数据​中​提取​有用​的​信息，​以便​您​可以​做出​更好​的​业务​决策​或​执行​纳​秒​级​分析​和​控制，​减少​所需​的​测试​总量，​或者​更​快速、​更​自信​地​将​产品​推向​市场。