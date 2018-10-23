发电状态监测
远程工厂站点、难以靠近的设备和小规模的可靠性团队给提高工厂的正常运行时间带来挑战。 使用在线状态监测技术，维护工程师可以在前往工厂之前查找、诊断问题并对问题进行优先级处理。
当前的许多公用事业单位使用NI技术来连接数千种工业资产，包括燃气和蒸汽轮机、锅炉给水泵、发电机、鼓风机、ID风机、泵、粉碎机、齿轮箱、润滑油泵、碗式研磨机和循环水泵。 电厂需要做好准备，以随时应对异常情况和安全问题，维持高效的日常运营。 借助最新技术，您可以帮助领域专家提高工作效率，并通过基于分析和机器学习的预测性维护来帮助组织做好未来定位。 您准备好进行下一代状态监测了吗？
了解设备维护经理在提高整体可靠性时面临的挑战以及部署监测解决方案来实现预测性维护时的一些技术考量。
软件平台可帮助公用事业公司提高生产率，同时减缓由于缺乏数据而难以正确诊断日常运营中的异常情况所带来的压力。
根据IHS Markit Technology的案例研究显示，杜克能源公司通过远程数据采集和监测来替代每个月60,000次的数据采集操作。
挪威的Flow Design Bureau公司设计了一种空化强度计，以帮助水电运营商检测和量化涡轮系统中的空化现象。
NI联盟伙伴网络囊括了全球950多家独立的第三方公司，旨在为工程师提供完整的解决方案。从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴都可通过独一无二的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
National Instruments Alliance Partner是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。