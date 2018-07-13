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生产​线​下线​测试

生产​线​下线​测试​对于​确保​智能​汽车​时代​的​乘客​安全​至​关​重要，​亟需​灵活​的​测试​解决​方案​来​确保​广泛​的​测试​覆盖​率​和​高​测试​吞吐量​以及​低​总体​拥有​成本。

NI​专业​技术​概览

智能​汽车​为​自动​化​测试​创造​了​一个​拐​点，​因为​一旦​不同​的​技术​不断​融合，​测试​机构​需要​以​更低​的​成本​来​确保​这些​车辆​的​质量。 为了​测试​智能​汽车，​组织​正在​淘汰​机​架​堆​叠​式​台式​仪器​和​采用​封闭​式​架构​的​自动​化​测试​设备​（ATE）​系统，​转向​更加​智能​的​测试​系统，​以​满足​不断​升级​的​需求，​从而​不断​缩短​产品​上市​时间​并​降低 成本。 NI​自动​化​测试​方法​基于​采用​模​块​化​硬件​和​灵活​软件​的​开放​平台，​使​组织​能够​为​ECU、​V2X、​ADAS、​车​载​信息​娱乐、​无线​网络​和​车身​电子​设备​制造​更​智能​的​汽车​生产​线​下线​测试​系统。

内容​推荐

为了​测试​智能​设备，​企业​需要​淘汰​机​架​堆​叠​式​台式​仪器，​转向​基于​平台​的​方法。

从​5G​技术​的​问世​到​自主​车辆​角逐​的​不断​白​热​化，​组织​需要​更​智能​的​测试​策略​才能​保持​领先。

德国​大陆​汽车​使用​NI​平台​搭建​了​一个​不仅​可​满足​当前​测试​需求，​而且​可随​未来​应用​变化​而​升级​的​自​定义​终​检​系统。

产品​和​解决​方案

NI​联盟​伙伴​网络

NI​联盟​伙伴​网络​项目​囊括​了​全球​950​多​家​公司，​旨​在​为​用户​提供​完整​的​解决​方案。​从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都​通过​独一无二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

应用​资源包

测试​系统​构​建​指南

本​实用​指南​可​帮助​您​了解​如何​设计​系统，​内容​涵​盖了​从​如何​选择​组​件​到​维护​和​部署​策略​等​自动​化​测试​主题​的​最佳​做法。