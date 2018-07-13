生产线下线测试
生产线下线测试对于确保智能汽车时代的乘客安全至关重要，亟需灵活的测试解决方案来确保广泛的测试覆盖率和高测试吞吐量以及低总体拥有成本。
智能汽车为自动化测试创造了一个拐点，因为一旦不同的技术不断融合，测试机构需要以更低的成本来确保这些车辆的质量。 为了测试智能汽车，组织正在淘汰机架堆叠式台式仪器和采用封闭式架构的自动化测试设备（ATE）系统，转向更加智能的测试系统，以满足不断升级的需求，从而不断缩短产品上市时间并降低 成本。 NI自动化测试方法基于采用模块化硬件和灵活软件的开放平台，使组织能够为ECU、V2X、ADAS、车载信息娱乐、无线网络和车身电子设备制造更智能的汽车生产线下线测试系统。
德国大陆汽车使用NI平台搭建了一个不仅可满足当前测试需求，而且可随未来应用变化而升级的自定义终检系统。
NI联盟伙伴网络项目囊括了全球950多家公司，旨在为用户提供完整的解决方案。从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴都通过独一无二的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
应用资源包
测试系统构建指南
本实用指南可帮助您了解如何设计系统，内容涵盖了从如何选择组件到维护和部署策略等自动化测试主题的最佳做法。