智能​汽车​为​自动​化​测试​创造​了​一个​拐​点，​因为​一旦​不同​的​技术​不断​融合，​测试​机构​需要​以​更低​的​成本​来​确保​这些​车辆​的​质量。 为了​测试​智能​汽车，​组织​正在​淘汰​机​架​堆​叠​式​台式​仪器​和​采用​封闭​式​架构​的​自动​化​测试​设备​（ATE）​系统，​转向​更加​智能​的​测试​系统，​以​满足​不断​升级​的​需求，​从而​不断​缩短​产品​上市​时间​并​降低 成本。 NI​自动​化​测试​方法​基于​采用​模​块​化​硬件​和​灵活​软件​的​开放​平台，​使​组织​能够​为​ECU、​V2X、​ADAS、​车​载​信息​娱乐、​无线​网络​和​车身​电子​设备​制造​更​智能​的​汽车​生产​线​下线​测试​系统。