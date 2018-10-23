发电​状态​监测

远程​工厂​站​点、​难以​靠近​的​设备​和​小​规模​的​可靠性​团队​给​提高​工厂​的​正常​运行​时间​带来​挑战。 使用​在​线​状态​监测​技术，​维护​工程​师​可以​在​前往​工厂​之前​查找、​诊断​问题​并​对​问题​进行​优先​级​处理。

优​化​发​电厂​的​预防​性​维护

当前​的​许多​公用​事业​单位​使用​NI​技术​来​连接​数​千​种​工业​资产，​包括​燃​气​和​蒸​汽轮机、​锅炉​给​水泵、​发​电机、​鼓风​机、​ID​风​机、​泵、​粉碎​机、​齿轮箱、​润滑​油泵、​碗​式​研磨​机​和​循环​水泵。 电厂​需要​做好​准备，​以​随时​应对​异常​情况​和​安全​问题，​维持​高效​的​日常​运营。 借助​最新​技术，​您​可以​帮助​领域​专家​提高​工作​效率，​并​通过​基于​分析​和​机器​学习​的​预测​性​维护​来​帮助​组织​做好​未来​定位。 您​准备​好​进行​下一代​状态​监测​了​吗？

更多​资源：​在​线​监测​技术​考量​因素

了解​设备​维护​经理​在​提高​整体​可靠性​时​面临​的​挑战​以及​部署​监测​解决​方案​来​实现​预测​性​维护​时​的​一些​技术​考量。

内容​推荐

软件​平台​可​帮助​公用​事业​公司​提高​生产​率，​同时​减缓​由于​缺乏​数据​而​难以​正确​诊断​日常​运营​中的​异常​情况​所​带来​的​压力。

根据​IHS Markit Technology​的​案例​研究​显示，​杜​克​能源​公司​通过​远程​数据​采集​和​监测​来​替代​每​个​月​60,000​次​的​数据​采集​操作。

挪威​的​Flow Design Bureau​公司​设计​了​一种​空​化​强度​计，​以​帮助​水电​运营​商​检测​和​量化​涡轮​系统​中的​空​化​现象。

产品​和​解决​方案

NI​联盟​伙伴​网络

NI​联盟​伙伴​网络​囊括​了​全球​950​多​家​独立​的​第三​方​公司，​旨​在​为​工程​师​提供​完整​的​解决​方案。​从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都可​通过​独一无二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

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